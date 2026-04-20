2026 किआ सिरोस रु.8.40 लाख में हुई लॉन्च, 4 नए वैरिएंट उपलब्ध, डीजल-ऑटोमेटिक विकल्प हुआ पहले से सस्ता
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 20, 2026
हाइलाइट्स
- नए HTE, HTE(O), HTK+(O) और HTX(O) ट्रिम्स उपलब्ध हैं
- HTK+ ट्रिम से अब डीज़ल-AT विकल्प भी उपलब्ध है
- फीचर अपडेट की पुष्टि अभी बाकी है
किआ इंडिया ने सिरोस को 2026 मॉडल वर्ष के लिए अपडेट किया है. अब इस सबकॉम्पैक्ट SUV की कीमत रु.8.40 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो पहले से लगभग रु.27,000 कम है. अपडेट में कॉस्मेटिक बदलाव और वेरिएंट में ध्यान देने लायक फेरबदल शामिल हैं, जिसमें नए एंट्री-लेवल और सबसे महंगे मॉडल शामिल हैं. पूरी कीमतें यहां देखें.
यह भी पढ़ें: किआ ने 2030 तक भारत में सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड लॉन्च करने की पुष्टि की
|वैरिएंट/पावरट्रेन
|1.0 टर्बो मैनुअल
|1.0 टर्बो डीसीटी
|1.5 डीज़ल मैनुअल
|1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक
|HTE
|रु.8.40 लाख
|HTE(O)
|रु.9.20 लाख
|रु.10.00 लाख
|HTK(EX)
|रु.9.80 लाख
|रु.10.60 लाख
|HTK+
|रु.10.74 लाख
|रु.11.94 लाख
|रु.11.54 लाख
|रु.12.74 लाख
|HTK+(O)
|रु.12.00 लाख
|रु.13.20 लाख
|रु.12.80 लाख
|रु.14.00 लाख
|HTX
|रु.14.00 लाख
|रु.14.80 लाख
|HTX(O)
|रु.15.00 लाख
|रु.15.80 लाख
(सभी कीमतें एक्स-शोरूम)
2026 किआ सिरोस: दिखने में बदलाव
साइड से दिखने की बात करें तो, किआ ने सिरोस के बंपर डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए हैं. नई कार में पहले से ज़्यादा शार्प दिखने वाले बंपर दिए गए हैं और सबसे महंगे मॉडल में नए LED फॉग लैंप भी उपलब्ध हैं. टॉप ट्रिम्स के अलॉय व्हील डिज़ाइन को भी नये हैं, हालांकि टॉप वेरिएंट में 17-इंच के व्हील पहले की तरह ही मिलेंगे. 2026 सिरोस के कुछ वेरिएंट में निऑन रंग के नए ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं, साथ ही तीन नए रंग विकल्प भी उपलब्ध हैं – मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर ग्लॉस और आइवरी सिल्वर मैट.
2026 किआ सिरोस नए वैरिएंट्स
वेरिएंट लाइन-अप में बदलाव बेस मॉडल से ही शुरू हो जाते हैं. सिरोस को एक नया एंट्री-लेवल HTE ट्रिम लेवल दिया गया है, जो केवल पेट्रोल इंजन के साथ आता है और इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसके साथ ही एक नया HTE(O) ट्रिम लेवल भी जोड़ा गया है, जिसमें डीजल इंजन का विकल्प भी शामिल है – यह भी केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है.
आगे बढ़ते हुए, पहले पेश किए गए HTK और HTK(O) वैरिएंट को हटा दिया गया है, जबकि HTK(EX) वेरिएंट अभी भी उपलब्ध है.
HTK+ ट्रिम की बात करें तो, इस वेरिएंट में सबसे बड़ा अपडेट डीजल-ऑटोमैटिक इंजन विकल्प का जुड़ना है. पहले, डीजल-ऑटोमैटिक इंजन विकल्प केवल फुली-लोडेड मॉडलों तक ही सीमित था, लेकिन 2026 मॉडल वर्ष के अपडेट के साथ अब इस इंजन की शुरुआती कीमत में रु.2.50 लाख की उल्लेखनीय कमी आई है. डीजल-ऑटोमैटिक इंजन की शुरुआती कीमत अब रु.12.74 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि पहले यह रु.15.22 लाख (एक्स-शोरूम) थी. HTK+ के साथ एक नया HTK+(O) ट्रिम लेवल भी जोड़ा गया है. HTK+ और HTK+(O) दोनों ट्रिम टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध हैं.
सबसे ऊपर, HTX और नया HTX(O) ट्रिम, HTX+ और HTX+(O) ट्रिम स्तरों की जगह लेते हैं और ये नए टॉप-रेंज ट्रिम बन गए हैं. HTX ट्रिम के साथ दिए जाने वाले पावरट्रेन विकल्पों में भी अपडेट किए गए हैं; अब पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध नहीं है. HTX और HTX(O) दोनों केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं.
2026 किआ सिरोस: फीचर बदलाव
अभी तक, किआ ने यह खुलासा नहीं किया है कि वेरिएंट में फेरबदल से एसयूवी की फीचर लिस्ट पर क्या असर पड़ा है.
2026 किआ सिरोस इंजन विकल्प
किआ ने सिरोस के मौजूदा इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया है; इसमें पहले की तरह ही 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प दिए गए हैं. दोनों इंजन विकल्पों में स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.3 - 14.09 लाख
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 12.77 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 19.99 लाख
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 59.42 लाख
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.97 लाख
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 करोड़
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.08 - 20.71 लाख
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 24.49 लाख
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.67 - 15.94 लाख
अपकमिंग कार्स
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 25, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 27, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 5, 2026
- जिन्नेसिस जीवी एटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 10, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स