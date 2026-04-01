मार्च 2026 में ऑटो बिक्री: मारुति, ह्यून्दे और महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2026 का शानदार अंत किया

भारतीय ऑटो उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 का समापन मजबूत प्रदर्शन के साथ किया, जिसमें मार्च 2026 में अधिकांश निर्माताओं के मॉडलों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई. एसयूवी बिक्री में प्रमुख भूमिका निभाती रहीं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने भी इसमें योगदान दिया.

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मारुति सुजुकी

मार्च 2026 में मारुति सुजुकी ने बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी और कुल 2,25,251 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. इसमें घरेलू बिक्री में 1,69,428 यूनिट्स, अन्य OEM को सप्लाई की गई 8,783 यूनिट्स और निर्यात में 47,040 यूनिट्स शामिल हैं. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 को अपने अब तक के उच्चतम वार्षिक रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया, जिसमें कुल 24,22,713 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें 18,61,704 घरेलू यूनिट्स और 4,47,774 यूनिट्स निर्यात की गईं.

ह्यून्दे इंडिया

ह्यून्दे मोटर इंडिया ने मार्च 2026 में कुल 69,004 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें घरेलू बाजार में 55,064 यूनिट्स और निर्यात में 13,940 यूनिट्स शामिल हैं. घरेलू बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% की वृद्धि हुई, जो मार्च में घरेलू बिक्री का अब तक का सबसे उच्च स्तर है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कुल 2,08,275 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें घरेलू बिक्री में 1,66,578 यूनिट्स (पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि) और निर्यात में 41,697 यूनिट्स (9.4% की वृद्धि) शामिल हैं.

महिंद्रा ऑटो

महिंद्रा ने मार्च 2026 में कुल 99,969 ऑटो यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि दर्शाती है. यात्री वाहन क्षेत्र में, कंपनी ने घरेलू बाजार में 60,272 यूटिलिटी व्हीकल्स बेचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है. वहीं, निर्यात सहित कुल एसयूवी की बिक्री 62,109 यूनिट्स रही. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 6,60,276 एसयूवी यूनिट्स की बिक्री के साथ समापन किया, जो वार्षिक आधार पर 20% की वृद्धि है.

टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स ने मार्च 2026 में कुल 66,971 यात्री वाहन बेचे, जिसमें घरेलू बिक्री 66,192 यूनिट और निर्यात 779 यूनिट शामिल हैं. यह वार्षिक आधार पर 29% की वृद्धि दर्शाता है. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री 9,494 यूनिट रही, जो वार्षिक आधार पर 77% अधिक है. वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में, टाटा ने कुल 2,01,368 यात्री वाहन बेचे, जो 37% की वृद्धि है. वहीं, पूरे वर्ष की बिक्री 6,41,587 यूनिट रही, जो वार्षिक आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. ईवी की बिक्री 92,000 यूनिट से अधिक रही.

टोयोटा इंडिया

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने मार्च 2026 में 37,194 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की, जबकि मार्च 2025 में यह 30,043 यूनिट्स थी, जो सालाना आधार पर 24% की वृद्धि दर्शाती है. इसमें 35,125 घरेलू यूनिट्स और 2,069 निर्यात यूनिट्स शामिल हैं, दोनों में 24% की वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, टोयोटा ने 4,06,081 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 20% अधिक है. इसमें घरेलू बिक्री 3,67,107 यूनिट्स और निर्यात 38,974 यूनिट्स रही. एसयूवी, एमपीवी और हाइब्रिड वाहनों की मजबूत मांग के कारण यह वृद्धि हुई.

किआ इंडिया

किआ इंडिया ने मार्च में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, जिसमें 29,112 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि मार्च 2025 में 25,525 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. यह वार्षिक आधार पर 14.5% की वृद्धि दर्शाती है. कंपनी ने तिमाही बिक्री में भी अब तक की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, जिसमें 2026 की पहली तिमाही में 84,316 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो वार्षिक आधार पर 11.6% अधिक है.

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने मार्च 2026 में 6,528 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है. कंपनी ने बढ़ती इनपुट लागतों के जवाब में अप्रैल 2026 से अपने स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में 2% तक और एमजी सिलेक्ट रेंज में 7% तक की मूल्य वृद्धि की घोषणा की है.

स्कोडा ऑटो इंडिया

स्कोडा ऑटो इंडिया ने घोषणा की है कि उसने 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में 20,028 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री दर्ज की है. यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज की गई 17,138 यूनिट्स की तुलना में 17% की वृद्धि है. ब्रांड के इस प्रदर्शन में काइलाक की मजबूत मांग का योगदान रहा है, जिसने हाल ही में 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है. इसके अलावा, अपडेटेड कुशक और स्लाविया सेडान की बिक्री में भी इसका योगदान रहा है. कोडियक प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिससे स्कोडा को भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिल रही है.