टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की कीमत और वेरिएंट की जानकारी

अपडेटेड पंच 8 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पंच फेसलिफ्ट 8 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
  • पहली बार टर्बो-पेट्रोल, सीएनजी-एएमटी इंजन विकल्प दिए गए हैं
  • कीमतें रु.5.59 लाख से लेकर रु.10.54 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं

टाटा ने हाल ही में भारत में 2026 पंच फेसलिफ्ट लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.5.59 लाख (एक्स-शोरूम) है. अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी में अंदर और बाहर दोनों तरफ कई उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं - इसका डिज़ाइन अब टाटा की अन्य एसयूवी रेंज के अनुरूप है, साथ ही कैबिन के अंदर कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं. हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किया गया है, जहां टाटा ने एसयूवी को और भी दमदार बनाने के लिए चुनिंदा वैरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 118 बीएचपी का नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प दिया है. पहली बार, ग्राहकों को माइक्रो-एसयूवी में सीएनजी एएमटी इंजन का विकल्प भी मिल रहा है.

वैरिएंटपेट्रोल मैनुअलपेट्रोल ऑटोमेटिकसीएनजी मैनुअलसीएनजी ऑटोमेटिकटर्बो पेट्रोल
स्मार्टरु. 5.59 लाख रु. 6.69 लाख  
प्योररु.6.49 लाख रु. 7.49 लाख  
प्योर+रु.6.99 लाखरु. 7.54 लाखरु. 7.99 लाखरु. 8.54 लाख 
प्योर+ Sरु.7.34 लाखरु. 7.89 लाखरु.8.34 लाख  
एडवेंचररु.7.59 लाखरु. 8.14 लाखरु. 8.59 लाखरु. 9.14 लाखरु. 8.29 लाख
एडवेंचर Sरु.7.94 लाख रु. 8.94 लाखरु. 9.49 लाख 
अकम्प्लिश्डरु.8.29 लाखरु. 8.84 लाखRs 9.29 लाख  
अकम्प्लिश्ड+ Sरु.8.99 लाखरु. 9.54 लाख रु.10.54 लाखरु. 9.79 लाख

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट रु.5.59 लाख में हुई लॉन्च, मिला टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प

 

इंजन और वेरिएंट की डिटेल को देखें तो, ग्राहक सभी वैरिएंट में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चुन सकते हैं. वहीं, एएमटी के ग्राहक प्योर+, प्योर+ एस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ ट्रिम में से चुन सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि एएमटी वेरिएंट में एडवेंचर ट्रिम चुनने पर आपको सनरूफ नहीं मिलेगी.

Tata Punch facelift

अब बात करते हैं सीएनजी की, तो पंच सीएनजी के एंट्री-लेवल वैरिएंट से लेकर दूसरे सबसे सबसे महंगे वैरिएंट, अकम्प्लिश्ड स्पेसिफिकेशन तक, मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं. फुली-लोडेड सीएनजी चाहने वालों के लिए सिर्फ सीएनजी ऑटोमेटिक का विकल्प ही उपलब्ध है. एक दिलचस्प बात यह है कि सीएनजी ऑटोमेटिक इंजन ऑप्शन सनरूफ से लैस एडवेंचर S स्पेसिफिकेशन में मिलता है, जबकि पेट्रोल ऑटोमेटिक में यह उपलब्ध नहीं है. हालांकि, पेट्रोल ऑटोमेटिक के विपरीत, सीएनजी ऑटोमेटिक के ग्राहक प्योर+ ट्रिम में सनरूफ का विकल्प नहीं चुन सकते.

 

इस बीच, टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिड-स्पेक एडवेंचर (सनरूफ के विकल्प के बिना) या पूरी तरह से लोडेड अकम्प्लिश्ड+ एस मॉडल में उपलब्ध हो सकता है.

 

वैरिएंट के हिसाब से खासियतें 

 

अब आइए देखते हैं कि प्रत्येक वैरिएंट में क्या-क्या खासियतें उपलब्ध हैं.

 

स्मार्ट

Tata Punch Smart 1

 

  • 6 एयरबैग
  • LED हेडलैंप के साथ फॉलो-मी-होम फंक्शन
  • 4.0-इंच MID डिस्प्ले
  • ड्राइव मोड्स - सिटी, ईको
  • ईएसपी
  • हिल स्टार्ट असिस्ट
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
  • फ्रंट पॉवर विंडो
  • रिमोट सेंट्रल लॉकिंग
  • इंजन आइडियल स्टॉप/स्टॉर्ट
  • 3-पॉइंट सीटबेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए
  • पंक्चर रिपेयर किट
  • 15-इंच स्टील व्हील

 

प्योर

स्मार्ट के अलावा फीचर्स

Tata Punch Pure
  • रियर एसवी वेंट
  • फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
  • 4 स्पीकर्स
  • स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल
  • रियर डिफॉगर
  • एंटी ग्लेयर आईआरवीएम
  • रियर पॉवर विंडो
  • इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर
  • 15W टाइप C चार्जर - आगे

 

प्योर+

स्मार्ट के अलावा फीचर्स

Tata Punch Pure Plus
  • वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ 
  • ऑटो हेडलैंप और वाइपर्स
  • रूफ रेल्स
  •  

एडवेंचर

प्योर+ के अतिरिक्त फीचर्स

Tata Punch Adventure
  • 360- डिग्री कैमरा
  • ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग
  • ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
  • पॉवर फोल्डिंग विंग मिरर
  • कीलेस गो
  • एयर प्यूरीफायरर
  • ऑटो हेडलैंप और वाइपर्स
  • 15-इंच स्टाइलाइस्ड व्हीहल कवर्स के साथ
     

एडवेंचर एस

एडवेंचर के अतिरिक्त फीचर्स

Tata Punch Adventure S
  • वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • रूफ रेल्स

 

अकम्लिश्ड 

एडवेंचर के अतिरिक्त फीचर्स

Tata Punch Accomplished
  • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 
  • 16-इंच अलॉय व्हील
  • LED डे-टाइम रनिंग लैंप
  • LED कनेक्टेड टेल लैंप
  • अंडर थाई स्पोर्ट के साथ बढ़ी हुई सीट 
  • टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल
  • कीलेस एंट्री
  • हिल डिसेंट कंट्रोल
  • फुटवेल लाइटिंग
  • 4.0-इंच TFT कलर MID स्क्रीन
  • कूल्ड ग्लॉव बॉक्स
  • पार्शल ट्रे
  • एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट
  • सीटबैक पॉकेट

 

अकम्लिश्ड +S

एडवेंचर के अतिरिक्त फीचर्स

Tata Punch Accomplished Plus S
  • 7.0-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • कनेक्टेड कार तकनीक
  • LED फॉग लैंप के साथ कॉर्नरिंग फंक्शन
  • वायरलेस चार्जिंग पैड
  • 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील
  • ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
  • 4 ट्वीटर्स
  • रियर सेंटर आर्मरेस्ट
  • पडल लैंप
  • एक्सप्रेस कूल फंक्शन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए
  • वन-टच ड्राइवर पॉवर विंडो ऑपरेशन
  • पैडल शिफ्टर्स (पेट्रोल ऑटोमेटिक, सीएनजी ऑटोमेटिक)

 

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

 

