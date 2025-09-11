GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी विक्टोरिसऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती

22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • तीसरी पीढ़ी की अमेज की कीमत में रु.95,500 तक की कटौती हुई
  • दूसरी पीढ़ी की अमेज की कीमत में रु.72,800 तक की कटौती हुई
  • होंडा एलिवेट और सिटी की कीमतों में क्रमशः रु.58,400 और रु.57,500 तक कम हुईं

होंडा कार्स इंडिया भी अपने वाहनों की कीमतों में बदलाव करने वाली कई अन्य वाहन निर्माताओं के साथ शामिल हो गई है. 22 सितंबर, 2025 से, कंपनी इस महीने की शुरुआत में घोषित नए GST सुधारों का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुँचाएगी.

 

यह भी पढ़ें: होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले

Honda City Hybrid e HEV web 24

होंडा अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें कम कर रही है. दूसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ की कीमत में रु.72,800 तक की कटौती होगी, जबकि तीसरी पीढ़ी की अमेज़ की कीमत में रु.95,500 तक की कमी आएगी. होंडा एलिवेट की कीमत में रु.58,400 और होंडा सिटी की कीमत में रु.57,500 तक की कमी आने की उम्मीद है. जीएसटी के बाद कीमतों में कटौती की जानकारी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.

Honda Elevate Built For Our Roads and Lives

22 सितंबर से प्रभावी कीमतों में कटौती के साथ, होंडा अपने कई मॉडलों पर छूट दे रही है. एलिवेट कॉम्पैक्ट एसयूवी पर रु.1.22 लाख तक की छूट है, जबकि नई तीसरी पीढ़ी की अमेज़ पर रु.77,200 तक के लाभ मिल रहे हैं. होंडा सिटी पर रु.1,07,300 तक के लाभ और दूसरी पीढ़ी की अमेज़ पर रु.97,200 तक के लाभ मिल रहे हैं.

Honda Amaze image 4

नए जीएसटी नियमों के तहत, 4 मीटर से कम लंबाई वाली और 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी तक के डीजल इंजन वाली कारों पर अब 18% की GST दर लागू होगी, जो पहले 28% थी. इन इंजन आकार और लंबाई सीमा से बड़ी सभी अन्य कारों और एसयूवी पर 40% की एक समान GST दर लागू होगी. हालाँकि, इन वाहनों पर अब पहले लगने वाला अतिरिक्त उपकर नहीं लगेगा, जिससे मॉडल के आधार पर जीएसटी में 6-10% की प्रभावी कमी आएगी.

# GST 2.0# Honda Cars India Ltd# GST on Honda Cars# GST on cars# GST on SUVs# GST Rate# GST Rates on cars# GST Council# GST Rate Cuts# GST on vehicles# GST Cuts# GST council meet# Nirmala Sitharaman Finance minister# Honda Elevate# Honda City# Honda Amaze# Cars# Auto Indusry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • उन्होंने आगे कहा, "सभी टैस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
    गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"
  • सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
    GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की
  • जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI ग्राहकों को अब (एक्स-शोरूम) मूल्य में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.
    GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती
  • फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी सभी कारों पर GST 2.0 का पूरा लाभ दिया है, वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन आर-लाइन की कीमतें 22 सितंबर, 2025 से बदल जाएंगी.
    GST 2.0 प्रभाव: फोक्सवैगन वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन की कीमतों में आई कमी
  • टाटा ने मौजूदा रेड डार्क एडिशन के साथ-साथ नेक्सॉन ईवी में एक नया डार्क एडिशन ट्रिम भी जोड़ा है.
    टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च
  • उन्होंने आगे कहा, "सभी टैस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
    गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"
  • सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
    GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की
  • जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI ग्राहकों को अब (एक्स-शोरूम) मूल्य में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.
    GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती
  • फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी सभी कारों पर GST 2.0 का पूरा लाभ दिया है, वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन आर-लाइन की कीमतें 22 सितंबर, 2025 से बदल जाएंगी.
    GST 2.0 प्रभाव: फोक्सवैगन वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन की कीमतों में आई कमी
  • टाटा ने मौजूदा रेड डार्क एडिशन के साथ-साथ नेक्सॉन ईवी में एक नया डार्क एडिशन ट्रिम भी जोड़ा है.
    टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती