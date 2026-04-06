FADA: वित्त वर्ष 2026 में भारत में वाहनों की कुल बिक्री में 13% से अधिक की वृद्धि हुई, यह आंकड़ा 2.96 करोड़ के पार पहुंचा

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहन बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. पिछले वित्त वर्ष, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ, के दौरान भारत में कुल वाहन बिक्री 2,96,71,064 यूनिट रही. यह वित्त वर्ष 2025 की इसी अवधि में बेचे गए 2,61,87,255 वाहनों की तुलना में 13.30% की वृद्धि है. FADA के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने कहा कि यह अब तक की सबसे अधिक बिक्री है, और छह में से पांच वाहन कैटेगरी ने नए वार्षिक रिकॉर्ड बनाए हैं.

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इस अवधि के दौरान यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री 47,05,056 यूनिट रही, जो वित्त वर्ष 2025 में बेची गई 41,63,927 पीवी की तुलना में 13% की वृद्धि है. हालांकि, हमेशा की तरह, सबसे अधिक बिक्री दोपहिया वाहनों की कैटेगरी से हुई - वित्त वर्ष 2026 में 2,14,20,386 यूनिट बेची गईं, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,88,89,595 यूनिट बेची गई थीं.

थ्री-व्हीलर वाहनों की सेग्मेंट में भी लगभग 12% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 13,63,412 यूनिट तक पहुंच गई. हालांकि अधिकतम बिक्री यात्री रिक्शा वर्ग (6,55,953 यूनिट) से हुई, लेकिन व्यक्तिगत तीन पहिया वाहनों के वर्ग में सबसे अधिक वृद्धि (61% से अधिक) दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2026 में, ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री 19% बढ़कर 10,50,077 यूनिट हो गई, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री लगभग 12% बढ़कर 10,60,906 यूनिट हो गई. बिक्री में गिरावट दर्ज करने वाला एकमात्र वर्ग निर्माण उपकरण था, जिसमें वित्त वर्ष 2025 में बेचे गए 80,668 वाहनों की तुलना में लगभग 12% की गिरावट आई और यह 71,227 यूनिट तक पहुंच गया.

मार्च 2026 का महीना भारत में ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए काफी सकारात्मक रहा. कुल वाहन बिक्री 26,92,449 यूनिट रही, जो मार्च 2025 में बेचे गए 21,49,116 वाहनों की तुलना में 25.28% की प्रभावशाली वृद्धि है. यात्री वाहनों की बिक्री में 21.48% की वृद्धि हुई और यह 4,40,144 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 29% की वृद्धि हुई और यह 19,51,006 वाहन तक पहुंच गई.

मार्च 2026 में तीन पहिया वाहनों की बिक्री 1,09,777 यूनिट रही (+10.52%). ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहनों की बिक्री में क्रमशः 11% (82,080 यूनिट) और 15% (1,02,536 यूनिट) की वृद्धि दर्ज की गई. निर्माण उपकरण की खुदरा बिक्री में भी मार्च 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में 6,906 यूनिट की गिरावट आई.