मारुति सुजुकी ई विटारा 2 दिसंबर को होगी लॉन्च, जानें अब तक इसके बारे में क्या पता चला
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- ई विटारा वैश्विक स्तर पर दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है: 49 kWh और 61 kWh
- बड़ी बैटरी और FWD सेटअप के साथ 428 किमी तक की रेंज देने का दावा किया गया है
- कंपनी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में बनी
मारुति सुजुकी 2 दिसंबर, 2025 को भारत में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक पेशकश, ई विटारा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. मॉडल का निर्माण अगस्त 2025 में कंपनी के गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू हुआ और पहला बैच सितंबर 2025 में निर्यात किया गया. भारत में लॉन्च के करीब आने के साथ, हम इसके बारे में अब तक जो जानते हैं, वह यहां है.
यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने फ्यूल गेज में खराबी के चलते ग्रांड विटारा की 30,000 से अधिक कारों के लिए जारी किया रिकॉल
मारुति सुजुकी ई विटारा: बाहरी डिज़ाइन
ई विटारा की स्टाइलिंग मारुति सुजुकी ईवीएक्स कॉन्सेप्ट से प्रेरित है. प्रोडक्शन मॉडल में Y-आकार के डीआरएल के साथ एंगुलर हेडलैंप यूनिट और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाजों के चारों ओर बड़ी क्लैडिंग है. इसमें एक कनेक्टेड टेल-लैंप डिज़ाइन भी शामिल किया गया है, जो ईवीएक्स कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता है.
मारुति सुजुकी ई विटारा: कैबिन डिज़ाइन
कैबिन की बात करें तो, ई विटारा में एक ऐसा डैशबोर्ड लेआउट है जो फिलहाल बिक्री पर उपलब्ध किसी भी अन्य मारुति सुजुकी मॉडल में नहीं है. डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में एक ही हाउसिंग में दो फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले लगे हैं, साथ ही सामने की तरफ एक चौड़ा, सॉफ्ट-टच पैनल भी है. सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के नीचे फिजिकल कंट्रोल्स का एक छोटा सा सेट है. गियर सिलेक्टर की जगह एक रोटरी डायल लगा है.
मारुति सुजुकी ई विटारा: वैश्विक स्तर पर पेश की जाने वाली खासियतें
वैश्विक स्तर पर, ई विटारा में ADAS, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री और स्टार्ट, चार स्पीकर और ऑटो-डिमिंग कैबिन रियर-व्यू मिरर जैसे फ़ीचर्स मौजूद हैं. इसके महंगे वैरिएंट में 19-इंच के अलॉय व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-तरफ़ा पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, फ़ॉग लैंप और 360-डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल हैं.
भारत-स्पेक मॉडल के लिए फीचर सेट की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, हालांकि वेरिएंट के आधार पर इनमें से कई फीचर्स अपेक्षित हैं.
मारुति सुजुकी ई विटारा: बैटरी पैक, मोटर ताकत और रेंज
भारत में, ई विटारा को इसके दोनों वैश्विक बैटरी विकल्पों, 49 kWh और 61 kWh, के साथ पेश किए जाने की संभावना है, और बड़ा पैक महंगे वैरिएंट के लिए आरक्षित होने की उम्मीद है. निचले वेरिएंट में फ्रंट-माउंटेड मोटर का उपयोग किया गया है जो 142 bhp और 192.5 Nm पैदा करता है, जबकि अधिक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन 172 bhp देता है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक AWD वैरिएंट उपलब्ध है, लेकिन भारत के लिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है. वैरिएंट के आधार पर, ई विटारा की WLTP-प्रमाणित रेंज 428 किमी तक है.
मारुति सुजुकी ई-विटारा प्रतिद्वंदी
लॉन्च होने के बाद, ई विटारा का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से होगा. भारत में इसकी बिक्री मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से होगी.
मारुति सुजुकी ई विटारा: निर्माण और निर्यात
ई विटारा का निर्माण खासतौर से हंसलपुर प्लांट में किया जाता है. 25 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी की उपस्थिति में इसका बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ. मारुति सुजुकी ने कहा है कि भारत में निर्मित ई विटारा का निर्यात समय के साथ 100 से अधिक देशों में किया जाएगा.
पहले निर्यात शिपमेंट में 2,900 कारें शामिल थीं, जिन्हें गुजरात के पिपावाव बंदरगाह से 12 यूरोपीय देशों को भेजा गया: यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम.
मारुति सुजुकी ई विटारा: यूके लॉन्च कीमत
जून 2025 में, सुज़ुकी ने ई विटारा को यूके के बाज़ार में उतारा, जहाँ 49 kWh बैटरी वाले एंट्री-लेवल मोशन ट्रिम की कीमत £29,999 (करीब रु.35 लाख) थी. सबसे महंगे अल्ट्रा ऑलग्रिप-ई वैरिएंट, जो बड़े 61 kWh पैक और ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आता है, की कीमत £37,799 (करीब रु.44 लाख) रखी गई थी.
मारुति सुजुकी ई विटारा: संभावित कीमत
हालाँकि यूके में इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत में इस मॉडल के ज़्यादा किफायती होने की उम्मीद है क्योंकि इसका निर्माण सुजुकी मोटर गुजरात के हंसलपुर प्लांट में होता है. इसकी कीमत की बात करें तो, हमें उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग रु.17 लाख से शुरू होकर रु.23 लाख (एक्स-शोरूम) तक होगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 14.71 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.21 - 6.36 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.79 - 8.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.16 - 7.94 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.97 - 28.61 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 5.25 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.02 - 7.55 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.32 - 14.45 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.52 - 14.48 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.7 - 6.73 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.99 - 9.1 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.03 - 19.66 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.26 - 13.01 लाख
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.5 - 19.99 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.21 - 9.31 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 13, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स