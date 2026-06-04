बिल्कुल नई ह्यून्दे i20 की वैश्विक बाज़ार में पहले होने से पहले दिखी झलक

ह्यून्दे ने अगले महीने होने वाले अपने ग्लोबल डेब्यू से पहले, अगली पीढ़ी की i20 प्रीमियम हैचबैक का पहला टीज़र जारी कर दिया है. नई i20 की टेस्टिंग पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चल रही है; इस चौथी पीढ़ी की हैचबैक को भारतीय सड़कों पर भी देखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ग्लोबल बिक्री शुरू होने के कुछ ही समय बाद यह हमारे बाज़ार में भी आ सकती है.

जारी किए गए एकमात्र टीज़र में नई i20 की सामने की लाइटिंग की बस एक झलक दिखाई गई है, जिससे इसके डिज़ाइन के कुछ खास एलिमेंट्स की पुष्टि होती है—जैसे कि एक लाइट बार, Y-आकार के LED डे-टाइम रनिंग लैंप और मल्टी-प्रोजेक्टर एलिमेंट्स वाला एक एंगुलर (कोणीय) हेडलाइट डिज़ाइन. वैश्विक बाज़ारों में i20 के टेस्ट मॉडल की तस्वीरों में भी यही डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिले हैं.

टेस्ट मॉडल्स से मिले डिज़ाइन के अतिरिक्त जानकारी से पता चलता है कि नई i20, ह्यून्दे की नई डिज़ाइन दिशा के अनुरूप होगी. इसमें सामने की बड़ी ग्रिल को हटाकर एक छोटी और ज़्यादा आयताकार यूनिट लगाई जाएगी, जिसके नीचे एक प्रमुख एयर इनटेक होगा. यह एयर इनटेक, फॉग लैंप के लिए बने चौकोर हाउसिंग के बीच स्थित होगा. साइड से देखने पर, नई पीढ़ी की i20 की पिछली दरवाज़े की विंडोलाइन में एक स्पष्ट मोड़ (kink) दिखाई देता है, हालाँकि इन मॉडल्स पर लगी भारी क्लैडिंग के कारण पीछे का क्वार्टर ग्लास छिपा रहता है.

टेस्ट कारों के पिछले हिस्से के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि टेल लैंप्स में एक कनेक्टेड लाइटबार डिज़ाइन होगा, जिसके साथ पीछे की विंडस्क्रीन काफ़ी झुकी हुई होगी.

अंदर की बात करें तो, टेस्ट मॉडल की तस्वीरों से पता चला है कि डैशबोर्ड के ऊपर एक घुमावदार डिस्प्ले लगा है, जिसमें इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो स्क्रीन हैं. टेस्ट कारों में स्टीयरिंग का नया डिज़ाइन भी देखने को मिला, जैसा हमने दूसरी-जेनरेशन की वेन्यू में देखा था, और इनमें फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री लगी थी – हालाँकि, यह क्षेत्र के हिसाब से बदल भी सकती है.

मैकेनिक्स की बात करें तो, उम्मीद है कि यह ब्राज़ीलियाई कार कई तरह के फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करेगी, जिसमें 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन भी शामिल है. भारतीय बाज़ार के लिए, उम्मीद है कि इस हैचबैक में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प ही मिलेंगे. इन दोनों में से किसी भी इंजन के लिए माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी विचार किया जा सकता है; पिछले साल ह्यून्दे ने FY2030 तक भारत में 8 हाइब्रिड कारें और एसयूवी लॉन्च करने की अपनी योजना का खुलासा किया था, जिनमें कॉम्पैक्ट सेगमेंट से लेकर प्रीमियम SUV तक शामिल हैं.

भारत में लॉन्च की बात करें तो, उम्मीद है कि नई i20 भी आने वाले महीनों में भारत में दस्तक देगी, और इसकी बिक्री संभवतः त्योहारी सीज़न के आसपास शुरू होगी.

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