होंडा ADV160 बनाम यामाहा एयरोक्स 155 बनाम हीरो ज़ूम 160, कीमत और फीचर्स की तुलना

होंडा जल्द ही भारत के बढ़ते प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में ADV160 के साथ आधिकारिक तौर पर कदम रखने जा रही है, जिसे कुछ दिन पहले ही पेश किया गया था. अब तक, ज़्यादा क्षमता वाले मैक्सी-स्टाइल स्कूटर चाहने वाले खरीदारों के पास सिर्फ़ दो विकल्प थे—यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160. ADV160 के आने से न सिर्फ़ एक और विकल्प मिलेगा, बल्कि यह होंडा की बेहतरीन क्वालिटी और शानदार फीचर्स वाले एडवेंचर-ओरिएंटेड पैकेज के साथ इस सेगमेंट का माहौल भी बदल देगा.

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हालांकि तीनों स्कूटर में सेंट्रल स्पाइन फ्रेम और लिक्विड-कूल्ड इंजन वाला एक जैसा मैक्सी-स्कूटर लेआउट है, लेकिन हर एक को अलग मकसद से बनाया गया है. जहां एयरोक्स परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, वहीं ज़ूम आराम और प्रैक्टिकैलिटी पर ज़ोर देता है, और ADV160 रोज़ाना इस्तेमाल की सुविधा को खराब रास्तों और टूरिंग की क्षमता के साथ मिलाने की कोशिश करता है.

डिज़ाइन

हालांकि ये तीनों ही गाड़ियां मैक्सी-स्कूटर कैटेगरी की हैं, लेकिन ये अलग-अलग पसंद वाले लोगों को आकर्षित करती हैं. होंडा ADV160 एक छोटी एडवेंचर मोटरसाइकिल जैसी दिखती है, जिसमें ऊंची विंडस्क्रीन, मस्कुलर बॉडीवर्क और ब्लॉक-पैटर्न वाले टायर हैं। इसमें टूरिंग के लिए बेहतरीन खूबियां हैं और यह यहां मौजूद सभी स्कूटरों में सबसे मज़बूत और रग्ड लुक वाला स्कूटर है.

हीरो ज़ूम 160 भी एडवेंचर से प्रेरित डिज़ाइन को अपनाती है, लेकिन इसमें ज़्यादा शार्प स्टाइलिंग और आक्रामक फ्रंट फेसिया है. इसका डिज़ाइन ज़्यादा आकर्षक है और राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए पर्याप्त जगह है.

वहीं, यामाहा 155 सबसे स्पोर्टी दिखने वाली मशीन बनी हुई है. इसका नीचा प्रोपोर्शन, एयरोडायनामिक बॉडी पैनल और अग्रेसिव लुक इसे मुख्य रूप से स्पीड के लिए डिज़ाइन किए गए स्कूटर जैसा दिखाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस कैटेगरी में परफॉर्मेंस सबसे अहम बातों में से एक है, क्योंकि ये स्कूटर शहर में आने-जाने और हाईवे पर चलाने, दोनों के लिए काबिल हैं.

स्पेसिफिकेशन होंडा एडवेंचर160 यामाहा एयरोक्स 155 हीरो ज़ूम 160 इंजन 157cc, लीक्विड कुल्ड-सिंगल सिलेंडर 155cc, लीक्विड कुल्ड-सिंगल सिलेंडर, VVA 156cc, लीक्विड कुल्ड-सिंगल सिलेंडर ताकत 16 बीएचपी 15बीएचपी 14.8बीएचपी टॉर्क 14.7एनएम 13.9एनएम 14एनएम ट्रांसमिशन सीवीटी सीवीटी सीवीटी

पेपर पर, होंडा ADV160 को थोड़ा लेकिन साफ़ फ़ायदा मिलता है. इसमें सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है, जिससे रोल-ऑन एक्सेलरेशन बेहतर होगा और हाईवे पर आराम से गाड़ी चलाई जा सकेगी.

हालांकि, यामाहा एयरोक्स 155 अपने चाहने वालों के बीच पसंदीदा बनी हुई है, जिसकी वजह है इसमें R15 से ली गई वैरिएंबल वॉल्व ऑक्शन (VVA) टेक्नोलॉजी. इसका इंजन तेज़ी से रेव (rev) करने के लिए तैयार रहता है और स्पोर्टी अंदाज़ में परफॉर्मेंस देता है, जिससे इसे चलाना सबसे मज़ेदार अनुभव बन जाता है.

हीरो की ज़ूम 160 भले ही पावर के मामले में सबसे आगे न हो, लेकिन इसके इंजन को रोज़ाना की स्मूथ परफ़ॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है. यह शहर में चलाने के लिए काफ़ी पावर देती है और साथ ही हाईवे पर भी ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस देती है.

आयाम और आधार

स्पेसिफिकेशन होंडा ADV160 यामाहा एयरोक्स 155 हीरो ज़ूम 160 फ्रंट व्हील 14-इंच 14-इंच 14-इंच रियर व्हील 13-इंच 14-इंच 14-इंच ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी 145 मिमी 155 मिमी सीट हाइट 780 मिमी 790 मिमी 787 मिमी कर्ब वेट 133 किलोग्राम 126 किलोग्राम 142 किलोग्राम फ्यूल टैंक कैपेसिटी 8 लीटर 5.5 लीटर 7 लीटर

टेबल को देखें तो साफ़ है कि ADV160 को भारत की खराब सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस (जो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा है), कम सीट की ऊंचाई और मिक्स्ड व्हील सेटअप इसे खराब सड़कों, स्पीड ब्रेकर और कभी-कभी कच्चे रास्तों पर चलाने के लिए सबसे आसान स्कूटर बनाता है, साथ ही यह ट्रैफ़िक में भी आसानी से निकल सकता है. आखिर में, इसमें सबसे बड़ा फ़्यूल टैंक भी है, जिसका मतलब है कि फ़्यूल भरवाने के लिए कम बार रुकना पड़ेगा.

एयरोक्स की बात करें तो, भले ही इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे कम है, लेकिन इस तुलना में सबसे हल्का स्कूटर होने का इसे फ़ायदा मिलता है. कम वज़न की वजह से इसकी हैंडलिंग बेहतर होती है, यह तेज़ी से दिशा बदल सकता है, इसे संभालना आसान है और इसे चलाने का अनुभव ज़्यादा जोश भरा होता है.

हीरो की ज़ूम 160 इन दोनों के बीच की जगह लेती है. इसमें एयरोक्स के मुकाबले बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और राइडिंग पोज़िशन भी शानदार है, हालांकि इसका ज़्यादा वज़न कम स्पीड पर इसे चलाने में थोड़ा कम फुर्तीला बना सकता है.

ब्रेक और सस्पेंशन

तीनों स्कूटरों में सस्पेंशन का लेआउट लगभग एक जैसा है और ये सभी सिंगल-चैनल एबीएस से लैस हैं. यामाहा एकमात्र ऐसा स्कूटर है जिसमें पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है, जबकि होंडा और हीरो दोनों में पीछे डिस्क ब्रेक हैं.

स्पेसिफिकेशन होंडा ADV160 यामाहा एयरोक्स 155 हीरो ज़ूम 160 फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक फोर्क टेलिस्कोपिक फोर्क Telescopic fork रियर सस्पेंशन ट्वी शॉक ऑब्जर्बर ट्वीन शॉक ऑब्जर्बर ट्वीन शॉक ऑब्जर्बर ब्रेकर्स (F) 240 मिमी डिस्क एबीएस के साथ 230 मिमी डिस्क एबीएस के साथ 240 मिमी डिस्क एबीएस के साथ ब्रेकर्स (R) डिस्क ड्रम डिस्क

खासियतें और व्यावहारिकता

टूरिंग के लिए ज़रूरी सुविधाओं के मामले में होंडा ADV160 सबसे आगे है. इसका एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, सीट के नीचे का काफ़ी बड़ा 27-लीटर स्टोरेज और आरामदायक डिज़ाइन इसे लंबी राइड के लिए सबसे प्रैक्टिकल विकल्प बनाते हैं. एयरोक्स में यामाहा के कनेक्टेड फ़ीचर्स और प्रीमियम डिजिटल कंसोल जैसे फ़ीचर्स हैं, लेकिन इसकी स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन और कम स्टोरेज स्पेस इसे कम वर्सटाइल बनाते हैं. हीरो की ज़ूम 160 में स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, कीलेस इग्निशन और नेविगेशन सपोर्ट जैसे कई फ़ीचर्स हैं, जो इसे थोड़ी कम कीमत पर होने के बावजूद एक मज़बूत दावेदार बनाते हैं.

किस पर विचार करें?

चूंकि ADV160 की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं, इसलिए स्कूटरों को अन्य कारकों के आधार पर रैंक किया जाएगा.

अगर ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और स्पोर्टी हैंडलिंग आपकी प्राथमिकताएँ हैं, तो यामाहा एयरोक्स 155 इस सेगमेंट के सबसे मज़ेदार स्कूटरों में से एक बनी हुई है। इसका कम वज़न और VVA वाला इंजन इसे आज भी शौकीनों की पसंद बनाए हुए है.

हीरो ज़ूम 160 परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट और वैल्यू के बीच एक बेहतरीन बैलेंस देती है. यह काफी जगह वाली है, इसकी राइडिंग पोजीशन आरामदायक है और इसका लुक सबसे अलग है, जिसे खरीदार ज़रूर पसंद करेंगे.

हालांकि, नई होंडा ADV160 सबसे बेहतरीन पैकेज लगती है. इसमें कागज़ पर सबसे दमदार इंजन के साथ-साथ सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस, आसानी से मैनेज होने वाली सीट की ऊंचाई और टूरिंग के लिए अच्छे फ़ीचर्स (जैसे एडजस्टेबल विंडस्क्रीन) मिलते हैं. जो खरीदार रोज़ाना आने-जाने और वीकेंड पर हाईवे राइड के लिए एक प्रीमियम स्कूटर ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस तुलना में ADV160 सबसे ज़्यादा काम की चीज़ लग सकती है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि होंडा किस कीमत पर ADV160 को लॉन्च करती है.