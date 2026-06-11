भारत ने E22-E30 फ्यूल पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाकर ज़ीरो की

पेट्रोल में ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण को लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने 22 से 30% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर ज़ीरो एक्साइज़ ड्यूटी का नोटिफ़िकेशन जारी किया है. केंद्र सरकार के नोटिफ़िकेशन में बताया गया है कि E22, E25, E27 और E30 मिश्रणों पर कोई एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगेगी. यह फ़ैसला भारत द्वारा E22 से E30 तक के मिश्रणों के लिए फ़्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करने के कुछ हफ़्तों बाद आया है.



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