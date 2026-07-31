टीवीएस रेडर डॉक्टर धूम एडिशन ₹95,320 में हुआ लॉन्च

टीवीएस मोटर कंपनी ने रेडर 125 डॉक्टर डूम एडिशन को ₹95,320 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह नया मॉडल रेडर सुपर स्क्वाड रेंज का हिस्सा है, जिसमें पहले से ही आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, डेडपूल और वूल्वरिन-थीम वाली मोटरसाइकिलें शामिल हैं.

डॉक्टर डूम एडिशन में 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' पेंट स्कीम दी गई है, जिसमें अलग-अलग रोशनी में हरे से भूरे रंग में बदलने वाला फ़िनिश मिलता है. इसमें दूसरे सुपर स्क्वाड रेडर मॉडल की तरह ही फ़्यूल टैंक और साइड पैनल पर डॉक्टर डूम से प्रेरित ग्राफ़िक्स भी दिए गए हैं.

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हालांकि, मैकेनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस मोटरसाइकिल में अब भी 124.8cc का एयर- और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 11 bhp की ताकत और 11.75 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ अब भी 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और इसमें iGO असिस्ट टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो तेज़ी से रफ़्तार पकड़ते समय (एक्सेलरेशन के दौरान) परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाती है.

इसके फ़ीचर भी पहले जैसे ही हैं. रेडर डॉक्टर धूम एडिशन में टीवीएस का कनेक्टेड फ़ंक्शन्स वाला 'कनेक्टेड रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर' दिया गया है. सबसे महंगे सुपर स्क्वायड वैरिएंट्स में सिंगल-चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं.

टीवीएस ने सबसे पहले 2023 में आयरन मैन और ब्लैक पैंथर लिवरी के साथ रेडर का मार्वल-थीम वाला 'सुपर स्क्वाड एडिशन' पेश किया था. बाद में 2025 में डेडपूल और वूल्वरिन एडिशन के साथ इस रेंज को बढ़ाया गया, और नया डॉक्टर डूम मॉडल इस स्पेशल एडिशन लाइनअप की पांचवीं मोटरसाइकिल बन गया है.

टीवीएस रेडर 125 डॉक्टर डूम एडिशन की कीमत मौजूदा सुपर स्क्वाड वेरिएंट्स के बराबर ही ₹95,320 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है और यह आने वाले हफ़्तों में टीवीएस के अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.