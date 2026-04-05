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6 अप्रैल महंगी हो जाएंगी महिंद्रा की कारें, कीमतों में होगी 2.5% तक की बढ़ोतरी

वर्तमान में इस कार निर्माता कंपनी के पोर्टफोलियो में 11 पेट्रोल एसयूवी और 5 ईवी हैं, जिनमें से 12 वाहन 6 अप्रैल से मूल्य वृद्धि से प्रभावित होंगे.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 5, 2026

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हाइलाइट्स

  • सोमवार, 6 अप्रैल से कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी लागू होगी
  • XUV7XO की कीमतें पहले रु.40,000 बुकिंग के लिए अपरिवर्तित रहेंगी
  • महिंद्रा कारों की कीमतें रु.7.99 लाख से लेकर रु.30.50 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं

महिंद्रा ऑटो ने अपने सभी इंजन वाली एसयूवी और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. नई कीमतें 6 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी. कंपनी ने इस वृद्धि का कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत को बताया है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा

 मौजूदा कीमत
बोलेरोरु.7.99 – 9.80 लाख
एक्यूवी 3XOरु.7.37 – 14.55 लाख
बोलेरो निओरु.8.69 – 10.49 लाख
थाररु.9.99 – 17.19 लाख
बोलेरो निओ प्लसरु.10.90 – 12.99 लाख
थार रॉक्सरु.12.39 – 22.25 लाख
स्कॉर्पियो क्लासिकरु.13.00 – 16.90 लाख
स्कॉर्पियो Nरु.13.49 – 24.34 लाख
एक्यूवी700रु.13.66 – 23.71 लाख
एक्यूवी7XOरु.13.66 – 25.07 लाख
मराज़़्जोरु.14.06 – 16.38 लाख
इलेक्ट्रिक कारें 
एक्यूवी3XO ईवीरु.13.89 – 14.96 लाख
एक्यूवी400रु.17.49 lakh
BE 6रु.18.40 – 26.90 लाख
एक्सईवी 9Sरु.19.95 – 29.45 लाख
एक्सईवी 9eरु.21.90 – 30.50 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर शामिल नहीं है.

 

कार निर्माता कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल 11 पेट्रोल-डीज़ल SUV और 5 EV शामिल हैं. गौरतलब है कि हाल ही में लॉन्च हुई XUV7XO की कीमत में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा. महिंद्रा ने पुष्टि की है कि प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरुआती 40,000 बुकिंग के लिए SUV की कीमत अपरिवर्तित रहेगी. वर्तमान में इस मॉडल की कीमत रु.13.66 लाख से रु.25.07 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरुआती बुकिंग पूरी होने के बाद XUV7XO की कीमत में भी वृद्धि होगी.

Mahindra XUV 7 XO Web 18

कार निर्माता कंपनी ने अभी तक मॉडल के हिसाब से कीमत बदलावों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसने संकेत दिया है कि उसकी पेट्रोल-डीज़ल रेंज में 2.5% तक की वृद्धि होगी, जबकि सभी मॉडलों में औसतन 1.6% की वृद्धि होगी. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस बदलाव से इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज प्रभावित होगी या नहीं.

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