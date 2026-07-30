बिल्कुल नई 2026 बजाज पल्सर की लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई झलक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 30, 2026
हाइलाइट्स
- अगस्त में नए बजाज पल्सर मॉडल लॉन्च होने वाले हैं
- 125-160 cc रेंज में बजाज के कम से कम 10 अपडेटेड मॉडल आने की उम्मीद है
- पूरी तरह से नए बजाज पल्सर 150 के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है
बजाज ऑटो अपनी पल्सर फ़ैमिली में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 125 cc से 160 cc वाली पल्सर रेंज में बड़े बदलाव किए जाएंगे. अपडेटेड बजाज पल्सर मॉडल्स में से पहला मॉडल अगस्त के बीच में लॉन्च किया जाएगा और हमारा मानना है कि यह नई जेनरेशन की पल्सर 150 या काफ़ी हद तक अपडेट की गई पल्सर N160 होगी. पहली पल्सर 150 और उससे बड़ी पल्सर 180 को 2001 में एक साथ लॉन्च किया गया था, जिससे बजाज ऑटो ने नेकेड स्पोर्ट मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री की थी.
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नई पल्सर लॉन्च: यह कितनी अहम है?
पल्सर रेंज में सबसे पहले पल्सर 150 का बिल्कुल नया जेनरेशन मॉडल लॉन्च होने की उम्मीद है, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 150 cc मोटरसाइकिल है. फाइनेंशियल ईयर 2025 में, घरेलू बाज़ार में 150 cc पल्सर वैरिएंट्स की कुल बिक्री लगभग 1,50,000 से 1,70,000 यूनिट्स के बीच रही. अभी, पल्सर 150 cc सेगमेंट से हर महीने 13,000 से 23,000 यूनिट्स की बिक्री होती है. पल्सर 150, बजाज ऑटो के पोर्टफोलियो में एक बहुत अहम मॉडल है. हालांकि, जल्द ही पल्सर 125 के भी लॉन्च होने की उम्मीद है.
बिल्कुल नई पल्सर 150: क्या उम्मीदें हैं?
आने वाली अगली पीढ़ी की पल्सर 150 में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. यह पूरी तरह से नया मॉडल होगा, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस वाला नया इंजन और नए डिज़ाइन वाला चेसिस होगा. साथ ही, इसमें पुराने ट्विन-शॉक रियर सस्पेंशन की जगह ज़्यादा आधुनिक सेंटरली माउंटेड रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा.
बजाज पल्सर की मशहूर मस्कुलर बनावट को नए मॉडल में भी बनाए रखे जाने की उम्मीद है ताकि इसके खास डिज़ाइन को बरकरार रखा जा सके, लेकिन इसमें नए टैंक श्राउड के साथ ज़्यादा शार्प बॉडी पैनल भी होंगे. साथ ही, इसमें बिल्कुल नया LED लाइटिंग सेटअप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला पूरी तरह से डिजिटल कंसोल भी मिलने की उम्मीद है, जिससे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/टेक्स्ट अलर्ट जैसी सुविधाएँ मिलेंगी.
बजाज पल्सर के 25 साल
बजाज इस साल पल्सर फ़ैमिली के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, और अगले कुछ महीनों में 125 cc से 160 cc तक की पल्सर रेंज के लगभग सभी मॉडल्स में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में, बजाज ऑटो के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा ने कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के दौरान कन्फर्म किया कि 125-160 cc पल्सर रेंज में अपडेट्स की योजना बनाई जा रही है. इसमें अगस्त 2026 से शुरू होने वाली 10 "काफ़ी नई" मोटरसाइकिलें शामिल होंगी.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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