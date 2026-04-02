महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 2, 2026
हाइलाइट्स
- महिंद्रा ई-एसयूवी की बिक्री 50,000 यूनिट्स के पार पहुंची
- BE 6 और XEV 9e ने शुरुआती बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया; XEV 9S बाद में शामिल हुई
- जून 2025 में 10,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया गया
महिंद्रा ऑटो ने घोषणा की है कि उसने अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी पोर्टफोलियो (जिसमें BE 6, XEV 9e और हाल ही में शामिल की गई XEV 9S शामिल हैं) के लिए 50,000 यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि कंपनी द्वारा जून 2025 में 10,000 यूनिट का आंकड़ा पार करने के 10 महीने के भीतर हासिल की गई है.
BE 6 और XEV 9e पहले मॉडल थे जिनकी बिक्री शुरू हुई और डिलेवरी 20 मार्च, 2025 से शुरू हुई. XEV 9S, जो इस रेंज में सबसे नया मॉडल है, बाद में बाजार में आया और फरवरी 2026 में इसकी पहली पूरी महीने की डिलेवरी दर्ज की गई. केवल उसी महीने में, महिंद्रा ने XEV 9S की 3,500 से अधिक यूनिट्स बेचीं.
यह भी पढ़ें: मार्च 2026 में ऑटो बिक्री: मारुति, ह्यून्दे और महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2026 का शानदार अंत किया
BE 6 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप में प्रवेश का पहला मॉडल है. समय के साथ, इसके स्पेशल एडिशन भी पेश किए गए हैं, जैसे बैटमैन एडिशन और फॉर्मूला ई एडिशन, जिनमें बाहरी दिखावट में बदलाव किए गए हैं, जबकि यांत्रिक संरचना वही रखी गई है.
BE 6 वर्तमान में तीन वैरिएंट– पैक वन, पैक टू और पैक थ्री – में 6 वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक मिलते हैं. कीमतें रु.18.40 लाख से रु.26.90 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) के बीच हैं. छोटे बैटरी पैक से 535 किमी तक की रेंज का दावा किया गया है, जबकि बड़े बैटरी पैक से यह रेंज 682 किमी (IDC) तक बढ़ जाती है. 59 kWh वाले वेरिएंट की पावर 228 bhp और टॉर्क 380 Nm है, जबकि 79 kWh वाले वेरिएंट की पावर 282 bhp और टॉर्क है.
XEV 9e को BE 6 के समान बैटरी विकल्पों, परफॉर्मेंस और वैरिएंट स्ट्रक्चर के साथ पेश किया गया है. इसकी मौजूदा कीमत रु.21.90 लाख से रु.30.50 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) के बीच है. हाल ही में इस मॉडल का एक विशेष सिनेलक्स एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स को बरकरार रखते हुए कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपडेट किए गए हैं.
वहीं, XEV 9S के साथ महिंद्रा ने तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश किया है. नवंबर 2025 में लॉन्च हुई यह एसयूवी अपने अन्य मॉडलों की तरह ही तीन ट्रिम लेवल में छह वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी कीमत रु.19.95 लाख से रु.29.45 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) के बीच है. XEV 9S को नए 70 किलोवाट-घंटे के बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है, जो पैक टू वेरिएंट में उपलब्ध है और 600 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स