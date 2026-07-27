एक्सक्लूसिव: क्या आ रहा है रिवर इंडी को टक्कर देने वाला स्कूटर? 6 अगस्त को लॉन्च होने से पहले E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 27, 2026
हाइलाइट्स
- E3 इलेक्ट्रिक.AI का पहला प्रोडक्ट रिवर की इंडी जैसा लगता है
- यह 14-इंच के पहियों पर चलता है
- इसमें 2-4 kWh की रेंज वाली बैटरी होने की उम्मीद है
भारत में एक और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है. अगले महीने, बेंगलुरु (कर्नाटक) में हेडक्वार्टर वाली कंपनी E3 इलेक्ट्रिक.AI अपना पहला स्कूटर 'Trion' पेश करेगी. 6 अगस्त को होने वाली इस लॉन्चिंग से पहले, हमें इस स्कूटर की रोड टेस्टिंग के दौरान ली गई तस्वीरें मिली हैं. E3 इलेक्ट्रिक.AI को संजीव पी. लीड कर रहे हैं, जो पहले कंज्यूमर टेक सेक्टर में काम कर चुके हैं और बाद में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे जाने-माने टू-व्हीलर ब्रांड्स में सीनियर पदों पर रह चुके हैं.
यह भी पढ़ें: रिवर ने 50,000 इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का आंकड़ा पार किया
E3 Trion क्या है
तस्वीरों से ऐसा लगता है कि E3 Trion, रिवर इंडी जैसी ही है. इसमें बड़े, 14-इंच के पहिए लगे हैं और इसकी सीट (पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट के साथ) और व्हीलबेस भी लंबा लग रहा है. इंडी की तरह ही, Trion में भी पीछे बैठने वाले के फुट-पेग्स के अलावा राइडर के लिए भी फोल्ड-आउट फुट-पेग्स होंगे.
अपराइट स्टांस और मोटे बॉडी पैनल के साथ, Trion की रोड प्रेसेंस ज़बरदस्त होने की उम्मीद है. इसमें सभी लाइटें LED होंगी और स्पाई शॉट्स से पीछे एक अतिरिक्त मॉड्यूल का भी पता चलता है, जिसमें शायद कैमरा लगा हो सकता है.
E3 Trion: बैटरी और फ़ीचर्स
हालांकि, 'इंडी' (Indie) के उलट, 'E3 ट्रिओन' (E3 Trion) में ऐसी बैटरी होंगी जिन्हें निकालकर अलग से चार्ज किया जा सकेगा. E3 इलेक्ट्रिक की अन्य तस्वीरों से क्रूज़ कंट्रोल, एक खास 'पार्क मोड' स्विच और स्मार्टफोन माउंट होने की भी पुष्टि होती है.
दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि E3 इलेक्ट्रिक एक स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-पावर्ड फ़ंक्शन चालू करना चाहती है, जिनमें गड्ढों का पता लगाना, टक्कर से बचना और ट्रैफ़िक नियमों का पालन करना शामिल है.
E3 Trion: मोटर और संभावित कीमत
E3 Trion में इन-व्हील हब मोटर लगी होगी, लेकिन इसकी पावर क्षमता कम ही रहने की उम्मीद है. बैटरी के लिए 2 से 4 kWh की रेंज वाले विकल्प मिलने की संभावना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देने पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा.
अभी इसकी उपलब्धता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर E3 इलेक्ट्रिक.AI भारत में Trion को अलग-अलग चरणों में लॉन्च करती है, तो हैरानी नहीं होगी; जैसा कि हमने पहले भी कई स्टार्टअप्स के साथ देखा है. उम्मीद है कि Trion की कीमत रु.1.20 लाख से रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी, जिससे इसका मुकाबला रिवर इंडी और एथर रिज़्टा जैसी गाड़ियों से होगा.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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