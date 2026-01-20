टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 20, 2026
हाइलाइट्स
- एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 अंक प्राप्त किए
- बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक प्राप्त किए
- पंच फेसलिफ्ट की कीमत रु.5.59 लाख से लेकर रु.10.54 लाख (एक्स-शोरूम) तक है
टाटा पंच उन टाटा कारों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है जिन्हें भारत एनकैप क्रैश सेफ्टी रेटिंग में पूरे 5 स्टार मिले हैं. इस माइक्रो एसयूवी ने ए़डल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 अंक हासिल किए, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले. दिलचस्प बात यह है कि जहां बच्चों की सुरक्षा के लिए मिले अंक पिछले साल टेस्ट की गई पंच ईवी के बराबर थे, वहीं एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिले अंक थोड़े कम रहे - पेट्रोल पंच के लिए 30.58 अंक जबकि पंच ईवी के लिए 31.46 अंक मिले.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की कीमत और वेरिएंट की जानकारी
टाटा पंच फेसलिफ्ट: एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा
स्कोर: 30.58/32
पंच फेसलिफ्ट ने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर क्रैश टेस्ट में 16 में से 14.71 अंक हासिल किए. इस माइक्रो-एसयूवी ने एडल्ट यात्रियों के सिर, कूल्हों और जांघों को अच्छी सुरक्षा दी, हालांकि ड्राइवर की छाती, निचले पैरों और पंजों की सुरक्षा को पर्याप्त माना गया. वहीं, आगे बैठे यात्री की छाती और पैरों की सुरक्षा अच्छी थी, सिवाय दाहिनी पिंडली के, जिसे पर्याप्त सुरक्षा मिली.
साइड मूवेबल बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट में, माइक्रो-एसयूवी ने 16 में से 15.87 अंक प्राप्त किए, जिससे एडल्ट यात्री के सिर, जांघों, पेट और कूल्हों को अच्छी सुरक्षा मिली, हालांकि छाती की सुरक्षा मामूली रूप से कम होकर पर्याप्त स्तर की रही. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्टिंग में प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा और सभी निगरानी क्षेत्रों में एडल्ट यात्री को अच्छी सुरक्षा मिली.
टाटा पंच फेसलिफ्ट: बच्चों की सुरक्षा
स्कोर: 45/49
पंच फेसलिफ्ट ने चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम के लिए डायनामिक स्कोर में पूरे 24 अंक और सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर में पूरे 12 अंक हासिल किए. हालांकि, माइक्रो-एसयूवी को वाहन सेग्मेट में अंक गंवाने पड़े और उसे संभावित 13 में से केवल 9 अंक ही मिले.
टाटा पंच फेसलिफ्ट: सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो, पंच फेसलिफ्ट में सभी वैरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एबीएस, ईएसपी, हिल स्टार्ट असिस्ट और सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. वहीं, महंगे वैरिएंट में रियर डिफॉगर, रिवर्स कैमरा, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी अतिरिक्त तकनीकें भी शामिल हैं.
फेसलिफ्टेड पंच की कीमतें रु.5.59 लाख से लेकर रु.10.54 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.
