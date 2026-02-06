पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च

टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वर्जन की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 6, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • टाटा पंच ईवी को 2 साल बाद फेसलिफ्ट मिला है। इसकी स्टाइलिंग हाल ही में लॉन्च हुए पंच फेसलिफ्ट से मिलती-जुलती होगी। पंच ईवी दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है - 25 किलोवाट-घंटे और 35 किलोवाट-घंटे।
  • इसकी स्टाइलिंग हाल ही में लॉन्च हुए पंच फेसलिफ्ट से मिलती-जुलती होगी
  • पंच ईवी दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है - 25 किलोवाट-घंटे और 35 किलोवाट-घंटे

टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च के बाद, कार निर्माता अब पंच ईवी के लिए मिड-लाइफ अपडेट लाने की तैयारी कर रही है. टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल वर्जन की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे. दरअसल, टाटा पंच ईवी को सिर्फ दो साल में फेसलिफ्ट मिल रहा है, जबकि रेगुलर पंच को अपने मिड-लाइफ अपडेट के लिए चार साल से अधिक इंतजार करना पड़ा था.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच की बिक्री पहुंची 7 लाख यूनिट के पार, पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट बिकीं

Tata Punch EV LT 6

अब, दिखने में, नई टाटा पंच ईवी संभवतः पंच के पेट्रोल इंजन (ICE) वैरिएंट से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स लेगी. हालांकि, पंच ईवी टाटा की मौजूदा डिज़ाइन भाषा को अपनाने वाले पहले मॉडलों में से एक थी, इसलिए बदलाव बहुत बड़े नहीं होंगे. फिर भी, आपको शार्प एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स और निश्चित रूप से कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स देखने को मिलेंगी. टाटा संभवतः बंद पैनल ग्रिल, फ्रंट चार्जिंग पोर्ट और एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स जैसे ईवी-विशिष्ट स्टाइलिंग एलिमेंट्स को बरकरार रखेगी.

Tata Punch EV LT 4

अब तक, फीचर्स और आराम के मामले में पंच ईवी हमेशा से रेगुलर पंच से कुछ कदम आगे रही है. चूंकि नई पंच फेसलिफ्ट में कई फीचर्स पहले से ही मौजूदा पंच ईवी में मौजूद थे, इसलिए हमें कुछ बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे. इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और कैपेसिटिव टच कंट्रोल पैनल जैसे एलिमेंट्स बरकरार रहेंगे, लेकिन टाटा एक बड़ी 12.3 इंच की टचस्क्रीन, बेहतर फिट और फिनिश और अधिक प्रीमियम अपहोल्स्ट्री भी दे सकती है.

Tata Punch EV LT 2

इसमें पहले की तरह ही 360-डिग्री कैमरा, वॉइस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें आदि फीचर्स उपलब्ध रहेंगे. फिलहाल बैटरी विकल्प के बारे में कोई अपडेट नहीं है; हालांकि, मौजूदा पंच ईवी दो विकल्पों के साथ आती है – एक 25 किलोवाट-घंटे का बैटरी पैक और एक 35 किलोवाट-घंटे की बैटरी, जिसकी अधिकतम दावा की गई रेंज 365 किमी है.

टाटा New Punch EV पर अधिक शोध

टाटा New Punch EV

टाटा New Punch EV

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 14 - 20 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Feb 20, 2026

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ह्यून्दे i20 के तीन वेरिएंट - एरा, मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव - की कीमतों में बदलाव किया गया है.
    ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू
  • चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, संगीत, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
    ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
  • काइलाक ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है, जिसके चलते स्कोडा ऑटो इंडिया ने 2025 में अब तक का सबसे बेहतरीन बिक्री प्रदर्शन किया है.
    स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • ग्राहक रु.51,000 के टोकन शुल्क पर एसयूवी की प्री-बुकिंग कर सकते हैं; हालांकि, कीमत की घोषणा फरवरी 2026 में कुछ समय बाद की जाएगी.
    फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन की प्री-बुकिंग रु.51,000 में हुई शुरू
  • रेनॉ-निसान के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाली ग्रेविटे, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    निसान Gravite एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च
