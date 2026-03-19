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महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन के पहले बैच के खरीदारों के लिए बायबैक विकल्प की पेशकश की

नए बैच के आने से मॉडल की कथित खासियत पर असर पड़ने को लेकर हुई आलोचना के बाद महिंद्रा ने मूल BE 6 बैटमैन एडिशन के मालिकों के लिए सीमित अवधि का बायबैक विकल्प पेश किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पहले 999 मालिकों को बायबैक ऑफर दिया जा रहा है
  • डीलरों के माध्यम से 30 दिनों के लिए मान्य
  • अतिरिक्त 999 यूनिट्स की घोषणा के बाद यह ऑफर आया है

महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन की खासियतों को लेकर जारी विरोध को दूर करने के लिए अब एक सीधा कदम उठाया है. 2026 के लिए 999 यूनिट्स के नए बैच की पुष्टि करने के बाद, कंपनी सीमित संख्या में निर्मित एसयूवी के लिए वादा की गई विशिष्टता पर सवाल उठाने वाले पहले लॉट के खरीदारों को पूर्ण बायबैक विकल्प प्रदान कर रही है.

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ग्राहकों के साथ साझा किए गए एक संदेश में, महिंद्रा ने स्वीकार किया कि कुछ शुरुआती खरीदार - जिन्हें "संस्थापक मालिक" कहा जाता है - सीमित संख्या में निर्मित इस मॉडल को दोबारा लॉन्च किए जाने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. इसके जवाब में, ब्रांड उन्हें बायबैक योजना के तहत कार वापस करने का विकल्प दे रहा है.

 

यह ऑफर केवल मूल 999 मालिकों के लिए लागू है और सूचना की तारीख यानी 18 मार्च, 2026 से 30 दिनों तक खुला रहेगा. बायबैक का विकल्प चुनने के इच्छुक ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने डीलरशिप से संपर्क करें, जहां उन्हें आगे की जानकारी दी जाएगी.

Mahindra BE 6 Batman Edition 2

हालांकि महिंद्रा का कहना है कि 2026 का नया बैच हमेशा से व्यापक योजना का हिस्सा था, लेकिन पहले बैच के खरीदारों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि विशिष्टता को लेकर अपेक्षाओं ने अनुमान से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाई.

 

साथ ही, कंपनी ने दोहराया है कि पहले बैच के मालिकों का एक अलग स्थान रहेगा, और उन्हें बैटमैन एडिशन की कहानी का "संस्थापक अध्याय" बताया है. कार निर्माता ने यह भी कहा कि BE 6 बैटमैन एडिशन मॉडल के पहले बैच में विशिष्ट पहचान चिह्न हैं, जिनमें अलग-अलग नंबर वाले बैज शामिल हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition 1

जानकारी के लिए बता दें कि BE 6 बैटमैन एडिशन को पहली बार अगस्त 2025 में पेश किया गया था, जिसकी शुरुआत में केवल 300 यूनिट्स ही बनाई गई थीं. बुकिंग से पहले, महिंद्रा ने भारी मांग का हवाला देते हुए इसकी उपलब्धता बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दी. यह पूरी खेप तुरंत बिक गई और कार निर्माता ने 6 मार्च 2026 को 999 यूनिट्स की एक नई खेप की घोषणा की.

 

पैक थ्री ट्रिम पर आधारित, 2026 बीई 6 बैटमैन एडिशन की कीमत रु.28.49 लाख (एक्स-शोरूम) थी, जो 2025 में बेचे गए पहले बैच की रु.27.79 लाख की कीमत से रु.70,000 अधिक है.

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