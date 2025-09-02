होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएसबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले

होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट को नए कैबिन, स्टाइलिंग बदलाव और त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है ताकि इसे प्रासंगिक और नया बनाए रखा जा सके.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 2, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • ZX ग्रेड में अब आइवरी और ब्लैक लेदरेट थीम दी गई है; V और VX ट्रिम्स को ब्लैक फ़ैब्रिक और आइवरी इन्सर्ट से अपडेट किया गया है
  • अल्फ़ा-बोल्ड प्लस ग्रिल अब सभी ट्रिम्स में वैकल्पिक है; ब्लैक एडिशन और सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में डार्क थीम वाले डिज़ाइन जारी हैं
  • 360° कैमरा, 7-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग और चुनिंदा वैरिएंट के लिए नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल शेड पेश किया गया है

होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट के लिए त्योहारी सीज़न अपडेट जारी किए हैं, जिसमें नए कैबिन थीम, नए बाहरी स्टाइलिंग पैकेज और सभी वैरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. इन अपडेट्स के साथ, होंडा का लक्ष्य एलिवेट को कड़ी प्रतिस्पर्धा में नया और प्रासंगिक बनाए रखना है, साथ ही आगामी त्योहारी सीज़न में शोरूम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना है.

wdqfq

सबसे महंगे ZX ग्रेड में अब प्रीमियम आइवरी और ब्लैक कैबिन विकल्प, लेदरेट सीटें और सॉफ्ट-टच इन्सर्ट उपलब्ध हैं. ग्राहक नई अल्फा-बोल्ड प्लस ग्रिल, 360° सराउंड कैमरा और 7-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं. आइवरी के साथ, ZX अब तीन कैबिन विकल्प देती है - टैन, आइवरी और ब्लैक (ब्लैक एडिशन). ZX आइवरी ग्रेड की कीमत रु.15.51 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होती है.

 

यह भी पढ़ें: पहली होंडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2 सितंबर को होगी पेश

 

V और VX मॉडल में पुराने बेज रंग की थीम की जगह ब्लैक फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री और आइवरी डैशबोर्ड इन्सर्ट के साथ एक नया केबिन दिया गया है. इन ट्रिम्स में वैकल्पिक एक्सेसरी के तौर पर अल्फा-बोल्ड ग्रिल और नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल पेंट शेड भी दिया गया है। V मॉडल की शुरुआती कीमत रु.12.39 लाख और VX मॉडल की शुरुआती कीमत रु.14.13 लाख है.

qwdwdq

जो लोग पूरी तरह से डार्क लुक पसंद करते हैं, उनके लिए ब्लैक एडिशन और सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में रेगुलर ग्रिल के साथ क्रोम और सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं; सिग्नेचर वर्जन में पूरी तरह से ब्लैक्ड-आउट स्टाइलिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और नई ग्रिल स्टैंडर्ड दी गई है. दोनों में हल्के कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक लेदरेट कैबिन दिया गया है.

 

इस अपडेट पर टिप्पणी करते हुए, होंडा कार्स इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के उपाध्यक्ष, कुणाल बहल ने कहा: "होंडा एलिवेट एक बेहद सफल मॉडल है. नए ZX ग्रेड और सभी ट्रिम्स में नए बदलावों के साथ, हमारा लक्ष्य इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है."

qfqfqqq

मैकेनिकली रूप से, एलिवेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसका 1.5 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें पहले की तरह ही बड़ा कैबिन, बड़ा बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस है जो इसे रोड ट्रिप के लिए उपयुक्त बनाता है. सुरक्षा की बात करें तो, ZX वेरिएंट में होंडा सेंसिंग ADAS, छह एयरबैग, लेनवॉच कैमरा, VSA, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX सीटें हैं। ग्राहकों को 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी का भी लाभ मिलता है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

# honda sales figures# honda# honda elevate# honda elevate india# honda elevate# honda elevate price# honda elevate launch# honda elevate black# honda elevate black edition# honda elevate india price# honda elevate review india# honda elevate price india# honda elevate india# honda elevate price# honda elevate review# honda elevate# cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Rohini Courts, New Delhi
    8.2
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • BYD ने 2021 में e6 इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में यात्री कार की बिक्री शुरू की.
    BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
  • 30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
    E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
  • सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल के समान प्रतीत होती है.
    किआ सिरोस ईवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • फेसलिफ्टेड मॉडल Y के परफॉर्मेंस वैरिएंट में नया एडाप्टिव सस्पेंशन, बड़ा टचस्क्रीन और बड़े पहिये व टायर हैं, यह 3.3 सेकंड में 96 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी.
    2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
    2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
  • BYD ने 2021 में e6 इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में यात्री कार की बिक्री शुरू की.
    BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
  • 30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
    E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
  • सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल के समान प्रतीत होती है.
    किआ सिरोस ईवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • फेसलिफ्टेड मॉडल Y के परफॉर्मेंस वैरिएंट में नया एडाप्टिव सस्पेंशन, बड़ा टचस्क्रीन और बड़े पहिये व टायर हैं, यह 3.3 सेकंड में 96 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी.
    2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
    2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले