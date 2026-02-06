टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 6, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा पंच ईवी को 2 साल बाद फेसलिफ्ट मिला है। इसकी स्टाइलिंग हाल ही में लॉन्च हुए पंच फेसलिफ्ट से मिलती-जुलती होगी। पंच ईवी दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है - 25 किलोवाट-घंटे और 35 किलोवाट-घंटे।
- इसकी स्टाइलिंग हाल ही में लॉन्च हुए पंच फेसलिफ्ट से मिलती-जुलती होगी
- पंच ईवी दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है - 25 किलोवाट-घंटे और 35 किलोवाट-घंटे
टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च के बाद, कार निर्माता अब पंच ईवी के लिए मिड-लाइफ अपडेट लाने की तैयारी कर रही है. टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल वर्जन की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे. दरअसल, टाटा पंच ईवी को सिर्फ दो साल में फेसलिफ्ट मिल रहा है, जबकि रेगुलर पंच को अपने मिड-लाइफ अपडेट के लिए चार साल से अधिक इंतजार करना पड़ा था.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच की बिक्री पहुंची 7 लाख यूनिट के पार, पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट बिकीं
अब, दिखने में, नई टाटा पंच ईवी संभवतः पंच के पेट्रोल इंजन (ICE) वैरिएंट से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स लेगी. हालांकि, पंच ईवी टाटा की मौजूदा डिज़ाइन भाषा को अपनाने वाले पहले मॉडलों में से एक थी, इसलिए बदलाव बहुत बड़े नहीं होंगे. फिर भी, आपको शार्प एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स और निश्चित रूप से कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स देखने को मिलेंगी. टाटा संभवतः बंद पैनल ग्रिल, फ्रंट चार्जिंग पोर्ट और एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स जैसे ईवी-विशिष्ट स्टाइलिंग एलिमेंट्स को बरकरार रखेगी.
अब तक, फीचर्स और आराम के मामले में पंच ईवी हमेशा से रेगुलर पंच से कुछ कदम आगे रही है. चूंकि नई पंच फेसलिफ्ट में कई फीचर्स पहले से ही मौजूदा पंच ईवी में मौजूद थे, इसलिए हमें कुछ बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे. इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और कैपेसिटिव टच कंट्रोल पैनल जैसे एलिमेंट्स बरकरार रहेंगे, लेकिन टाटा एक बड़ी 12.3 इंच की टचस्क्रीन, बेहतर फिट और फिनिश और अधिक प्रीमियम अपहोल्स्ट्री भी दे सकती है.
इसमें पहले की तरह ही 360-डिग्री कैमरा, वॉइस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें आदि फीचर्स उपलब्ध रहेंगे. फिलहाल बैटरी विकल्प के बारे में कोई अपडेट नहीं है; हालांकि, मौजूदा पंच ईवी दो विकल्पों के साथ आती है – एक 25 किलोवाट-घंटे का बैटरी पैक और एक 35 किलोवाट-घंटे की बैटरी, जिसकी अधिकतम दावा की गई रेंज 365 किमी है.
