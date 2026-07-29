होंडा ADV160 बनाम यामाहा एयरोक्स 155 बनाम हीरो ज़ूम 160, कीमत और फीचर्स की तुलना

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी स्टारलाइट 560रेनो नई क्विडलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्स
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा ADV160 बनाम यामाहा एयरोक्स 155 बनाम हीरो ज़ूम 160, कीमत और फीचर्स की तुलना

होंडा जल्द ही ADV160 के साथ भारत के प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जहाँ उसका मुकाबला दो पहले से मौजूद राइवल्स—स्पोर्टी यामाहा एयरोक्स 155 और एडवेंचर-थीम वाले हीरो ज़ूम 160—से होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

6 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 29, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इन तीनों में होंडा ADV160 सबसे ज़्यादा पावर और फ़ीचर्स देती है
  • यामाहा एयरोक्स 155 इस सेगमेंट का सबसे स्पोर्टी और हल्का स्कूटर बना हुआ है
  • हीरो ज़ूम 160 डुअल-डिस्क ब्रेक और टूरिंग-स्टाइल डिज़ाइन के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाती है

होंडा जल्द ही भारत के बढ़ते प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में ADV160 के साथ आधिकारिक तौर पर कदम रखने जा रही है, जिसे कुछ दिन पहले ही पेश किया गया था. अब तक, ज़्यादा क्षमता वाले मैक्सी-स्टाइल स्कूटर चाहने वाले खरीदारों के पास सिर्फ़ दो विकल्प थे—यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160. ADV160 के आने से न सिर्फ़ एक और विकल्प मिलेगा, बल्कि यह होंडा की बेहतरीन क्वालिटी और शानदार फीचर्स वाले एडवेंचर-ओरिएंटेड पैकेज के साथ इस सेगमेंट का माहौल भी बदल देगा.

 

यह भी पढ़ें: होंडा ADV 160 रेडविंग और बिगविंग दोनों डीलरशिप पर पहंची

 

हालांकि तीनों स्कूटर में सेंट्रल स्पाइन फ्रेम और लिक्विड-कूल्ड इंजन वाला एक जैसा मैक्सी-स्कूटर लेआउट है, लेकिन हर एक को अलग मकसद से बनाया गया है. जहां एयरोक्स परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, वहीं ज़ूम आराम और प्रैक्टिकैलिटी पर ज़ोर देता है, और ADV160 रोज़ाना इस्तेमाल की सुविधा को खराब रास्तों और टूरिंग की क्षमता के साथ मिलाने की कोशिश करता है.

 

डिज़ाइन

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 1

हालांकि ये तीनों ही गाड़ियां मैक्सी-स्कूटर कैटेगरी की हैं, लेकिन ये अलग-अलग पसंद वाले लोगों को आकर्षित करती हैं. होंडा ADV160 एक छोटी एडवेंचर मोटरसाइकिल जैसी दिखती है, जिसमें ऊंची विंडस्क्रीन, मस्कुलर बॉडीवर्क और ब्लॉक-पैटर्न वाले टायर हैं। इसमें टूरिंग के लिए बेहतरीन खूबियां हैं और यह यहां मौजूद सभी स्कूटरों में सबसे मज़बूत और रग्ड लुक वाला स्कूटर है.

Hero Xoom 160 scooter carandbike edited 1

हीरो ज़ूम 160 भी एडवेंचर से प्रेरित डिज़ाइन को अपनाती है, लेकिन इसमें ज़्यादा शार्प स्टाइलिंग और आक्रामक फ्रंट फेसिया है. इसका डिज़ाइन ज़्यादा आकर्षक है और राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए पर्याप्त जगह है.

Yamaha Aerox 155 2025 edited carandbike 2

वहीं, यामाहा 155 सबसे स्पोर्टी दिखने वाली मशीन बनी हुई है. इसका नीचा प्रोपोर्शन, एयरोडायनामिक बॉडी पैनल और अग्रेसिव लुक इसे मुख्य रूप से स्पीड के लिए डिज़ाइन किए गए स्कूटर जैसा दिखाता है.

 

इंजन और परफॉर्मेंस

इस कैटेगरी में परफॉर्मेंस सबसे अहम बातों में से एक है, क्योंकि ये स्कूटर शहर में आने-जाने और हाईवे पर चलाने, दोनों के लिए काबिल हैं.

स्पेसिफिकेशनहोंडा एडवेंचर160यामाहा एयरोक्स 155हीरो ज़ूम 160
इंजन157cc, लीक्विड कुल्ड-सिंगल सिलेंडर155cc, लीक्विड कुल्ड-सिंगल सिलेंडर, VVA156cc, लीक्विड कुल्ड-सिंगल सिलेंडर
ताकत16 बीएचपी15बीएचपी14.8बीएचपी
टॉर्क14.7एनएम13.9एनएम14एनएम
ट्रांसमिशनसीवीटीसीवीटीसीवीटी

पेपर पर, होंडा ADV160 को थोड़ा लेकिन साफ़ फ़ायदा मिलता है. इसमें सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है, जिससे रोल-ऑन एक्सेलरेशन बेहतर होगा और हाईवे पर आराम से गाड़ी चलाई जा सकेगी.

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 6

हालांकि, यामाहा एयरोक्स 155 अपने चाहने वालों के बीच पसंदीदा बनी हुई है, जिसकी वजह है इसमें R15 से ली गई वैरिएंबल वॉल्व ऑक्शन (VVA) टेक्नोलॉजी. इसका इंजन तेज़ी से रेव (rev) करने के लिए तैयार रहता है और स्पोर्टी अंदाज़ में परफॉर्मेंस देता है, जिससे इसे चलाना सबसे मज़ेदार अनुभव बन जाता है.

 

हीरो की ज़ूम 160 भले ही पावर के मामले में सबसे आगे न हो, लेकिन इसके इंजन को रोज़ाना की स्मूथ परफ़ॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है. यह शहर में चलाने के लिए काफ़ी पावर देती है और साथ ही हाईवे पर भी ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस देती है.

2025 Hero Xoom 160 red m24

आयाम और आधार

स्पेसिफिकेशनहोंडा ADV160यामाहा एयरोक्स 155हीरो ज़ूम 160
फ्रंट व्हील14-इंच14-इंच14-इंच
रियर व्हील13-इंच14-इंच14-इंच
ग्राउंड क्लीयरेंस165 मिमी145 मिमी155 मिमी
सीट हाइट780 मिमी790 मिमी787 मिमी
कर्ब वेट133 किलोग्राम126 किलोग्राम142 किलोग्राम
फ्यूल टैंक कैपेसिटी8 लीटर5.5 लीटर7 लीटर

टेबल को देखें तो साफ़ है कि ADV160 को भारत की खराब सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस (जो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा है), कम सीट की ऊंचाई और मिक्स्ड व्हील सेटअप इसे खराब सड़कों, स्पीड ब्रेकर और कभी-कभी कच्चे रास्तों पर चलाने के लिए सबसे आसान स्कूटर बनाता है, साथ ही यह ट्रैफ़िक में भी आसानी से निकल सकता है. आखिर में, इसमें सबसे बड़ा फ़्यूल टैंक भी है, जिसका मतलब है कि फ़्यूल भरवाने के लिए कम बार रुकना पड़ेगा.

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 4

एयरोक्स की बात करें तो, भले ही इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे कम है, लेकिन इस तुलना में सबसे हल्का स्कूटर होने का इसे फ़ायदा मिलता है. कम वज़न की वजह से इसकी हैंडलिंग बेहतर होती है, यह तेज़ी से दिशा बदल सकता है, इसे संभालना आसान है और इसे चलाने का अनुभव ज़्यादा जोश भरा होता है.

sr1mg4bc 2021 yamaha aerox 155 review 625x300 20 December 21

हीरो की ज़ूम 160 इन दोनों के बीच की जगह लेती है. इसमें एयरोक्स के मुकाबले बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और राइडिंग पोज़िशन भी शानदार है, हालांकि इसका ज़्यादा वज़न कम स्पीड पर इसे चलाने में थोड़ा कम फुर्तीला बना सकता है.

 

ब्रेक और सस्पेंशन

तीनों स्कूटरों में सस्पेंशन का लेआउट लगभग एक जैसा है और ये सभी सिंगल-चैनल एबीएस से लैस हैं. यामाहा एकमात्र ऐसा स्कूटर है जिसमें पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है, जबकि होंडा और हीरो दोनों में पीछे डिस्क ब्रेक हैं.

स्पेसिफिकेशनहोंडा ADV160यामाहा एयरोक्स 155हीरो ज़ूम 160
फ्रंट सस्पेंशनटेलिस्कोपिक फोर्कटेलिस्कोपिक फोर्कTelescopic fork
रियर सस्पेंशनट्वी शॉक ऑब्जर्बरट्वीन शॉक ऑब्जर्बर ट्वीन शॉक ऑब्जर्बर
ब्रेकर्स (F)240 मिमी डिस्क एबीएस के साथ230 मिमी डिस्क एबीएस के साथ240 मिमी डिस्क एबीएस के साथ
ब्रेकर्स (R)डिस्कड्रमडिस्क

खासियतें और व्यावहारिकता

टूरिंग के लिए ज़रूरी सुविधाओं के मामले में होंडा ADV160 सबसे आगे है. इसका एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, सीट के नीचे का काफ़ी बड़ा 27-लीटर स्टोरेज और आरामदायक डिज़ाइन इसे लंबी राइड के लिए सबसे प्रैक्टिकल विकल्प बनाते हैं. एयरोक्स में यामाहा के कनेक्टेड फ़ीचर्स और प्रीमियम डिजिटल कंसोल जैसे फ़ीचर्स हैं, लेकिन इसकी स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन और कम स्टोरेज स्पेस इसे कम वर्सटाइल बनाते हैं. हीरो की ज़ूम 160 में स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, कीलेस इग्निशन और नेविगेशन सपोर्ट जैसे कई फ़ीचर्स हैं, जो इसे थोड़ी कम कीमत पर होने के बावजूद एक मज़बूत दावेदार बनाते हैं.

r02c1bo4 2021 yamaha aerox 155 review 625x300 20 December 21

किस पर विचार करें?

चूंकि ADV160 की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं, इसलिए स्कूटरों को अन्य कारकों के आधार पर रैंक किया जाएगा.

 

अगर ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और स्पोर्टी हैंडलिंग आपकी प्राथमिकताएँ हैं, तो यामाहा एयरोक्स 155 इस सेगमेंट के सबसे मज़ेदार स्कूटरों में से एक बनी हुई है। इसका कम वज़न और VVA वाला इंजन इसे आज भी शौकीनों की पसंद बनाए हुए है.

2025 Hero Xoom 160 red m1 2e4522f681

हीरो ज़ूम 160 परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट और वैल्यू के बीच एक बेहतरीन बैलेंस देती है. यह काफी जगह वाली है, इसकी राइडिंग पोजीशन आरामदायक है और इसका लुक सबसे अलग है, जिसे खरीदार ज़रूर पसंद करेंगे.

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 7

हालांकि, नई होंडा ADV160 सबसे बेहतरीन पैकेज लगती है. इसमें कागज़ पर सबसे दमदार इंजन के साथ-साथ सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस, आसानी से मैनेज होने वाली सीट की ऊंचाई और टूरिंग के लिए अच्छे फ़ीचर्स (जैसे एडजस्टेबल विंडस्क्रीन) मिलते हैं. जो खरीदार रोज़ाना आने-जाने और वीकेंड पर हाईवे राइड के लिए एक प्रीमियम स्कूटर ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस तुलना में ADV160 सबसे ज़्यादा काम की चीज़ लग सकती है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि होंडा किस कीमत पर ADV160 को लॉन्च करती है.

# Honda ADV160# Honda ADV160 specifications# Honda ADV160 features# Honda ADV160 rivals# Honda ADV160 competition# Yamaha Aerox 155# Hero Xoom 160# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डैशबोर्ड के ज़रिए, नया फ़ीचर राइडर्स को सड़क की खराब स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर देता है.
    स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर
  • होंडा CB500, भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली बड़ी-बोर वाली सिंगल-सिलेंडर बाइक होगी.
    बिगिविंग शोरूम पर होंडा CB500 की बुकिंग शुरू, जल्द ही होगी लॉन्च
  • ईवी स्टार्टअप अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 ​​S में पेश कर रहा है.
    Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
  • E3 इलेक्ट्रिक.AI का पहला स्कूटर 14-इंच के पहियों और हब मोटर के साथ आता है; इस नए स्टार्टअप की अगुवाई TVS के पूर्व एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं.
    एक्सक्लूसिव: क्या आ रहा है रिवर इंडी को टक्कर देने वाला स्कूटर? 6 अगस्त को लॉन्च होने से पहले E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिखी झलक
  • यह उपलब्धि कंपनी की होसकोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहली यूनिट के निकलने के तीन साल से भी कम समय में हासिल हुई है.
    रिवर ने 50,000 इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का आंकड़ा पार किया
  • डैशबोर्ड के ज़रिए, नया फ़ीचर राइडर्स को सड़क की खराब स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर देता है.
    स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर
  • होंडा CB500, भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली बड़ी-बोर वाली सिंगल-सिलेंडर बाइक होगी.
    बिगिविंग शोरूम पर होंडा CB500 की बुकिंग शुरू, जल्द ही होगी लॉन्च
  • ईवी स्टार्टअप अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 ​​S में पेश कर रहा है.
    Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
  • E3 इलेक्ट्रिक.AI का पहला स्कूटर 14-इंच के पहियों और हब मोटर के साथ आता है; इस नए स्टार्टअप की अगुवाई TVS के पूर्व एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं.
    एक्सक्लूसिव: क्या आ रहा है रिवर इंडी को टक्कर देने वाला स्कूटर? 6 अगस्त को लॉन्च होने से पहले E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिखी झलक
  • यह उपलब्धि कंपनी की होसकोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहली यूनिट के निकलने के तीन साल से भी कम समय में हासिल हुई है.
    रिवर ने 50,000 इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का आंकड़ा पार किया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा ADV160 बनाम यामाहा एयरोक्स 155 बनाम हीरो ज़ूम 160, कीमत और फीचर्स की तुलना