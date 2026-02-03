जनवरी 2026 में कार बिक्री: शीर्ष 10 में छह मारुति कारें, लेकिन टाटा नेक्सॉन बिक्री में रही अव्वल

जनवरी 2026 में भारत की कार बिक्री के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले रहे. देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी छह मॉडलों के साथ शीर्ष 10 में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी. टाटा मोटर्स ने इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की 23,365 यूनिट्स बेचीं, जिससे नेक्सॉन और मारुति सुजुकी डिजायर के बीच काफी अंतर रह गया. डिजायर 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही. हालांकि, आपको बता दें कि नेक्सॉन की बिक्री में पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडलों की संयुक्त बिक्री शामिल है.

दिलचस्प बात यह है कि तीसरा स्थान भी टाटा की कार - विशेष रूप से पंच - ने हासिल किया, जिसकी 19,257 यूनिट्स बिकीं. इसके बाद ह्यून्दे क्रेटा 17,921 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही और मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,892 यूनिट्स के साथ पांचवें स्थान पर रही.

टॉप 10 सेलिंग मॉडल्स - जनवरी 2026 टाटा नेक्सॉन 23,365 मारुति सुजुकी डिज़ायर 19,629 टाटा पंच 19,257 ह्यून्दे क्रेटा 17,921 मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,892 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,806 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा 17,486 मारुति सुजुकी बलेनो 16,782 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,542 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 15,240

जनवरी 2026 में छठी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट (17,806) थी, इसके बाद ब्रेज़ा (17,486) और बलेनो (16,782) क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहीं. शीर्ष 10 कारों की सूची में एकमात्र महिंद्रा कार स्कॉर्पियो थी, जिसने 15,542 यूनिट्स की बिक्री के साथ नौवां स्थान हासिल किया, जबकि मारुति सुजुकी विक्टोरिस 15,240 यूनिट्स की बिक्री के साथ दसवें स्थान पर रही.

टॉप 10 सेलिंग एसयूवी - जनवरी 2026 टाटा नेक्सॉन 23,365 टाटा पंच 19,257 ह्यून्दे क्रेटा 17,921 मारुित सुजुकी ब्रेज़ा 17,486 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,542 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 15,240 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 13,353 ह्यून्दे वेन्यू 12,413 महिंद्रा बोलेरो 11,841 किआ सॉनेट 10,998

अब, अगर सिर्फ एसयूवी की बात करें तो सबसे महंगी 10 लिस्ट में कुछ और गाड़ियां शामिल हो जाती हैं. टाटा नेक्सॉन, पंच, ह्यून्दे क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति सुजुकी विक्टोरिस पहले छह स्थानों पर काबिज हैं. बाकी चार स्थान मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (13,353), ह्यून्दे वेन्यू (12,413), महिंद्रा बोलेरो (11,841) और किआ सॉनेट (10,998) ने हासिल किए हैं.