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मानसून में सुरक्षित मोटरसाइकिल चलाने के आसान तरीके, यहां जानें

मानसून की वजह से आपकी मोटरसाइकिल की सवारी रुकनी नहीं चाहिए. बस राइडिंग के तरीके में कुछ बदलाव करके और बारिश में सवारी करने के लिए खुद को और अपनी मोटरसाइकिल को तैयार करके आप मजे से राइड कर सकते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 3, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बारिश में सुरक्षित राइडिंग के लिए थ्रॉटल को आराम से इस्तेमाल करना और ब्रेक लगाने के लिए ज़्यादा दूरी रखना ज़रूरी है
  • गीले मौसम में टायर की हालत, साफ़ दिखाई देना और सुरक्षा वाले राइडिंग गियर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं
  • पानी से भरी सड़कों से बचना और मॉनसून में राइडिंग के बाद अपनी मोटरसाइकिल की देखभाल करना, मशीन की उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करता है

मानसून के आने से गर्मी से बहुत ज़रूरी राहत मिलती है, लेकिन इससे जानी-पहचानी सड़कें भी राइडिंग के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं. गीली सड़क, कम विज़िबिलिटी, छिपे हुए गड्ढे और फिसलन भरी सतह पर बाइक चलाने के लिए अलग तरह की सावधानी की ज़रूरत होती है. बारिश में बाइक चलाना मज़ेदार हो सकता है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए सही मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, सही राइडिंग गियर और आराम से व सोच-समझकर बाइक चलाने की ज़रूरत होती है. यहाँ कुछ ज़रूरी टिप्स दिए गए हैं जो बारिश के मौसम में आपको सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ बाइक चलाने में मदद करेंगे.

 

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1. अपने टायरों की जाँच करें

Reise tour Rad tyres m3

जब बाइक के रखरखाव की बात आती है, तो अक्सर टायरों को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किया जाता है, जबकि वे मोटरसाइकिल का सबसे अहम सुरक्षा हिस्सा होते हैं. मॉनसून के दौरान तो इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है. चूंकि बाइक और सड़क के बीच संपर्क का यही एकमात्र ज़रिया होते हैं, इसलिए गीली सतह पर अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए इन्हें अच्छी हालत में रखना बहुत ज़रूरी है.

 

सबसे पहले टायर के ट्रेड की गहराई (tread depth) की जाँच करें. टायर में बनी खांचों (grooves) को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वे कॉन्टैक्ट पैच से पानी को हटा सकें, जिससे टायर की रबर सड़क के साथ अच्छी पकड़ बनाए रख सके. अगर ट्रेड घिस गया है, तो पानी ठीक से हट नहीं पाता, जिससे एक्वाप्लानिंग (aquaplaning) का खतरा बढ़ जाता है; इसमें टायर सड़क की सतह के सीधे संपर्क में रहने के बजाय पानी की एक पतली परत पर चलने लगता है.

 

दूसरी बात, टायर का प्रेशर भी उतना ही ज़रूरी है। कम हवा वाले टायर अस्थिर महसूस हो सकते हैं और जल्दी घिस सकते हैं, जबकि ज़्यादा हवा वाले टायर सड़क के संपर्क वाले हिस्से (कॉन्टैक्ट पैच) को कम कर देते हैं, जिससे पकड़ कमज़ोर हो जाती है. हमेशा निर्माता द्वारा बताए गए टायर प्रेशर का पालन करें और नियमित रूप से टायरों में कट, दरार या फंसी हुई चीज़ों की जाँच करें.

 

2. आराम से गाड़ी चलाएं, आक्रामक तरीके से नहीं

Pulsar NS 400 Z Roadtest 32

गीले मौसम में राइडर्स को जो सबसे बड़े बदलाव करने होते हैं, उनमें से एक है अपनी राइडिंग स्टाइल को बदलना. हर कंट्रोल इनपुट—चाहे वह थ्रॉटलिंग हो, ब्रेकिंग हो या स्टीयरिंग—स्मूद और धीरे-धीरे (प्रोग्रेसिव) होना चाहिए.

 

थ्रॉटल को बहुत तेज़ी से घुमाने से ट्रैक्शन कम हो सकता है, खासकर उन मोटरसाइकिलों पर जिनमें टॉर्क ज़्यादा होता है. इसी तरह, अचानक स्टीयरिंग घुमाने या अचानक लेन बदलने से बाइक का बैलेंस बिगड़ सकता है. इसके बजाय, सोच-समझकर और आसानी से मूवमेंट करने पर ध्यान दें. साथ ही, ब्रेक धीरे-धीरे लगाने चाहिए, न कि अचानक, क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने से ट्रैक्शन खो सकता है.

 

गाड़ी को आराम से और स्मूद तरीके से चलाने से न सिर्फ़ ग्रिप बनी रहती है, बल्कि मुश्किल मौसम में भी सफ़र ज़्यादा आरामदायक और कम थकाने वाला होता है.

 

3. अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के बीच की दूरी बढ़ाएँ

Euro Grip Beamer tyre report highway carandbike edited 3

गीली सड़कों पर गाड़ी रोकने में ज़्यादा दूरी लगती है, यानी सुरक्षित रूप से रुकने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी. सूखी सड़कों पर आमतौर पर दो सेकंड का फ़ासला रखा जाता है, लेकिन अगर साफ़ दिखाई न दे रहा हो, तो इसे बढ़ाकर कम से कम चार सेकंड या उससे ज़्यादा कर लें. सुरक्षा का यह अतिरिक्त फ़ासला आपको प्रतिक्रिया देने के लिए ज़्यादा समय देता है, खासकर तब जब आगे चल रही गाड़ी अचानक ब्रेक लगाए या कोई ख़तरा सामने आ जाए.

 

शहर के धीमे ट्रैफ़िक में भी, आगे वाली गाड़ी के बहुत करीब गाड़ी चलाने से बचें. अक्सर गाड़ियों से पानी की बौछार उड़ती है जिससे आपको साफ़ दिखाई नहीं देता; साथ ही, ज़्यादा दूरी बनाए रखने से आप गड्ढों और रुकावटों को पहले ही देख पाते हैं.

 

आखिर में, जब आप किसी कार या दूसरी गाड़ी के पीछे चल रहे हों, तो कोशिश करें कि आप उनके टायरों के रास्ते पर ही चलें. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ड्राइवर पहियों के बीच आने वाले गड्ढे से बचकर निकल जाते हैं, और वह गड्ढा आपको अचानक चौंका सकता है.

 

4. दोनों ब्रेक का धीरे-धीरे इस्तेमाल करें

Zontes 350 T ADV Front Brakes

आजकल की कई मोटरसाइकिलों में ABS होता है, जो इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से बचाने में मदद करता है. हालाँकि, ABS वहाँ ग्रिप नहीं बना सकता जहाँ ग्रिप है ही नहीं. राइडर्स को ब्रेक धीरे-धीरे लगाने चाहिए; पहले हल्के दबाव से शुरुआत करें और फिर धीरे-धीरे ब्रेकिंग का ज़ोर बढ़ाएँ.

 

सिर्फ़ एक ब्रेक पर ज़्यादा निर्भर रहने के बजाय, आगे और पीछे दोनों ब्रेक का इस्तेमाल करें. धीरे-धीरे ब्रेक लगाने से सस्पेंशन सेटल हो जाता है और वज़न ज़्यादा आसानी से ट्रांसफर होता है, जिससे मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने का खतरा कम हो जाता है.

 

ध्यान दें कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बावजूद, गीली सड़कों पर गाड़ी रोकने में ज़्यादा दूरी लगेगी और ग्रिप का लेवल भी आम तौर पर कम होगा.

 

5. फिसलन वाली जगहों से सावधान रहें

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बारिश के दौरान सड़क के हर हिस्से पर पकड़ (ट्रैक्शन) एक जैसी नहीं होती. पेंट की हुई लेन मार्किंग, ज़ेबरा क्रॉसिंग, मेटल के मैनहोल कवर, स्टील ब्रिज जॉइंट और सड़क की मरम्मत वाले पैच जैसी चीज़ें गीली होने पर बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हो सकती हैं. ये सतहें आम डामर (asphalt) की तुलना में बहुत कम पकड़ देती हैं और राइडर्स को अचानक चौंका सकती हैं, खासकर मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय या लेन बदलते समय.

 

लंबे समय तक सूखे मौसम के बाद होने वाली पहली बारिश के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सड़क की सतह पर चिपके तेल, ईंधन के अवशेष, धूल और रबर के कण ढीले होकर पकड़ (ग्रिप) को कम कर देते हैं. साथ ही, ये चीज़ें समय के साथ सड़क पर जमा हो जाती हैं और बारिश के शुरुआती पानी के साथ मिलकर सतह को बहुत ज़्यादा फिसलन भरा बना देती हैं, जब तक कि वे बह न जाएं.

 

6. दिखाई देते रहें

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बारिश में सड़क पर सभी के लिए विज़िबिलिटी (साफ़ दिखाई देना) कम हो जाती है, इसलिए बारिश के दौरान - दिन में भी - हमेशा हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे वाहन चालकों को आप आसानी से दिखाई देते हैं. चमकीले रंग या रिफ्लेक्टिव राइडिंग गियर पहनने से भी विज़िबिलिटी बेहतर होती है, खासकर तेज़ बारिश या बादल छाए होने पर.

 

साफ़ वाइज़र होना भी उतना ही ज़रूरी है. गंदे, खरोंच वाले या धुंधले वाइज़र से साफ़ दिखाई नहीं देता, और सामने से आने वाली गाड़ियों की रोशनी से यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे रात में देखना मुश्किल हो जाता है. अगर आपका हेलमेट इसे सपोर्ट करता है, तो पिनलॉक इंसर्ट या एंटी-फ़ॉग स्प्रे लगाने से वाइज़र पर धुंध जमने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है. इसके अलावा, वाइज़र के बाहरी हिस्से पर वॉटर रिपेलेंट स्प्रे लगाने के बारे में भी सोचा जा सकता है ताकि उस पर पानी न चिपके. हज़ार्ड लाइट्स का इस्तेमाल तभी करें जब विज़िबिलिटी बहुत कम हो या ज़ोरदार बारिश हो रही हो. पक्का करें कि गाड़ी की सभी ऑक्सिलरी लाइट्स ठीक से काम कर रही हों. यह भी याद रखें कि बड़ी गाड़ियों में अक्सर बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. ट्रकों या बसों के बगल में ज़्यादा देर तक न रहें, क्योंकि हो सकता है कि ड्राइवर आपको न देख पाए.

 

7. पानी के बड़े जमाव से बचें

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मानसून के दौरान पानी से भरी सड़कें खतरनाक हो सकती हैं. पानी का जो गड्ढा ऊपर से उथला या कम गहरा लग सकता है, उसके नीचे गहरे गड्ढे, टूटी हुई सड़क, कंस्ट्रक्शन का मलबा या सबसे बुरा—खुला हुआ नाला हो सकता है. अचानक इनमें से किसी चीज़ से टकराने पर मोटरसाइकिल को नुकसान पहुँच सकता है या राइडर का बैलेंस बिगड़ सकता है. अगर आप पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो गाड़ी धीमी कर लें और जब सुरक्षित हो, तो पानी के गड्ढे के बगल से निकलें. गहरे पानी से गुज़रने पर एयर इनटेक में पानी घुसने का भी खतरा रहता है, जिससे 'हाइड्रो-लॉक' के कारण इंजन को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है.

 

पानी से भरे रास्तों से गुज़रने के बाद, कुछ दूरी तक हल्के-हल्के ब्रेक लगाएं ताकि ब्रेक सूख सकें (खासकर ड्रम ब्रेक के मामले में) और ब्रेक पहले की तरह ठीक से काम करने लगें.

 

8. बारिश से बचने के लिए सही कपड़े और सामान पहनें

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सही राइडिंग गियर उतना ही ज़रूरी है जितनी कि खुद मोटरसाइकिल. वॉटरप्रूफ़ राइडिंग जैकेट और पैंट आपको सूखा रखते हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी या बेचैनी के अपना ध्यान राइडिंग पर लगा पाते हैं. आप चाहें तो राइडिंग गियर के साथ रेन लाइनर भी पहन सकते हैं. वॉटरप्रूफ़ ग्लव्स लेना भी एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल पर अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं और गिरने की स्थिति में सुरक्षा भी देते हैं. वॉटरप्रूफ़ राइडिंग बूट्स न सिर्फ़ सुरक्षा देते हैं, बल्कि गीली सतह पर रुकने के दौरान आपके पैरों को फिसलने से भी बचाते हैं.

 

तेज़ गति पर छतरियों या बड़े आकार के रेनकोट का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये तेज़ी से फड़फड़ा सकते हैं और मोटरसाइकिल के नियंत्रण में बाधा डाल सकते हैं. विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेन गियर सुरक्षात्मक उपकरणों के ऊपर पहनने के लिए बनाए गए हैं, जिससे चलने-फिरने में कोई बाधा नहीं आती.

 

9. ज़्यादा झुकने से बचें

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बारिश में मोड़ पर गाड़ी चलाने के लिए बेहतर प्लानिंग और स्मूद टेक्निक की ज़रूरत होती है. मोड़ पर मुड़ने से पहले अपनी स्पीड कम करें, जब मोटरसाइकिल सीधी हो तभी ज़्यादातर ब्रेकिंग कर लें और मोड़ के दौरान थ्रॉटल को एक जैसा बनाए रखें. गाड़ी झुकी हुई होने पर अचानक स्टीयरिंग ठीक करने या अचानक थ्रॉटल देने से बचें. और सबसे ज़रूरी बात, क्लच दबाकर मोड़ पर गाड़ी न चलाएं. एक और बात याद रखें कि टायरों की ग्रिप एक हद तक ही होती है, और गीली सड़कों पर झुककर गाड़ी चलाने पर यह लिमिट जल्दी आ जाती है.

 

10. बारिश के बाद अपनी मोटरसाइकिल को साफ़ रखें

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यह बात सभी मोटरसाइकिलों पर लागू होती है, लेकिन मशीनों के मामले में यह खास तौर पर ज़रूरी है. बारिश में गाड़ी चलाने के बाद, बारिश के पानी के साथ अक्सर कीचड़, सड़क का नमक, गंदगी और दूसरी अशुद्धियाँ आ जाती हैं. ये चीज़ें जंग लगने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकती हैं, खासकर मेटल के हिस्सों, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर और ऐसी जगहों पर जहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता. भारी बारिश में गाड़ी चलाने के बाद मोटरसाइकिल को पानी से धोने से ये जमा हुई गंदगी हट जाती है, जिससे किसी भी तरह का नुकसान होने से बचा जा सकता है.

 

बारिश का पानी लुब्रिकेशन को धो देता है, इसलिए ड्राइव चेन के सूखने के बाद उसे साफ़ करने और उस पर लुब्रिकेंट लगाने पर खास ध्यान दें. ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलिपर, फ़ॉर्क ट्यूब और सस्पेंशन लिंकेज पर जमी गंदगी की जाँच करें.

 

11. कम विज़िबिलिटी (साफ़ न दिखाई देने) के लिए तैयार रहें

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कभी-कभी, सबसे सुरक्षित फ़ैसला यही होता है कि गाड़ी चलाना जारी न रखा जाए. भारी बारिश में कुछ ही मीटर तक ही साफ़ दिखाई देता है, जिससे ट्रैफ़िक, सड़क की हालत और आगे आने वाले ख़तरों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में, बारिश के बीच ज़बरदस्ती गाड़ी चलाने की कोशिश न करें. इसके बजाय, चलती गाड़ियों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक लें, ज़रूरत पड़ने पर अपनी हज़ार्ड लाइटें जला लें और साफ़ दिखाई देने तक इंतज़ार करें. सावधानी से गाड़ी चलाना ज़रूरी है, लेकिन यह पहचानना भी उतना ही ज़रूरी है कि कब हालात असुरक्षित हो गए हैं. कोई भी मंज़िल आपकी सुरक्षा को जोखिम में डालने लायक नहीं होती.

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