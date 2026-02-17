पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में मारुति सुजुकी ई विटारा हुई लॉन्च, बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ कीमतें रु.10.99 लाख से शुरू

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE 6 जैसी कारों को टक्कर देगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • तीन वेरिएंट - ज़ेटा, डेल्टा और अल्फा शामिल हैं
  • 49 किलोवाट-घंटे और 61 किलोवाट-घंटे बैटरी पैक विकल्प
  • दावा की गई रेंज 543 किमी तक है

मारुति सुजुकी ने आखिरकार भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी, ई विटारा एसयूवी की शुरुआती कीमत की घोषणा कर दी है और बुकिंग भी शुरू कर दी है. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी तीन वेरिएंट में दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत इसकी कीमत रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है बैटरी का किराया रु.3.99 प्रति किलोमीटर से शुरू होता है. बुकिंग अब ऑनलाइन और नेक्सा डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है. बुकिंग राशि रु.21,000 निर्धारित की गई है. पूरी कीमत अभी घोषित नहीं की गई है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखी

 

यह एसयूवी ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा बीई 6 जैसी कारों को टक्कर देगी, और उम्मीद है कि जल्द ही टोयोटा ब्रांड की अर्बन क्रूजर ईबेला भी इसमें शामिल हो जाएगी.

Maruti Suzuki e Vitara m3

EVX कॉन्सेप्ट द्वारा प्रदर्शित ई-विटारा ने भारत में पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी प्रदर्शनी में अपनी शुरुआत की, और भारत के लिए खास मॉडल के विवरण की घोषणा वर्ष के अंत में की गई. ई-विटारा तीन वैरिएंट - ज़ेटा, डेल्टा और अल्फा - में उपलब्ध होगी, जिसमें दो बैटरी पैक विकल्प होंगे - 49 किलोवाट-घंटे और 61 किलोवाट-घंटे. 49 किलोवाट-घंटे की बैटरी केवल एंट्री-लेवल ज़ेटा वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि डेल्टा और सबसे महंगा अल्फा वैरिएंट में केवल 61 किलोवाट-घंटे की बैटरी मिलेगी. मारुति का दावा है कि 49 किलोवाट-घंटे वाले मॉडल की रेंज 440 किमी तक और 61 किलोवाट-घंटे वाले वेरिएंट की रेंज 543 किमी तक है.

Maruti Suzuki e Vitara m4

ज़ेटा वेरिएंट में फ्रंट व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और इसका इंजन 142 bhp की अधिकतम ताकत और 192.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. बड़ी बैटरी वाले वैरिएंट में यह शक्ति बढ़कर 172 bhp हो जाती है, हालांकि टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होता. वैश्विक स्तर पर बिकने वाला ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं होगा.

Maruti Suzuki e Vitara m19

तकनीकी दृष्टि से, ई-विटारा में वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS फीचर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, 10 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्राइव और रीजनरेशन मोड आदि जैसे फीचर्स मिलेंगे. सुरक्षा के लिहाज से, एसयूवी में 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरे और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

 

मारुति का कहना है कि 31 मार्च से पहले ई-विटारा खरीदने वाले ग्राहकों को मुफ्त होम चार्जर मिलेगा, जिसमें इंस्टॉलेशन शुल्क भी शामिल है. शुरुआती खरीदारों को पहले साल या 1000 यूनिट तक नेक्सा आउटलेट्स पर मुफ्त डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी. एसयूवी के साथ 8 साल की बैटरी वारंटी और 3 साल की वाहन वारंटी भी मिलेगी.

