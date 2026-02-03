जनवरी 2026 में कार बिक्री: शीर्ष 10 में छह मारुति कारें, लेकिन टाटा नेक्सॉन बिक्री में रही अव्वल
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 3, 2026
हाइलाइट्स
- शीर्ष 10 कारों में से छह मारुति सुजुकी की कारें थीं
- नेक्सॉन की बिक्री में पेट्रोल-डीज़ल और EV दोनों वैरिएंट शामिल हैं
- क्रेटा और स्कॉर्पियो इस सूची में संबंधित ब्रांडों की एकमात्र प्रतिनिधि कारें थीं
जनवरी 2026 में भारत की कार बिक्री के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले रहे. देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी छह मॉडलों के साथ शीर्ष 10 में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी. टाटा मोटर्स ने इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की 23,365 यूनिट्स बेचीं, जिससे नेक्सॉन और मारुति सुजुकी डिजायर के बीच काफी अंतर रह गया. डिजायर 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही. हालांकि, आपको बता दें कि नेक्सॉन की बिक्री में पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडलों की संयुक्त बिक्री शामिल है.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच की बिक्री पहुंची 7 लाख यूनिट के पार, पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट बिकीं
दिलचस्प बात यह है कि तीसरा स्थान भी टाटा की कार - विशेष रूप से पंच - ने हासिल किया, जिसकी 19,257 यूनिट्स बिकीं. इसके बाद ह्यून्दे क्रेटा 17,921 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही और मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,892 यूनिट्स के साथ पांचवें स्थान पर रही.
टॉप 10 सेलिंग मॉडल्स - जनवरी 2026
|टाटा नेक्सॉन
|23,365
|मारुति सुजुकी डिज़ायर
|19,629
|टाटा पंच
|19,257
|ह्यून्दे क्रेटा
|17,921
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|17,892
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|17,806
|मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
|17,486
|मारुति सुजुकी बलेनो
|16,782
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,542
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|15,240
जनवरी 2026 में छठी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट (17,806) थी, इसके बाद ब्रेज़ा (17,486) और बलेनो (16,782) क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहीं. शीर्ष 10 कारों की सूची में एकमात्र महिंद्रा कार स्कॉर्पियो थी, जिसने 15,542 यूनिट्स की बिक्री के साथ नौवां स्थान हासिल किया, जबकि मारुति सुजुकी विक्टोरिस 15,240 यूनिट्स की बिक्री के साथ दसवें स्थान पर रही.
टॉप 10 सेलिंग एसयूवी - जनवरी 2026
|टाटा नेक्सॉन
|23,365
|टाटा पंच
|19,257
|ह्यून्दे क्रेटा
|17,921
|मारुित सुजुकी ब्रेज़ा
|17,486
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,542
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|15,240
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|13,353
|ह्यून्दे वेन्यू
|12,413
|महिंद्रा बोलेरो
|11,841
|किआ सॉनेट
|10,998
अब, अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें तो सबसे महंगी 10 लिस्ट में कुछ और गाड़ियां शामिल हो जाती हैं. टाटा नेक्सॉन, पंच, ह्यून्दे क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति सुजुकी विक्टोरिस पहले छह स्थानों पर काबिज हैं. बाकी चार स्थान मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (13,353), ह्यून्दे वेन्यू (12,413), महिंद्रा बोलेरो (11,841) और किआ सॉनेट (10,998) ने हासिल किए हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.12 - 16.75 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.59 - 10.54 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.51 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.89 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.85 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स