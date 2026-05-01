अप्रैल 2026 में ऑटो बिक्री: ह्यून्दे, टाटा, महिंद्रा और किआ ने नए वित्तीय वर्ष की सकारात्मक शुरुआत की

कार निर्माताओं ने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की, लगभग सभी ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 की तुलना में बिक्री में अच्छी वार्षिक वृद्धि दर्ज की। टाटा और महिंद्रा घरेलू बाजार में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर मजबूती से बने रहे, हालांकि ह्यून्दे ने महीने के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ महिंद्रा से अंतर कम कर दिया. किआ ने भी दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस और सॉनेट की मजबूत मांग के चलते अप्रैल में अपने सर्वश्रेष्ठ थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए.

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; 1.90 लाख बुकिंग पेंडिंग

यहां देखें कि ब्रांडों ने कैसा प्रदर्शन किया:

मारुति सुजुकी

घरेलू बिक्री: 1,87,704 यूनिट

बढ़ोतरी: 35.3 प्रतिशत

मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2027 के पहले महीने में वित्त वर्ष 2026 की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में प्रदर्शन किया, जिसमें घरेलू बिक्री में 35% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. कंपनी ने घरेलू स्तर पर 1,87,704 यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो अप्रैल 2025 में दर्ज की गई 1,38,704 यूनिट्स की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है.

कार निर्माता कंपनी ने अपने सभी वाहन सेग्मेंट में साल-दर-साल बिक्री में वृद्धि दर्ज की है. एस-प्रेसो और ऑल्टो जैसे एंट्री-लेवल मॉडलों की बिक्री अप्रैल 2025 में 6,332 यूनिट से बढ़कर अप्रैल 2026 में 16,066 यूनिट हो गई. कॉम्पैक्ट और मिडसाइज़ सेगमेंट में भी बिक्री 61,912 यूनिट से बढ़कर 80,659 यूनिट हो गई - जिससे घरेलू बिक्री में सबसे बड़ा योगदान देने वाले वाहनों के रूप में यूटिलिटी वाहनों को पीछे छोड़ दिया.

यूवी वाहनों की बिक्री अप्रैल 2025 में 59,022 यूनिट से बढ़कर अप्रैल 2026 में 77,892 यूनिट हो गई, जबकि ईको वैन की बिक्री 11,438 यूनिट से बढ़कर 13,087 यूनिट हो गई. इस माह निर्यात 40,054 यूनिट रहा.

कुल मिलाकर, मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2026 के अंत तक 2,39,646 यूनिट्स की बिक्री की - जो अप्रैल 2025 में बेची गई 1,79,791 यूनिट्स से अधिक है.

टाटा मोटर्स

घरेलू बिक्री: 59,000 यूनिट

वृद्धि: 30.5 प्रतिशत

टाटा ने अप्रैल 2026 में घरेलू बाजार में 59,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ मारुति सुजुकी के बाद दूसरे स्थान पर अपनी पकड़ बरकरार रखी. अप्रैल 2025 की तुलना में यह बिक्री 30% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है, हालांकि मार्च 2026 में यह 66,192 यूनिट्स थी. इस महीने निर्यात 701 यूनिट्स रहा, जो वार्षिक आधार पर 110% अधिक है, और कुल बिक्री 59,701 यूनिट्स रही. इस महीने इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 9,150 यूनिट्स रही.

महिंद्रा

घरेलू बिक्री: 56,331 यूनिट

वृद्धि: 8 प्रतिशत

भारतीय बाज़ार में 56,331 यूनिट्स की बिक्री के साथ महिंद्रा ने ह्यून्दे को पछाड़ना जारी रखा है. अप्रैल 2025 की तुलना में यह सालाना आधार पर 8% की वृद्धि दर्शाता है, हालांकि मार्च 2025 में दर्ज 60,272 यूनिट्स की तुलना में बिक्री में गिरावट आई है. यूटिलिटी व्हीकल्स का निर्यात 1,552 यूनिट्स रहा. कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो घरेलू बाज़ार में इनकी बिक्री 23,427 यूनिट्स रही.

कुल बिक्री 94,627 यूनिट रही, जिसमें 4,970 यूनिट का निर्यात शामिल है.

ह्यून्दे

घरेलू बिक्री: 51,902 यूनिट

वृद्धि: 17 प्रतिशत

ह्यून्दे ने भारत में अप्रैल महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें घरेलू बाजार में 51,902 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल अप्रैल की तुलना में बिक्री में 17% की वृद्धि हुई है, वहीं निर्यात भी 13,708 यूनिट्स के साथ एक नए मासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है. ह्यून्दे ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय हाल के महीनों में लॉन्च किए गए अपने अपडेटेड वाहनों और स्पेशल एडिशन को दिया है. कंपनी ने यह भी बताया कि दूसरी पीढ़ी की वेन्यू ने अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपने इतिहास में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है.

किआ इंडिया

घरेलू बिक्री: 27,286 यूनिट

वृद्धि: 16 प्रतिशत

ह्यून्दे की तरह, किआ इंडिया ने भी अप्रैल महीने में घरेलू बिक्री में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि दर्ज की, जिसमें 27,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री हुई. यह अप्रैल 2025 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस और सॉनेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी ने कंपनी की बिक्री में अहम भूमिका निभाई. किआ ने बताया कि दोनों मॉडलों की बिक्री इस महीने 10,000 यूनिट्स से अधिक रही, साथ ही कारेंज/कारेंज क्लैविस की भी काफी मांग रही.

कोरियाई कार निर्माता कंपनी ने साल-दर-साल बिक्री में 13% की वृद्धि भी दर्ज की है, जो अप्रैल 2026 के अंत तक 1,11,611 यूनिट रही, जबकि 2025 में जनवरी से अप्रैल की अवधि में यह 99,199 यूनिट थी.

टोयोटा

घरेलू बिक्री: 30,159 यूनिट

वृद्धि: 21 प्रतिशत

टोयोटा इंडिया ने भी वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की, अप्रैल 2026 में घरेलू बिक्री में 21% की वृद्धि दर्ज की गई. घरेलू बाजार में बिक्री 30,159 यूनिट रही, जबकि अप्रैल 2025 में यह 24,833 यूनिट थी. हालांकि, इसी अवधि में निर्यात 2,469 यूनिट से घटकर 1,927 यूनिट रह गया, यानी 23% की गिरावट आई. कुल मिलाकर, महीने में बिक्री 32,086 यूनिट रही, जो अप्रैल 2025 की तुलना में 17% अधिक है.



इस वर्ष अब तक, टोयोटा ने घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों में वार्षिक आधार पर वृद्धि दर्ज की है. कुल घरेलू बिक्री 1,05,798 यूनिट से बढ़कर 2026 में 1,26,651 यूनिट हो गई, जबकि निर्यात 9,359 यूनिट से बढ़कर 10,543 यूनिट हो गया. जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में कुल बिक्री 1,37,194 यूनिट रही, जो वार्षिक आधार पर 19% की वृद्धि है.

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया

घरेलू बिक्री: 6018 यूनिट

वृद्धि: 3 प्रतिशत

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में घरेलू स्तर पर 6,018 यूनिटों की थोक बिक्री दर्ज की. यह अप्रैल 2025 की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. एमजी ने इस बिक्री का श्रेय अपने पेट्रोल-डीज़ल और पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों के पोर्टफोलियो की निरंतर मांग को दिया है.

आगे चलकर, ब्रांड अपने पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए तैयार है, जिसके तहत आने वाले हफ्तों में बहुप्रतीक्षित मैजेस्टर को लॉन्च किया जाएगा.