Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 28, 2026
हाइलाइट्स
- EX सीरीज़ तीन वैरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 S में उपलब्ध है
- शुरुआती कीमतें पहले 10,000 ग्राहकों के लिए लागू हैं
- यह EV ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 kW की पावर देती है और 260 km तक की रेंज देती है
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप कंपनी अवोर ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, EX लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक) है. यह मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट - EX1, EX2 और EX2 S में उपलब्ध है, जिनमें मुख्य अंतर बैटरी और मोटर की विशिष्टताओं और उपलब्ध सुविधाओं में है. पहले 10,000 खरीदारों के लिए EX1 की कीमत रु.1.25 लाख है, जिसके बाद कीमत में रु.10,000 रकी बढ़ोतरी होगी. EX2 की कीमत रु.1.50 लाख और EX2 S की कीमत रु.1.70 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.
डिज़ाइन के मामले में, EX एक नेकेड स्ट्रीट बाइक जैसी ही डिज़ाइन थीम को अपनाती है, जिसमें एंगुलर स्टाइलिंग एलिमेंट्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. बैटरी पैक उस जगह पर लगा है जहाँ आम तौर पर मोटरसाइकिल का इंजन होता है. इलेक्ट्रिक मोटर को रियर स्विंगआर्म के अंदर लगाया गया है और पिछले पहिये तक पावर पहुँचाने के लिए इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.
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EX1 में 3.24 kWh की बैटरी है, जो इंडियन ड्राइविंग साइकल के हिसाब से 160 km तक की रेंज देने का दावा करती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 7.5 kW की पीक पावर देती है और Avore का दावा है कि यह 3.2 सेकंड में 0-40 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 100 kmph है.
EX2 में भी वही इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, लेकिन अब इसे बड़ी 5 kWh बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे इसकी रेंज बढ़कर 255 km हो गई है. परफॉर्मेंस के आंकड़े EX1 जैसे ही हैं. EX2 S में पावर को बढ़ाकर 10.5 kW कर दिया गया है, जिससे मोटरसाइकिल की 0-40 kmph की रफ़्तार पकड़ने का समय घटकर 2.8 सेकंड और टॉप स्पीड 114 kmph हो गई है. इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़कर 260 km हो गई है. Avore का दावा है कि तीनों वैरिएंट्स में व्हील टॉर्क 250 Nm है.
चार्जिंग की बात करें तो, EX2 और EX2 S में 1500W का चार्जर दिया गया है, जो मोटरसाइकिल की बैटरी को 2 घंटे में 20 से 80% तक चार्ज कर सकता है. EX1 में स्टैंडर्ड 5A चार्जर मिलता है.
फीचर्स की बात करें तो, तीनों वेरिएंट्स में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. तीनों वेरिएंट्स में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कॉमन है, हालांकि EX2 S में लगा यूनिट TFT वाला है और इसमें इंटीग्रेटेड AI-इनेबल्ड फीचर्स दिए गए हैं. कॉमन फीचर्स में बिल्ट-इन GPS, एम्बेडेड 4G SIM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाई-फाई सपोर्ट शामिल हैं.
Avore का कहना है कि EX सीरीज़ की डिलीवरी अगले दो महीनों में शुरू हो जाएगी. कंपनी अपनी शुरुआती सेल्स योजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में डीलरशिप खोलने की योजना बना रही है. इस मोटरसाइकिल की बुकिंग अभी Avore की वेबसाइट पर खुली है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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