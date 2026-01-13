टाटा पंच फेसलिफ्ट रु.5.59 लाख में हुई लॉन्च, मिला टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प

टाटा मोटर्स ने भारत में बहुप्रतीक्षित पंच फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.5.59 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें बड़े एसयूवी मॉडल्स की तरह ही डिजाइन, नए फीचर्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प शामिल है. टर्बो-पेट्रोल इंजन की शुरुआती कीमत रु.8.29 लाख (एक्स-शोरूम) है.

कुछ हफ़्ते पहले लॉन्च से पहले पेश की गई पंच फेसलिफ्ट को इसके इलेक्ट्रिक मॉडल की तुलना में अधिक चौकोर डिज़ाइन दिया गया है, हालांकि इसका पूरा आकार टाटा की फैमिली एसयूवी के डिज़ाइन के काफी करीब है. फ्रंट पैनल पर नए एंग्यूलर डीआरएल (DRL) हैं जो एक पतली काली बंद ग्रिल से जुड़े हैं, जबकि मेन हेडलाइट्स और फॉग लैंप बम्पर के निचले हिस्से में एंग्यूलर हाउसिंग में जुड़ी हैं. फ्रंट बम्पर पर प्लास्टिक क्लैडिंग का अच्छा उपयोग इसे अधिक मस्कुलर लुक देता है.

साइड से देखने पर, पंच में नए व्हील डिजाइन मिलते हैं, जबकि पीछे की तरफ, पुरानी कार के साधारण टेल मैप्स की जगह इंटीग्रेटेड लाइटबार के साथ नए, बड़े यूनिट्स लगाए गए हैं.

कैबिन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महंगे वैरिएंट में 7.0 इंच के कलर डिस्प्ले वाला नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल अब नेक्सॉन और कर्व के समान हैं. सीटों के रंग भी बदल दिए गए हैं.

फीचर्स की बात करें तो, पंच में अब 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 10.25 इंच का एचडी टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वॉइस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM और फुली लोडेड स्पेसिफिकेशन में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. पंच छह ट्रिम लेवल में उपलब्ध है - स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ एस आदि.

इंजन की बात करें तो, सबसे बड़ा अपडेट नया टर्बो-पेट्रोल इंजन है. पंच के सबसे महंगे वैरिएंट के ग्राहक अब टाटा की सबसे छोटी एसयूवी में नेक्सॉन का 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल इंजन चुन सकते हैं. यह इंजन 118 बीएचपी की ताकत और 170 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.

एक और महत्वपूर्ण बदलाव है सीएनजी ऑटोमेटिक इंजन का विकल्प, जिसे पहली बार टियागो और टिगोर में पेश किया गया था. यह विकल्प स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, संभवतः ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए. पुराना 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी बरकरार है और इसे मैनुअल और AMT दोनों विकल्पों के साथ पेश किया गया है.