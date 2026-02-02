टाटा पंच की बिक्री पहुंची 7 लाख यूनिट के पार, पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट बिकीं

टाटा के कुछ मॉडलों की ज़बरदस्त मांग के चलते बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इनमें से एक है टाटा पंच, जिसने देश में लॉन्च होने के लगभग चार साल और तीन महीने के भीतर 7 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है - पिछले 2 लाख यूनिट पिछले 12 महीनों में बिके हैं. भारत में पेट्रोल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेरिएंट में बिकने वाली पंच ने जनवरी 2025 में 5 लाख यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था.

टाटा पंच ने जनवरी 2025 में 5 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया

कार निर्माता कंपनी का कहना है कि पंच भारतीय ऑटो उद्योग में सबसे तेजी से बिकने वाला मॉडल बन गया है जिसने 7 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है, और जनवरी 2026 इस माइक्रो-एसयूवी के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा है. टाटा ने इस महीने माइक्रो-एसयूवी की 19,000 से अधिक यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, और यह मॉडल टाटा मोटर्स के लिए भारतीय बाजार में टाटा नेक्सॉन (टाटा का वर्तमान में सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल) के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

दिलचस्प बात यह है कि थोक बिक्री के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब टाटा ने माइक्रो-एसयूवी के लिए पहला बड़ा अपग्रेड पेश किया है, जिसमें कुछ नई सुविधाएं, एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प जोड़ा गया है और इसकी स्टाइलिंग को अपनी बाकी एसयूवी के अनुरूप बनाया गया है.

टाटा ने 13 जनवरी को भारत में फेसलिफ्टेड पंच लॉन्च किया; बुकिंग फिलहाल खुली हुई है

टाटा ने 13 जनवरी, 2026 को अपडेटेड एसयूवी की कीमतों की घोषणा की और इसके लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, हालांकि डिलीवरी शुरू होने की तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मौजूदा मॉडल की लोकप्रियता को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नए 2026 मॉडल की बिक्री 2026 कैलेंडर वर्ष में एक ही महीने में 20,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है। नई पंच की कीमत रु.5.59 लाख से लेकर रु.10.54 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. वहीं, पंच ईवी की कीमत रु.9.99 लाख से लेकर रु.14.44 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.