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किआ कारेंज़ क्लैविस ईवी अब BaaS प्लान के तहत रु.12.84 लाख में उपलब्ध

BaaS योजना की शुरुआत के साथ-साथ, किआ ने इलेक्ट्रिक एमपीवी के बाहरी हिस्से में भी कुछ बदलाव किए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • BaaS स्कीम के साथ शुरुआती कीमतf में रु.5.15 लाख की कमी
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन का शुल्क रु.3.3 प्रति किलोमीटर है
  • इसमें नया फ्रंट बम्पर और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं

किआ इंडिया ने कारेंज क्लैविस ईवी के लिए बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) योजना शुरू की है, जिससे इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की शुरुआती कीमत में काफी कमी आई है. BaaS योजना के साथ पेश की जाने वाली यह ब्रांड की पहली ईवी है. इसके साथ ही, किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को नए फ्रंट बम्पर और नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स के साथ अपडेट किया है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सिरोस से ADAS (एडवांस्ड डिस्प्लेसमेंट सिस्टम) को हटाया गया, बेस वेरिएंट से भी कई फीचर्स हुए कम

पैकफुल (एक्स-शोरूम) कीमतBaaS के साछ कीमतअंतर
स्टैंडर्डरु.17.99 लाखरु.12.84 लाखरु.5.15 लाख
एक्सटेंडेडरु.21.99 लाखरु,15.94 लाखरु.6.05 लाख

इस योजना के तहत, स्टैंडर्ड वेरिएंट (42 किलोवाट-घंटे) की प्रभावी खरीद कीमत रु.17.99 लाख से घटकर रु.12.84 लाख हो जाती है, यानी रु.5.15 लाख की बचत होती है. वहीं, एक्सटेंडेड वेरिएंट (51.4 किलोवाट-घंटे) की कीमत रु.21.99 लाख से घटकर रु.15.94 लाख हो जाती है, जिससे शुरुआती लागत में रु.6.05 लाख की कमी आती है.

Kia Carens Clavis EV

BaaS योजना के तहत बैटरी की लागत को वाहन की खरीद कीमत से अलग कर दिया गया है, जिसके तहत ग्राहकों को प्रति किलोमीटर रु.3.3 का बैटरी उपयोग शुल्क देना होगा. किआ का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान बनाना और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रहे ग्राहकों के लिए शुरुआती लागत की बाधा को कम करना है.

 

इस योजना के तहत, कारेंज क्लैविस ईवी के स्वामित्व पैकेज की शुरुआत न्यूनतम रु.51,520 के डाउन पेमेंट से होती है. खरीदार वाहन की बॉडी के लिए 5 साल तक और बैटरी के लिए 8 साल तक की फाइनेंसिंग अवधि का विकल्प चुन सकते हैं. किआ ने इस योजना को लागू करने के लिए कई वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है.

Kia Carens Clavis EV 1

जैसा कि पहले बताया गया है, किआ कारेंज क्लैविस ईवी दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है: 42 kWh और 51.4 kWh का बड़ा पैक. पहले पैक की एक बार चार्ज करने पर 404 किमी की रेंज का दावा किया गया है, जबकि दूसरे पैक की 490 किमी (MIDC) की रेंज का दावा किया गया है. छोटे बैटरी पैक वाले वेरिएंट 132 bhp की ताकत पैदा करते हैं, जबकि बड़े पैक वाले वेरिएंट 169 bhp की ताकत पैदा करते हैं. दोनों विकल्पों के लिए टॉर्क 255 Nm है.

 

यह इलेक्ट्रिक एमपीवी 9 वेरिएंट में उपलब्ध है, और ट्रिम के आधार पर, इसमें 6 और 7 सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं.

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