होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले

होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट के लिए त्योहारी सीज़न अपडेट जारी किए हैं, जिसमें नए कैबिन थीम, नए बाहरी स्टाइलिंग पैकेज और सभी वैरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. इन अपडेट्स के साथ, होंडा का लक्ष्य एलिवेट को कड़ी प्रतिस्पर्धा में नया और प्रासंगिक बनाए रखना है, साथ ही आगामी त्योहारी सीज़न में शोरूम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना है.

सबसे महंगे ZX ग्रेड में अब प्रीमियम आइवरी और ब्लैक कैबिन विकल्प, लेदरेट सीटें और सॉफ्ट-टच इन्सर्ट उपलब्ध हैं. ग्राहक नई अल्फा-बोल्ड प्लस ग्रिल, 360° सराउंड कैमरा और 7-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं. आइवरी के साथ, ZX अब तीन कैबिन विकल्प देती है - टैन, आइवरी और ब्लैक (ब्लैक एडिशन). ZX आइवरी ग्रेड की कीमत रु.15.51 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होती है.

V और VX मॉडल में पुराने बेज रंग की थीम की जगह ब्लैक फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री और आइवरी डैशबोर्ड इन्सर्ट के साथ एक नया केबिन दिया गया है. इन ट्रिम्स में वैकल्पिक एक्सेसरी के तौर पर अल्फा-बोल्ड ग्रिल और नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल पेंट शेड भी दिया गया है। V मॉडल की शुरुआती कीमत रु.12.39 लाख और VX मॉडल की शुरुआती कीमत रु.14.13 लाख है.

जो लोग पूरी तरह से डार्क लुक पसंद करते हैं, उनके लिए ब्लैक एडिशन और सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में रेगुलर ग्रिल के साथ क्रोम और सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं; सिग्नेचर वर्जन में पूरी तरह से ब्लैक्ड-आउट स्टाइलिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और नई ग्रिल स्टैंडर्ड दी गई है. दोनों में हल्के कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक लेदरेट कैबिन दिया गया है.

इस अपडेट पर टिप्पणी करते हुए, होंडा कार्स इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के उपाध्यक्ष, कुणाल बहल ने कहा: "होंडा एलिवेट एक बेहद सफल मॉडल है. नए ZX ग्रेड और सभी ट्रिम्स में नए बदलावों के साथ, हमारा लक्ष्य इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है."

मैकेनिकली रूप से, एलिवेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसका 1.5 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें पहले की तरह ही बड़ा कैबिन, बड़ा बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस है जो इसे रोड ट्रिप के लिए उपयुक्त बनाता है. सुरक्षा की बात करें तो, ZX वेरिएंट में होंडा सेंसिंग ADAS, छह एयरबैग, लेनवॉच कैमरा, VSA, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX सीटें हैं। ग्राहकों को 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी का भी लाभ मिलता है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है.