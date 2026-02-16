SIAM ने जनवरी 2026 में लगभग 4.50 लाख पैसेंजर व्हीकल और 19 लाख से अधिक की दोपहिया वाहनों की बिक्री की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026
हाइलाइट्स
- वित्त वर्ष 2026 में सौर ऊर्जा की बिक्री में साल-दर-साल 6.2% की वृद्धि हुई है
- वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है
- जनवरी 2026 में पीवी और दोपहिया वाहनों की बिक्री में डबल अंकों की वृद्धि दर्ज की जाएगी
भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) ने जनवरी 2026 के बिक्री आंकड़े प्रकाशित किए हैं, जिनमें यात्री वाहन (पीवी), दोपहिया वाहन (2व्हील) और तिपहिया वाहन सेग्मेंट में डबल अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है. घरेलू बाजार में कुल पीवी वाहनों की बिक्री 4,49,616 यूनिट रही, जबकि 2 व्हील वाहनों की बिक्री 19,25,603 यूनिट रही - जो जनवरी के लिए अब तक के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हैं.
यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 में कार बिक्री: शीर्ष 10 में छह मारुति कारें, लेकिन टाटा नेक्सॉन बिक्री में रही अव्वल
उद्योग के बिक्री प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, SIAM के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, “नए साल की शुरुआत सकारात्मक रही है, जिससे पिछली तिमाही में देखी गई मजबूत गति जारी है, जिसे GST दर में कमी के बाद निरंतर मांग का समर्थन मिला है. भारत के प्रोडक्शन आधार को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 2026 में घोषित पहलों के साथ-साथ मौजूदा नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों से इस क्षेत्र को लंबे समय तक लाभ मिलने और मध्यम अवधि में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है.”
जनवरी 2026 के लिए घरेलू यात्री वाहन और दोपहिया वाहनों की बिक्री
पिछले वर्ष की तुलना में, 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल दोनों की बिक्री में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई - क्रमशः 26.2% और 12.6% की वृद्धि हुई.
पैसेंजर व्हीकल (पीवी) के सब-सेग्मेंट बिक्री आंकड़ों से भारतीय बाजार में एसयूवी की बढ़ती मांग का पता चलता है. घरेलू बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 15.9% की वृद्धि हुई है, जो 2,12,995 यूनिट से बढ़कर 2,46,844 यूनिट हो गई है. वहीं, पैसेंजर कार की बिक्री में 5.1% की गिरावट आई है, जो 1,27,065 यूनिट से घटकर 1,20,636 यूनिट रह गई है. ध्यान दें कि इन सब-सेग्मेंट आंकड़ों में टाटा मोटर्स की बिक्री शामिल नहीं है.
दोपहिया वाहनों की बात करें तो स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड की बिक्री में सालाना आधार पर दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई. स्कूटर की बिक्री 36.9% बढ़कर 5,48,201 यूनिट से 7,50,580 यूनिट हो गई, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री 20.3% बढ़कर 9,36,145 यूनिट से 11,26,416 यूनिट हो गई. वहीं, मोपेड की बिक्री जनवरी 2025 में 41,872 यूनिट से बढ़कर लगभग 16% की वृद्धि के साथ 48,607 यूनिट हो गई.
जनवरी 2026 में यात्री वाहन और दोपहिया वाहनों का निर्यात
निर्यात के मोर्चे पर, SIAM ने यात्री कारों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, आवासीय वाहन (पीवल व्हीकल) निर्यात में 33.4% की वृद्धि दर्ज की. कुल पीवल व्हीकल निर्यात 76,822 यूनिट रहा, जिसमें से 37,329 यूनिट (पिछले वर्ष की तुलना में 43.6% की वृद्धि) यात्री कारों की थीं. एसयूवी का निर्यात 38,421 यूनिट रहा, जो जनवरी 2025 से 26% अधिक है.
दोपहिया वाहनों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें स्कूटरों का निर्यात पिछले वर्ष के 44,875 यूनिट से बढ़कर 62,294 यूनिट हो गया, जो 38.8% की वृद्धि दर्शाता है. वहीं, मोटरसाइकिलों का निर्यात 16.5% बढ़कर 3,90,667 यूनिट हो गया, जबकि मोपेडों का निर्यात जनवरी 2025 में 300 यूनिट के न्यूनतम स्तर से बढ़कर जनवरी 2026 में 3,474 यूनिट हो गया, जो 1058% की वृद्धि दर्शाता है.
वित्त वर्ष 2026 में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री (वर्ष-दर-वर्ष)
वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अब तक के आंकड़े थोड़े निराशाजनक रहे, हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि जारी रही.
अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री 37,06,551 यूनिट रही, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.2% अधिक है. वहीं, दोपहिया वाहनों की बिक्री में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 1,78,58,440 यूनिट तक पहुंच गई.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.12 - 16.75 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.59 - 10.54 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.51 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.89 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.85 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
अपकमिंग कार्स
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- फॉक्सवैगन Tayron R-Lineएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- टाटा पंच ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 20, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स