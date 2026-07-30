बिल्कुल नई 2026 बजाज पल्सर की लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई झलक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बिल्कुल नई 2026 बजाज पल्सर की लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई झलक

बजाज ऑटो अलग-अलग सेगमेंट में नई पीढ़ी की पल्सर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और सबसे पहले नई पल्सर 150 या अपडेटेड पल्सर N160 के आने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 30, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अगस्त में नए बजाज पल्सर मॉडल लॉन्च होने वाले हैं
  • 125-160 cc रेंज में बजाज के कम से कम 10 अपडेटेड मॉडल आने की उम्मीद है
  • पूरी तरह से नए बजाज पल्सर 150 के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है

बजाज ऑटो अपनी पल्सर फ़ैमिली में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 125 cc से 160 cc वाली पल्सर रेंज में बड़े बदलाव किए जाएंगे. अपडेटेड बजाज पल्सर मॉडल्स में से पहला मॉडल अगस्त के बीच में लॉन्च किया जाएगा और हमारा मानना ​​है कि यह नई जेनरेशन की पल्सर 150 या काफ़ी हद तक अपडेट की गई पल्सर N160 होगी. पहली पल्सर 150 और उससे बड़ी पल्सर 180 को 2001 में एक साथ लॉन्च किया गया था, जिससे बजाज ऑटो ने नेकेड स्पोर्ट मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री की थी.

 

यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर 125-160 सीसी रेंज को मिलेंगे बदलाव

 

नई पल्सर लॉन्च: यह कितनी अहम है?

पल्सर रेंज में सबसे पहले पल्सर 150 का बिल्कुल नया जेनरेशन मॉडल लॉन्च होने की उम्मीद है, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 150 cc मोटरसाइकिल है. फाइनेंशियल ईयर 2025 में, घरेलू बाज़ार में 150 cc पल्सर वैरिएंट्स की कुल बिक्री लगभग 1,50,000 से 1,70,000 यूनिट्स के बीच रही. अभी, पल्सर 150 cc सेगमेंट से हर महीने 13,000 से 23,000 यूनिट्स की बिक्री होती है. पल्सर 150, बजाज ऑटो के पोर्टफोलियो में एक बहुत अहम मॉडल है. हालांकि, जल्द ही पल्सर 125 के भी लॉन्च होने की उम्मीद है.

 

बिल्कुल नई पल्सर 150: क्या उम्मीदें हैं?

आने वाली अगली पीढ़ी की पल्सर 150 में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. यह पूरी तरह से नया मॉडल होगा, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस वाला नया इंजन और नए डिज़ाइन वाला चेसिस होगा. साथ ही, इसमें पुराने ट्विन-शॉक रियर सस्पेंशन की जगह ज़्यादा आधुनिक सेंटरली माउंटेड रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा.

 

बजाज पल्सर की मशहूर मस्कुलर बनावट को नए मॉडल में भी बनाए रखे जाने की उम्मीद है ताकि इसके खास डिज़ाइन को बरकरार रखा जा सके, लेकिन इसमें नए टैंक श्राउड के साथ ज़्यादा शार्प बॉडी पैनल भी होंगे. साथ ही, इसमें बिल्कुल नया LED लाइटिंग सेटअप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला पूरी तरह से डिजिटल कंसोल भी मिलने की उम्मीद है, जिससे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/टेक्स्ट अलर्ट जैसी सुविधाएँ मिलेंगी.

 

बजाज पल्सर के 25 साल

बजाज इस साल पल्सर फ़ैमिली के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, और अगले कुछ महीनों में 125 cc से 160 cc तक की पल्सर रेंज के लगभग सभी मॉडल्स में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में, बजाज ऑटो के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा ने कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के दौरान कन्फर्म किया कि 125-160 cc पल्सर रेंज में अपडेट्स की योजना बनाई जा रही है. इसमें अगस्त 2026 से शुरू होने वाली 10 "काफ़ी नई" मोटरसाइकिलें शामिल होंगी.

# Bajaj Pulsar New# All-new Bajaj Pulsar 150# New Bajaj Pulsar 150# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • स्टाइलिश कम्यूटर बाइक से लेकर शानदार परफॉर्मेंस वाली मशीनों तक, हमने भारत में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतरीन मोटरसाइकिलों की लिस्ट बनाई है.
    ये हैं भारत में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी मोटरसाइकिलें
  • होंडा जल्द ही ADV160 के साथ भारत के प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जहाँ उसका मुकाबला दो पहले से मौजूद राइवल्स—स्पोर्टी यामाहा एयरोक्स 155 और एडवेंचर-थीम वाले हीरो ज़ूम 160—से होगा.
    होंडा ADV160 बनाम यामाहा एयरोक्स 155 बनाम हीरो ज़ूम 160, कीमत और फीचर्स की तुलना
  • डैशबोर्ड के ज़रिए, नया फ़ीचर राइडर्स को सड़क की खराब स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर देता है.
    स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर
  • होंडा CB500, भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली बड़ी-बोर वाली सिंगल-सिलेंडर बाइक होगी.
    बिगिविंग शोरूम पर होंडा CB500 की बुकिंग शुरू, जल्द ही होगी लॉन्च
  • ईवी स्टार्टअप अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 ​​S में पेश कर रहा है.
    Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
  • स्टाइलिश कम्यूटर बाइक से लेकर शानदार परफॉर्मेंस वाली मशीनों तक, हमने भारत में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतरीन मोटरसाइकिलों की लिस्ट बनाई है.
    ये हैं भारत में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी मोटरसाइकिलें
  • होंडा जल्द ही ADV160 के साथ भारत के प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जहाँ उसका मुकाबला दो पहले से मौजूद राइवल्स—स्पोर्टी यामाहा एयरोक्स 155 और एडवेंचर-थीम वाले हीरो ज़ूम 160—से होगा.
    होंडा ADV160 बनाम यामाहा एयरोक्स 155 बनाम हीरो ज़ूम 160, कीमत और फीचर्स की तुलना
  • डैशबोर्ड के ज़रिए, नया फ़ीचर राइडर्स को सड़क की खराब स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर देता है.
    स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर
  • होंडा CB500, भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली बड़ी-बोर वाली सिंगल-सिलेंडर बाइक होगी.
    बिगिविंग शोरूम पर होंडा CB500 की बुकिंग शुरू, जल्द ही होगी लॉन्च
  • ईवी स्टार्टअप अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 ​​S में पेश कर रहा है.
    Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बिल्कुल नई 2026 बजाज पल्सर की लॉन्च से पहले कंपनी ने दिखाई झलक