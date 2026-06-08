FADA: मई 2026 में ऑटो रिटेल बिक्री 9.55% बढ़ी; पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी

फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) ने मई 2026 में गाड़ियों की रिटेल बिक्री में साल-दर-साल 9.55% की बढ़ोतरी दर्ज की है. इस महीने में पूरे भारत में डीलरशिप्स ने कुल मिलाकर 25.31 लाख गाड़ियां बेचीं. पेट्रोल-डीज़ल की ऊंची कीमतों और वेस्ट एशिया के हालात को लेकर चिंताओं के बावजूद, इंडस्ट्री ने पैसेंजर गाड़ियों, थ्री-व्हीलर्स, ट्रैक्टरों और कुल रिटेल बिक्री के मामले में मई महीने का अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया.

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हालांकि महीने-दर-महीने बिक्री में 6.75% की गिरावट आई, लेकिन FADA ने इस गिरावट की वजह अप्रैल के बाद आम तौर पर होने वाली मौसमी सुस्ती और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की देरी से शुरुआत को बताया.

पैसेंजर व्हीकल

मई में पैसेंजर गाड़ियों का सेगमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा. इनकी रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 23.25% बढ़कर 4,02,591 यूनिट हो गई, जो इस सेगमेंट के लिए मई महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री है. ग्रामीण इलाकों में मांग शहरी बाज़ारों के मुकाबले तेज़ी से बढ़ी; शहरों में जहां मांग 18.80% बढ़ी, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसमें 30.35% की बढ़ोतरी हुई.

डीलरों ने इस बढ़ोतरी की वजह अच्छी बुकिंग पाइपलाइन, हाल ही में लॉन्च हुए नए प्रोडक्ट्स और 'SUV' की लगातार मांग को बताया. दिलचस्प बात यह है कि FADA ने छोटी कारों के सेगमेंट में भी सुधार के संकेत देखे हैं, जिससे पता चलता है कि यूटिलिटी गाड़ियों की लगातार लोकप्रियता के साथ-साथ, बजट का ध्यान रखने वाले खरीदार भी धीरे-धीरे मार्केट में लौट रहे हैं.

वैकल्पिक पावरट्रेन की ओर बढ़ने की रफ़्तार भी तेज़ हुई. इस महीने पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी 23.34% रही, जबकि EV का योगदान 6.63% रहा. कुल मिलाकर, वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी सभी पैसेंजर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 38% से ज़्यादा रही.

हालांकि, इन्वेंट्री अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. मई के आखिर में पैसेंजर गाड़ियों का स्टॉक लेवल बढ़कर 31-33 दिन हो गया, जो अप्रैल में 28-30 दिन था और FADA के सुझाए गए 21 दिन के बेंचमार्क से काफी ज़्यादा है.

टू-व्हीलर

दो-पहिया वाहनों की रिटेल बिक्री 18.44 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल मई के मुकाबले 7.54% ज़्यादा है. शहरी बाज़ारों में 11.75% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ग्रामीण बाज़ारों में 4.74% की वृद्धि दर्ज की गई.

डीलरों के अनुसार, कम्यूटर गाड़ियों की बिक्री से वॉल्यूम को सहारा मिला. FADA ने यह भी बताया कि हाल ही में ईंधन की कीमतों में बदलाव के बाद लोग ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं; टू-व्हीलर सेगमेंट में EV की हिस्सेदारी एक साल पहले के 6.11% से बढ़कर 9.25% हो गई है.

ईवी एडेप्शन

मई महीने में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़ों से एक अहम बात यह सामने आई कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है. FADA के मुताबिक, सभी तरह की गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी पहली बार 11% के आंकड़े को पार कर गई, जिससे मई का महीना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में अब तक का सबसे अच्छा महीना बन गया.

इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि हाल ही में ईंधन की कीमतों में बदलाव से वैकल्पिक पावरट्रेन में दिलचस्पी बढ़ी है, और पैसेंजर व टू-व्हीलर दोनों ही सेगमेंट में EV और CNG को अपनाने का चलन बढ़ रहा है.

कमर्शियल व्हीकल

कमर्शियल गाड़ियों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 5.29% बढ़कर 83,823 यूनिट हो गई, जिसमें शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण बाजारों का प्रदर्शन बेहतर रहा. इस सेगमेंट में लाइट कमर्शियल गाड़ियों ने 7.66% की ग्रोथ के साथ सबसे आगे जगह बनाई; इसे लगातार माल ढुलाई, ई-कॉमर्स की मांग और पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां खरीदने से मदद मिली.

ट्रैक्टर की बिक्री में भी 11.17% की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई. थ्री-व्हीलर की बिक्री 3.56% बढ़ी, जबकि व्हील वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट ही ऐसा रहा जिसमें गिरावट आई; ऊंचे बेस के कारण इसमें 17.51% की कमी हुई.