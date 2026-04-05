6 अप्रैल महंगी हो जाएंगी महिंद्रा की कारें, कीमतों में होगी 2.5% तक की बढ़ोतरी

महिंद्रा ऑटो ने अपने सभी इंजन वाली एसयूवी और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. नई कीमतें 6 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी. कंपनी ने इस वृद्धि का कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत को बताया है.

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मौजूदा कीमत बोलेरो रु.7.99 – 9.80 लाख एक्यूवी 3XO रु.7.37 – 14.55 लाख बोलेरो निओ रु.8.69 – 10.49 लाख थार रु.9.99 – 17.19 लाख बोलेरो निओ प्लस रु.10.90 – 12.99 लाख थार रॉक्स रु.12.39 – 22.25 लाख स्कॉर्पियो क्लासिक रु.13.00 – 16.90 लाख स्कॉर्पियो N रु.13.49 – 24.34 लाख एक्यूवी700 रु.13.66 – 23.71 लाख एक्यूवी7XO रु.13.66 – 25.07 लाख मराज़़्जो रु.14.06 – 16.38 लाख इलेक्ट्रिक कारें एक्यूवी3XO ईवी रु.13.89 – 14.96 लाख एक्यूवी400 रु.17.49 lakh BE 6 रु.18.40 – 26.90 लाख एक्सईवी 9S रु.19.95 – 29.45 लाख एक्सईवी 9e रु.21.90 – 30.50 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर शामिल नहीं है.

कार निर्माता कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल 11 पेट्रोल-डीज़ल SUV और 5 EV शामिल हैं. गौरतलब है कि हाल ही में लॉन्च हुई XUV7XO की कीमत में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा. महिंद्रा ने पुष्टि की है कि प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरुआती 40,000 बुकिंग के लिए SUV की कीमत अपरिवर्तित रहेगी. वर्तमान में इस मॉडल की कीमत रु.13.66 लाख से रु.25.07 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरुआती बुकिंग पूरी होने के बाद XUV7XO की कीमत में भी वृद्धि होगी.

कार निर्माता कंपनी ने अभी तक मॉडल के हिसाब से कीमत बदलावों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसने संकेत दिया है कि उसकी पेट्रोल-डीज़ल रेंज में 2.5% तक की वृद्धि होगी, जबकि सभी मॉडलों में औसतन 1.6% की वृद्धि होगी. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस बदलाव से इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज प्रभावित होगी या नहीं.