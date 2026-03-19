महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन के पहले बैच के खरीदारों के लिए बायबैक विकल्प की पेशकश की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 19, 2026
हाइलाइट्स
- पहले 999 मालिकों को बायबैक ऑफर दिया जा रहा है
- डीलरों के माध्यम से 30 दिनों के लिए मान्य
- अतिरिक्त 999 यूनिट्स की घोषणा के बाद यह ऑफर आया है
महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन की खासियतों को लेकर जारी विरोध को दूर करने के लिए अब एक सीधा कदम उठाया है. 2026 के लिए 999 यूनिट्स के नए बैच की पुष्टि करने के बाद, कंपनी सीमित संख्या में निर्मित एसयूवी के लिए वादा की गई विशिष्टता पर सवाल उठाने वाले पहले लॉट के खरीदारों को पूर्ण बायबैक विकल्प प्रदान कर रही है.
ग्राहकों के साथ साझा किए गए एक संदेश में, महिंद्रा ने स्वीकार किया कि कुछ शुरुआती खरीदार - जिन्हें "संस्थापक मालिक" कहा जाता है - सीमित संख्या में निर्मित इस मॉडल को दोबारा लॉन्च किए जाने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. इसके जवाब में, ब्रांड उन्हें बायबैक योजना के तहत कार वापस करने का विकल्प दे रहा है.
यह ऑफर केवल मूल 999 मालिकों के लिए लागू है और सूचना की तारीख यानी 18 मार्च, 2026 से 30 दिनों तक खुला रहेगा. बायबैक का विकल्प चुनने के इच्छुक ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने डीलरशिप से संपर्क करें, जहां उन्हें आगे की जानकारी दी जाएगी.
हालांकि महिंद्रा का कहना है कि 2026 का नया बैच हमेशा से व्यापक योजना का हिस्सा था, लेकिन पहले बैच के खरीदारों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि विशिष्टता को लेकर अपेक्षाओं ने अनुमान से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाई.
साथ ही, कंपनी ने दोहराया है कि पहले बैच के मालिकों का एक अलग स्थान रहेगा, और उन्हें बैटमैन एडिशन की कहानी का "संस्थापक अध्याय" बताया है. कार निर्माता ने यह भी कहा कि BE 6 बैटमैन एडिशन मॉडल के पहले बैच में विशिष्ट पहचान चिह्न हैं, जिनमें अलग-अलग नंबर वाले बैज शामिल हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि BE 6 बैटमैन एडिशन को पहली बार अगस्त 2025 में पेश किया गया था, जिसकी शुरुआत में केवल 300 यूनिट्स ही बनाई गई थीं. बुकिंग से पहले, महिंद्रा ने भारी मांग का हवाला देते हुए इसकी उपलब्धता बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दी. यह पूरी खेप तुरंत बिक गई और कार निर्माता ने 6 मार्च 2026 को 999 यूनिट्स की एक नई खेप की घोषणा की.
पैक थ्री ट्रिम पर आधारित, 2026 बीई 6 बैटमैन एडिशन की कीमत रु.28.49 लाख (एक्स-शोरूम) थी, जो 2025 में बेचे गए पहले बैच की रु.27.79 लाख की कीमत से रु.70,000 अधिक है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.37 - 14.55 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 16.71 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 23.99 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.69 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 17.19 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.25 - 22.06 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 29.45 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स