जनवरी 2026 में कार बिक्री: शीर्ष 10 में छह मारुति कारें, लेकिन टाटा नेक्सॉन बिक्री में रही अव्वल

टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन की 23,365 यूनिट्स बेचकर मारुति सुजुकी डिजायर से काफी आगे निकल गई, जो 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 3, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • शीर्ष 10 कारों में से छह मारुति सुजुकी की कारें थीं
  • नेक्सॉन की बिक्री में पेट्रोल-डीज़ल और EV दोनों वैरिएंट शामिल हैं
  • क्रेटा और स्कॉर्पियो इस सूची में संबंधित ब्रांडों की एकमात्र प्रतिनिधि कारें थीं

जनवरी 2026 में भारत की कार बिक्री के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले रहे. देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी छह मॉडलों के साथ शीर्ष 10 में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी. टाटा मोटर्स ने इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की 23,365 यूनिट्स बेचीं, जिससे नेक्सॉन और मारुति सुजुकी डिजायर के बीच काफी अंतर रह गया. डिजायर 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही. हालांकि, आपको बता दें कि नेक्सॉन की बिक्री में पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडलों की संयुक्त बिक्री शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच की बिक्री पहुंची 7 लाख यूनिट के पार, पिछले 12 महीनों में 2 लाख यूनिट बिकीं

Maruti Suzuki Dzire Image 31

दिलचस्प बात यह है कि तीसरा स्थान भी टाटा की कार - विशेष रूप से पंच - ने हासिल किया, जिसकी 19,257 यूनिट्स बिकीं. इसके बाद ह्यून्दे क्रेटा 17,921 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही और मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,892 यूनिट्स के साथ पांचवें स्थान पर रही.

 

टॉप 10 सेलिंग मॉडल्स - जनवरी 2026

 

टाटा नेक्सॉन                23,365 
मारुति सुजुकी डिज़ायर                19,629 
टाटा पंच                 19,257 
ह्यून्दे क्रेटा                17,921 
मारुति सुजुकी अर्टिगा                 17,892 
मारुति सुजुकी स्विफ्ट                 17,806 
मारुति सुजुकी ब्रेज़ा                17,486 
मारुति सुजुकी बलेनो                16,782 
महिंद्रा स्कॉर्पियो                15,542 
मारुति सुजुकी विक्टोरिस                15,240 
Tata Safari vs Mahindra Scorpio N 1

जनवरी 2026 में छठी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट (17,806) थी, इसके बाद ब्रेज़ा (17,486) और बलेनो (16,782) क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहीं. शीर्ष 10 कारों की सूची में एकमात्र महिंद्रा कार स्कॉर्पियो थी, जिसने 15,542 यूनिट्स की बिक्री के साथ नौवां स्थान हासिल किया, जबकि मारुति सुजुकी विक्टोरिस 15,240 यूनिट्स की बिक्री के साथ दसवें स्थान पर रही.

Maruti Suzuki Fronx long term 26

टॉप 10 सेलिंग एसयूवी - जनवरी 2026

 

टाटा नेक्सॉन                23,365 
टाटा पंच                19,257 
ह्यून्दे क्रेटा                17,921 
मारुित सुजुकी ब्रेज़ा                17,486 
महिंद्रा स्कॉर्पियो                15,542 
मारुति सुजुकी विक्टोरिस                15,240 
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स                 13,353 
ह्यून्दे वेन्यू                12,413 
महिंद्रा बोलेरो                11,841 
किआ सॉनेट                10,998 
Hyundai Venue 2

अब, अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें तो सबसे महंगी 10 लिस्ट में कुछ और गाड़ियां शामिल हो जाती हैं. टाटा नेक्सॉन, पंच, ह्यून्दे क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति सुजुकी विक्टोरिस पहले छह स्थानों पर काबिज हैं. बाकी चार स्थान मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (13,353), ह्यून्दे वेन्यू (12,413), महिंद्रा बोलेरो (11,841) और किआ सॉनेट (10,998) ने हासिल किए हैं.

# Car Sales# Car Sales January 2026# Maruti Suzuki# Tata Nexon# Tata Punch# Tata Nexon EV# Top 10 Cars January 2026# Electric Vehicle# sales figures# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • जनवरी 2026 में कार बिक्री: शीर्ष 10 में छह मारुति कारें, लेकिन टाटा नेक्सॉन बिक्री में रही अव्वल