2026 किआ सिरोस से ADAS (एडवांस्ड डिस्प्लेसमेंट सिस्टम) को हटाया गया, बेस वेरिएंट से भी कई फीचर्स हुए कम
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 21, 2026
हाइलाइट्स
- सबसे महंगी सिरोस में ADAS और 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी गई है
- निचले वेरिएंट में अब 10.25 इंच का टचस्क्रीन मिलेगी
- रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और ऑटो हेडलाइट्स अब स्टैंडर्ड फीचर नहीं हैं
किआ ने सिरोस के मॉडल-वर्ष अपडेट के तहत इसके लाइनअप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें स्टाइलिंग, वेरिएंट लिस्ट और यहां तक कि उपलब्ध फीचर्स में भी बदलाव शामिल हैं. एसयूवी के लाइनअप में चार नए वेरिएंट जोड़े गए हैं, जिनमें एक कम फीचर्स वाला एंट्री-लेवल ट्रिम भी शामिल है, जबकि सबसे महंगे HTX+ ट्रिम को हटा दिया गया है. हालांकि, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस मॉडल से एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को हटा दिया गया है. सिरोस अब भारत में बिकने वाली एकमात्र किआ कार है जिसमें यह एक्टिव सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध नहीं है. ADAS पहले फुली-लोडेड HTX+(O) ट्रिम लेवल में उपलब्ध था, जो अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
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नए सबसे महंगे वैरिएंट में ADAS और अन्य फीचर्स की कमी है
किआ ने सिरोस के पहले से उपलब्ध फुली-लोडेड HTX+ और HTX+(O) ट्रिम लेवल को बंद कर दिया है और उनकी जगह लोअर-स्पेक HTX और नए HTX(O) ट्रिम्स पेश किए हैं. इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स भी हटा दिए गए हैं, जिनमें ADAS सबसे बड़ा फीचर है.
अन्य फीचर्स जो पुराने टॉप मॉडल और नए फुली-लोडेड ट्रिम्स में नहीं बदले हैं, उनमें 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, साइड पार्किंग सेंसर और पडल लैंप शामिल हैं, जबकि वन-टच विंडो ऑपरेशन अब केवल ड्राइवर साइड विंडो तक ही सीमित हैं. दिलचस्प बात यह है कि पुराने HTX और HTX+ ट्रिम्स में सभी पावर विंडोज़ के लिए वन-टच ऑपरेशन की सुविधा थी. 360-डिग्री कैमरे भी इसमें शामिल नहीं हैं.
फीचर्स की बात करें तो, HTX में 12.3 इंच का एचडी टचस्क्रीन (जो अब पूरी रेंज में स्टैंडर्ड नहीं है), ऑल-एलईडी लाइटिंग, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डुअल डैश कैम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और पावर ड्राइवर सीट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
सबसे महंगे HTX(O) मॉडल में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 5 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन, ऑटो-डिमिंग इनर रियर व्यू मिरर और वेंटिलेटेड रियर सीटें शामिल करके इसे और बेहतर बनाया गया है.
नए HTE ट्रिम में कुछ फीचर्स कम किए गए हैं
सिरोस लाइन-अप में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि इसमें नए HTE और HTE(O) ट्रिम लेवल को एंट्री-लेवल के रूप में जोड़ा गया. पहले के HTK ट्रिम की तुलना में, जिसे बाद में बंद कर दिया गया, सिरोस रेंज के नए एंट्री-लेवल ट्रिम में कुछ ध्यान देने लायक फीचर्स हटा दिए गए हैं. इनमें पहले स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाला 12.3 इंच का टचस्क्रीन शामिल है, जिसे अब 10.25 इंच के छोटे टचस्क्रीन से बदल दिया गया है. बेस ट्रिम में अब रियर व्यू कैमरा, ऑटो हेडलाइट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं. बेस ट्रिम में कप होल्डर और फ्रंट सेंटर कंसोल पर सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा भी नहीं है, जो पहले के HTK ट्रिम में उपलब्ध थी.
नए एंट्री-लेवल मॉडल में अब आपको एलईडी फॉग लैंप (नए), हैलोजन हेडलाइट्स, 15-इंच स्टील व्हील्स, टीएफटी एमआईडी के साथ एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग, रियर एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, रियर विंडो सनशेड, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रिक-एडजस्ट विंग मिरर और 15-इंच स्टील व्हील्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
HTE(O) में सनरूफ, एलईडी कैबिन लाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स, ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्टमेंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
अन्य फ़ीचर अपडेट
अन्य फीचर अपडेट्स की बात करें तो, रिवर्स कैमरा और ऑटो हेडलाइट्स अब मिड-स्पेक HTK (EX) ट्रिम से उपलब्ध हैं, जिसमें HTE (O) ट्रिम की तुलना में ऑल-LED लाइटिंग भी दी गई है. हालांकि, इस वेरिएंट में 12.3 इंच का टचस्क्रीन नहीं है, जो पहले इस ट्रिम लेवल पर उपलब्ध था.
HTK+ ट्रिम में पहले की तरह ही कई फीचर्स मौजूद हैं, जिनमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक वेरिएंट में कीलेस गो, ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में), क्रूज़ कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में) आदि शामिल हैं. एकमात्र अंतर यह है कि इसमें 12.3 इंच की टचस्क्रीन की जगह 10.25 इंच की छोटी टचस्क्रीन दी गई है.
नए HTK+(O) में सभी पावरट्रेन विकल्पों में की-लेस गो, रियर वाइपर और वॉशर और पार्सल शेल्फ जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
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