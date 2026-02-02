पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा पंच की बिक्री पहुंची 7 लाख यूनिट के पार, पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट बिकीं

जनवरी 2025 में पंच ने 5 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई
  • जनवरी 2025 में बिक्री 5 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई
  • पंच फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत रु.5.59 लाख (एक्स-शोरूम) है

टाटा के कुछ मॉडलों की ज़बरदस्त मांग के चलते बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इनमें से एक है टाटा पंच, जिसने देश में लॉन्च होने के लगभग चार साल और तीन महीने के भीतर 7 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है - पिछले 2 लाख यूनिट पिछले 12 महीनों में बिके हैं. भारत में पेट्रोल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेरिएंट में बिकने वाली पंच ने जनवरी 2025 में 5 लाख यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था.

Tata Punch Camo

टाटा पंच ने जनवरी 2025 में 5 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया

 

कार निर्माता कंपनी का कहना है कि पंच भारतीय ऑटो उद्योग में सबसे तेजी से बिकने वाला मॉडल बन गया है जिसने 7 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है, और जनवरी 2026 इस माइक्रो-एसयूवी के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा है. टाटा ने इस महीने माइक्रो-एसयूवी की 19,000 से अधिक यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, और यह मॉडल टाटा मोटर्स के लिए भारतीय बाजार में टाटा नेक्सॉन (टाटा का वर्तमान में सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल) के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

 

दिलचस्प बात यह है कि थोक बिक्री के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब टाटा ने माइक्रो-एसयूवी के लिए पहला बड़ा अपग्रेड पेश किया है, जिसमें कुछ नई सुविधाएं, एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प जोड़ा गया है और इसकी स्टाइलिंग को अपनी बाकी एसयूवी के अनुरूप बनाया गया है.

Tata Punch Facelift 2

टाटा ने 13 जनवरी को भारत में फेसलिफ्टेड पंच लॉन्च किया; बुकिंग फिलहाल खुली हुई है

 

टाटा ने 13 जनवरी, 2026 को अपडेटेड एसयूवी की कीमतों की घोषणा की और इसके लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, हालांकि डिलीवरी शुरू होने की तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मौजूदा मॉडल की लोकप्रियता को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नए 2026 मॉडल की बिक्री 2026 कैलेंडर वर्ष में एक ही महीने में 20,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है। नई पंच की कीमत रु.5.59 लाख से लेकर रु.10.54 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. वहीं, पंच ईवी की कीमत रु.9.99 लाख से लेकर रु.14.44 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

# Tata Punch# Tata Punch SUV# Tata Motors# Tata Punch sales# Tata Punch milestone# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टाटा ने महीने में नेक्नॉन और पंच की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री के दम पर 70,000 से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की.
    जनवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने 70,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे ने दर्ज की घरेलू बाजार में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री
  • टाटा की फ्लीट मार्केट पेशकश अब तक केवल इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में ही उपलब्ध थी.
    टाटा टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस में पेट्रोल और सीएनजी इंजन का मिला विकल्प, कीमतें रु.5.59 लाख से शुरू
  • आजकल का सीएनजी खरीदार केवल माइलेज तक सीमित नहीं रहना चाहता. सुरक्षा और सुविधाएं भी उतनी ही अहम हो गई हैं. पंच सीएनजी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. वास्तविक परिस्थितियों में किया गया माइलेज परीक्षण साबित करता है कि पंच सीएनजी कागजों पर नहीं बल्कि सड़क पर भी अच्छी माइलेज देने में सक्षम है.
    टाटा पंच सीएनजी 2026 माइलेज टेस्ट
  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • अपडेटेड पंच 8 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमत और वैरिएंट की जानकारी
  • टाटा ने महीने में नेक्नॉन और पंच की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री के दम पर 70,000 से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की.
