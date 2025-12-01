मारुति सुजुकी ई विटारा, टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल, नई किआ सेल्टॉस तक दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च होंगी ये कारें

2025 कैलेंडर वर्ष का आखिरी महीना लगभग आ गया है, और उद्योग पहले से ही घटनापूर्ण वर्ष का समापन कई नए लॉन्च के साथ करने के लिए तैयार है. दिसंबर 2025 में बाज़ार में इलेक्ट्रिक और कम्बशन-इंजन मॉडल का मिश्रण देखने को मिलेगा. इस महीने के लिए पुष्टि किए गए प्रमुख लॉन्च इस प्रकार हैं.

मारुति सुजुकी ई विटारा - 2 दिसंबर

मारुति सुजुकी 2 दिसंबर, 2025 को भारत में अपना पहला ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल, ई विटारा पेश करने की तैयारी कर रही है. एसयूवी का निर्माण विशेष रूप से गुजरात के हंसलपुर प्लांट में किया जाता है, जहां 25 अगस्त, 2025 को बड़े पैमाने पर विनिर्माण शुरू हुआ.

ई विटारा में वाई-आकार के डीआरएल के साथ एंगुलर हेडलैंप, किनारों पर मज़बूत क्लैडिंग और कनेक्टेड टेल-लैंप व्यवस्था है. वैश्विक बाज़ारों में, इसके उपकरणों की सूची में ADAS, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और वेरिएंट के अनुसार अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. भारत-स्पेक वैरिएंट के लिए भी इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन की उम्मीद है.

दो बैटरी पैक विकल्प उपलब्ध होने की संभावना है: 49 kWh और 61 kWh। निचले-स्पेक वेरिएंट में 142 bhp और 192.5 Nm की क्षमता वाला फ्रंट-माउंटेड मोटर लगा है, जबकि उच्च कॉन्फ़िगरेशन 172 bhp की क्षमता वाला है. हालाँकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक AWD वैरिएंट उपलब्ध है, लेकिन भारतीय बाजार में इसकी उपलब्धता की पुष्टि नहीं हुई है. मॉडल के आधार पर, e Vitara की WLTP रेंज 428 किमी तक है.

टाटा हैरियर पेट्रोल और टाटा सफारी पेट्रोल – 9 दिसंबर

टाटा मोटर्स 9 दिसंबर को हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट लॉन्च करने वाली है. ये नए पेट्रोल इंजन हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा एसयूवी में नए पेट्रोल इंजन के लॉन्च के बाद लॉन्च किए गए हैं. हैरियर और सफारी दोनों में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा.

रेवोट्रॉन परिवार का नया नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 105 बीएचपी और 145 एनएम टॉर्क पैदा करता है. 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल TGDi इंजन, जो सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित विकल्पों में से एक है, 158 बीएचपी और 255 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह देखना बाकी है कि क्या हैरियर और सफारी में भी यही ताकत आँकड़ा बरकरार रहेगा या कोई अलग ट्यूनिंग दी जाएगी.

दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस – 10 दिसंबर

तस्वीर सूत्र - nitrorush_01

किआ अपनी दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस से पर्दा 10 दिसंबर को उठाएगी, जो हैरियर और सफारी पेट्रोल के लॉन्च के एक दिन बाद है. इस नए मॉडल का भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परीक्षण चल रहा है, और कुछ छिपी हुई तस्वीरें इसके डिज़ाइन में बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रही हैं.

आगामी सेल्टॉस में अपडेटेड टेल्यूराइड की तरह किआ की नई डिज़ाइन भाषा के तत्व शामिल होने की उम्मीद है. स्पाई तस्वीरों में ज़्यादा चौकोर फ्रंट एंड, सपाट बोनट, आयताकार ग्रिल और लंबवत संरेखित डीआरएल के साथ स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिखाई दे रहा है. पहले सामने आई कैबिन तस्वीरों में डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री विकल्प और आराम को बेहतर बनाने के लिए नई सीट डिज़ाइन का संकेत दिया गया है.

मिनी कूपर कन्वर्टिबल – दिसंबर 2025





मिनी इंडिया ने दिसंबर 2025 में लॉन्च से पहले नई कूपर कन्वर्टिबल की बुकिंग शुरू कर दी है, हालाँकि अभी तक इसकी सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. यह मॉडल 3-डोर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वर्ज़न है, जिसमें फिक्स्ड रूफ की जगह सॉफ्ट टॉप दिया गया है जिसे 30 किमी प्रति घंटे तक की गति से चलाया जा सकता है.

देखने में, रिट्रैक्टेबल छत के अलावा, कन्वर्टिबल अपने हार्ड-टॉप वर्ज़न के डिज़ाइन को बरकरार रखती है. कैबिन भी हैचबैक लेआउट की झलक दिखाता है, जिसकी खासियत सिग्नेचर सर्कुलर सेंट्रल टचस्क्रीन, उसके नीचे कई फिजिकल स्विच और डैशबोर्ड व डोर पैनल पर टेक्सचर्ड सतहें हैं.

भारत में, इस मॉडल के कूपर एस कॉन्फ़िगरेशन में आने की उम्मीद है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा होगा जो 201 बीएचपी और 300 एनएम टॉर्क पैदा करेगा, और आगे के पहियों तक पावर पहुँचाने वाले 7-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस होगा. वैश्विक स्तर पर, कन्वर्टिबल को कूपर सी ट्रिम में भी उपलब्ध कराया गया है जो 161 बीएचपी और 250 एनएम टॉर्क पैदा करता है, साथ ही उच्च-प्रदर्शन वाला जॉन कूपर वर्क्स वेरिएंट भी उपलब्ध है जो 228 बीएचपी और 380 एनएम टॉर्क पैदा करता है.