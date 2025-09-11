GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- तीसरी पीढ़ी की अमेज की कीमत में रु.95,500 तक की कटौती हुई
- दूसरी पीढ़ी की अमेज की कीमत में रु.72,800 तक की कटौती हुई
- होंडा एलिवेट और सिटी की कीमतों में क्रमशः रु.58,400 और रु.57,500 तक कम हुईं
होंडा कार्स इंडिया भी अपने वाहनों की कीमतों में बदलाव करने वाली कई अन्य वाहन निर्माताओं के साथ शामिल हो गई है. 22 सितंबर, 2025 से, कंपनी इस महीने की शुरुआत में घोषित नए GST सुधारों का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुँचाएगी.
यह भी पढ़ें: होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले
होंडा अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें कम कर रही है. दूसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ की कीमत में रु.72,800 तक की कटौती होगी, जबकि तीसरी पीढ़ी की अमेज़ की कीमत में रु.95,500 तक की कमी आएगी. होंडा एलिवेट की कीमत में रु.58,400 और होंडा सिटी की कीमत में रु.57,500 तक की कमी आने की उम्मीद है. जीएसटी के बाद कीमतों में कटौती की जानकारी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
22 सितंबर से प्रभावी कीमतों में कटौती के साथ, होंडा अपने कई मॉडलों पर छूट दे रही है. एलिवेट कॉम्पैक्ट एसयूवी पर रु.1.22 लाख तक की छूट है, जबकि नई तीसरी पीढ़ी की अमेज़ पर रु.77,200 तक के लाभ मिल रहे हैं. होंडा सिटी पर रु.1,07,300 तक के लाभ और दूसरी पीढ़ी की अमेज़ पर रु.97,200 तक के लाभ मिल रहे हैं.
नए जीएसटी नियमों के तहत, 4 मीटर से कम लंबाई वाली और 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी तक के डीजल इंजन वाली कारों पर अब 18% की GST दर लागू होगी, जो पहले 28% थी. इन इंजन आकार और लंबाई सीमा से बड़ी सभी अन्य कारों और एसयूवी पर 40% की एक समान GST दर लागू होगी. हालाँकि, इन वाहनों पर अब पहले लगने वाला अतिरिक्त उपकर नहीं लगेगा, जिससे मॉडल के आधार पर जीएसटी में 6-10% की प्रभावी कमी आएगी.
