महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा

महिंद्रा ऑटो ने घोषणा की है कि उसने अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी पोर्टफोलियो (जिसमें BE 6, XEV 9e और हाल ही में शामिल की गई XEV 9S शामिल हैं) के लिए 50,000 यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि कंपनी द्वारा जून 2025 में 10,000 यूनिट का आंकड़ा पार करने के 10 महीने के भीतर हासिल की गई है.

BE 6 और XEV 9e पहले मॉडल थे जिनकी बिक्री शुरू हुई और डिलेवरी 20 मार्च, 2025 से शुरू हुई. XEV 9S, जो इस रेंज में सबसे नया मॉडल है, बाद में बाजार में आया और फरवरी 2026 में इसकी पहली पूरी महीने की डिलेवरी दर्ज की गई. केवल उसी महीने में, महिंद्रा ने XEV 9S की 3,500 से अधिक यूनिट्स बेचीं.

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BE 6 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप में प्रवेश का पहला मॉडल है. समय के साथ, इसके स्पेशल एडिशन भी पेश किए गए हैं, जैसे बैटमैन एडिशन और फॉर्मूला ई एडिशन, जिनमें बाहरी दिखावट में बदलाव किए गए हैं, जबकि यांत्रिक संरचना वही रखी गई है.

BE 6 वर्तमान में तीन वैरिएंट– पैक वन, पैक टू और पैक थ्री – में 6 वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक मिलते हैं. कीमतें रु.18.40 लाख से रु.26.90 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) के बीच हैं. छोटे बैटरी पैक से 535 किमी तक की रेंज का दावा किया गया है, जबकि बड़े बैटरी पैक से यह रेंज 682 किमी (IDC) तक बढ़ जाती है. 59 kWh वाले वेरिएंट की पावर 228 bhp और टॉर्क 380 Nm है, जबकि 79 kWh वाले वेरिएंट की पावर 282 bhp और टॉर्क है.

XEV 9e को BE 6 के समान बैटरी विकल्पों, परफॉर्मेंस और वैरिएंट स्ट्रक्चर के साथ पेश किया गया है. इसकी मौजूदा कीमत रु.21.90 लाख से रु.30.50 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) के बीच है. हाल ही में इस मॉडल का एक विशेष सिनेलक्स एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स को बरकरार रखते हुए कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपडेट किए गए हैं.

वहीं, XEV 9S के साथ महिंद्रा ने तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश किया है. नवंबर 2025 में लॉन्च हुई यह एसयूवी अपने अन्य मॉडलों की तरह ही तीन ट्रिम लेवल में छह वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी कीमत रु.19.95 लाख से रु.29.45 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) के बीच है. XEV 9S को नए 70 किलोवाट-घंटे के बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है, जो पैक टू वेरिएंट में उपलब्ध है और 600 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है.