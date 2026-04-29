मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; 1.90 लाख बुकिंग पेंडिंग
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 29, 2026
हाइलाइट्स
- मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026 में कुल 24,22,713 यूनिट्स की बिक्री हासिल की
- इस वर्ष निर्यात के आंकड़े रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए
- चौथी तिमाही में शुद्ध बिक्री रु.50,000 करोड़ से अधिक हो गई
मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि उसने पिछले वित्तीय वर्ष और पिछली तिमाही दोनों में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 में उसकी कुल बिक्री 24,22,713 यूनिट रही, जो वित्त वर्ष 2025 में बेची गई 22,34,266 यूनिटों से कहीं अधिक है. इसमें 19,74,939 कारों की घरेलू बिक्री शामिल है, जबकि 4,47,774 वाहनों का निर्यात किया गया, जिससे कंपनी भारत से कारों की सबसे बड़ी निर्यातक बन गई है.
2026 की शुरुआत मारुति सुजुकी के लिए खुशी लेकर आई, क्योंकि कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री दर्ज की. इस अवधि में 6,76,209 वाहन बिके, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही की तुलना में 11.8% अधिक है. घरेलू बिक्री 5,38,994 यूनिट रही, जबकि निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर 1,37,215 यूनिट पर पहुंच गया. हालांकि, इस दौरान शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% की गिरावट आई और यह घटकर रु.35,905 मिलियन रह गया. कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में 1.90 लाख ऑर्डर लंबित हैं, जिनमें से 1.30 लाख छोटी कारों के हैं.
यह भी पढ़ें: FADA: वित्त वर्ष 2026 में भारत में वाहनों की कुल बिक्री में 13% से अधिक की वृद्धि हुई, यह आंकड़ा 2.96 करोड़ के पार पहुंचा
प्रबंधन द्वारा इन रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का एक प्रमुख कारण केंद्र सरकार द्वारा कारों पर जीएसटी दरों में कमी को बताया गया है. वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद मीडिया से बात करते हुए मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, “हर साल हम कार उद्योग में वृद्धि देखेंगे क्योंकि मांग फिर से बढ़ गई है. सरकार समझ गई है कि कम कर से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा. जीएसटी दरों में कमी के बावजूद वास्तविक कर संग्रह में वृद्धि हुई है.”
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.8 - 12.94 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.21 - 6.36 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.79 - 8.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.16 - 7.94 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.97 - 28.61 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 5.25 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.35 - 7.55 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.32 - 14.45 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.52 - 14.48 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.7 - 6.73 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.99 - 9.1 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.03 - 19.66 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.26 - 13.01 लाख
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 14.51 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.26 - 9.31 लाख
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.5 - 19.99 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 5, 2026
- जिन्नेसिस जीवी एटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 10, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
- महिंद्रा विजन Tएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- Xiaomi वाययूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 21, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स