6 अप्रैल महंगी हो जाएंगी महिंद्रा की कारें, कीमतों में होगी 2.5% तक की बढ़ोतरी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 5, 2026
हाइलाइट्स
- सोमवार, 6 अप्रैल से कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी लागू होगी
- XUV7XO की कीमतें पहले रु.40,000 बुकिंग के लिए अपरिवर्तित रहेंगी
- महिंद्रा कारों की कीमतें रु.7.99 लाख से लेकर रु.30.50 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
महिंद्रा ऑटो ने अपने सभी इंजन वाली एसयूवी और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. नई कीमतें 6 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी. कंपनी ने इस वृद्धि का कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत को बताया है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा
|मौजूदा कीमत
|बोलेरो
|रु.7.99 – 9.80 लाख
|एक्यूवी 3XO
|रु.7.37 – 14.55 लाख
|बोलेरो निओ
|रु.8.69 – 10.49 लाख
|थार
|रु.9.99 – 17.19 लाख
|बोलेरो निओ प्लस
|रु.10.90 – 12.99 लाख
|थार रॉक्स
|रु.12.39 – 22.25 लाख
|स्कॉर्पियो क्लासिक
|रु.13.00 – 16.90 लाख
|स्कॉर्पियो N
|रु.13.49 – 24.34 लाख
|एक्यूवी700
|रु.13.66 – 23.71 लाख
|एक्यूवी7XO
|रु.13.66 – 25.07 लाख
|मराज़़्जो
|रु.14.06 – 16.38 लाख
|इलेक्ट्रिक कारें
|एक्यूवी3XO ईवी
|रु.13.89 – 14.96 लाख
|एक्यूवी400
|रु.17.49 lakh
|BE 6
|रु.18.40 – 26.90 लाख
|एक्सईवी 9S
|रु.19.95 – 29.45 लाख
|एक्सईवी 9e
|रु.21.90 – 30.50 लाख
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर शामिल नहीं है.
कार निर्माता कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल 11 पेट्रोल-डीज़ल SUV और 5 EV शामिल हैं. गौरतलब है कि हाल ही में लॉन्च हुई XUV7XO की कीमत में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा. महिंद्रा ने पुष्टि की है कि प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरुआती 40,000 बुकिंग के लिए SUV की कीमत अपरिवर्तित रहेगी. वर्तमान में इस मॉडल की कीमत रु.13.66 लाख से रु.25.07 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरुआती बुकिंग पूरी होने के बाद XUV7XO की कीमत में भी वृद्धि होगी.
कार निर्माता कंपनी ने अभी तक मॉडल के हिसाब से कीमत बदलावों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसने संकेत दिया है कि उसकी पेट्रोल-डीज़ल रेंज में 2.5% तक की वृद्धि होगी, जबकि सभी मॉडलों में औसतन 1.6% की वृद्धि होगी. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस बदलाव से इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज प्रभावित होगी या नहीं.
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अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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