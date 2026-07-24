भारत में लॉन्च से पहले होंडा ADV 160 से पर्दा उठा
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 24, 2026
हाइलाइट्स
- होंडा ADV 160 भारत में ब्रांड का प्रमुख स्कूटर बन गया है
- इसमें 157 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 16 बीएचपी की ताकत और 14.9 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
- इसमें एडवेंचर से प्रेरित स्टाइलिंग, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारत के लिए एक नया प्रीमियम स्कूटर, ADV 160 पेश किया है. कंपनी के भारत में फ्लैगशिप स्कूटर के तौर पर पेश किया गया ADV 160 उन खरीदारों के लिए है जो आम स्कूटरों के मुकाबले ज़्यादा वर्सटाइल और प्रीमियम विकल्प चाहते हैं. लॉन्च होने के बाद, यह मॉडल तेज़ी से बढ़ते परफॉर्मेंस स्कूटर सेगमेंट में यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 को टक्कर देगा. ADV 160 को भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जिससे कंपनी को इसकी कीमत सही रखने में मदद मिलेगी.
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ADV 160 अपने मज़बूत एडवेंचर-स्टाइल डिज़ाइन की वजह से आम स्कूटरों से अलग दिखती है. इसके आगे के हिस्से में एक एंगुलर फ्रंट एप्रन के अंदर शार्प ट्विन-LED हेडलैंप सेटअप दिया गया है, साथ ही एक लंबा एडजस्टेबल विंडस्क्रीन भी है जो लंबी राइड के दौरान हवा से बेहतर सुरक्षा देता है. स्कूटर में मस्कुलर बॉडीवर्क, साफ़ दिखने वाली साइड फेयरिंग, इंटीग्रेटेड नकल गार्ड, स्टेप्ड सिंगल-पीस सीट, स्प्लिट ग्रैब रेल और LED टेल लैंप के साथ ऊपर की ओर मुड़ा हुआ टेल सेक्शन भी है. इसका पूरा डिज़ाइन होंडा की बड़ी एडवेंचर मोटरसाइकिलों से प्रेरित है, जिससे ADV 160 को एक खास मैक्सी-स्कूटर वाला लुक मिलता है.
ADV 160 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है. इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक लगे हैं और सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. यह स्कूटर चौड़े ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील्स के साथ आता है. इसकी सीट की ऊंचाई 780mm और कर्ब वेट 134kg है. सीट के नीचे 27 लीटर की अच्छी-खासी स्टोरेज जगह है, जिससे यह रोज़ाना आने-जाने और वीकेंड राइड्स, दोनों के लिए काफी काम का है.
होंडा ने ADV 160 में कई आधुनिक फ़ीचर्स दिए हैं जो इसकी फ़्लैगशिप पहचान के हिसाब से हैं. इसमें फ़ुल-LED लाइटिंग, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और स्मार्ट की सिस्टम है, जिससे बिना चाबी के इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. एडजस्टेबल विंडस्क्रीन राइडर्स को अपनी पसंद के हिसाब से हवा से बचाव को सेट करने की सुविधा देती है, जबकि USB चार्जिंग सॉकेट चलते-फिरते डिवाइस चार्ज करने में आसानी देता है.
ADV 160 में 157cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 16bhp की ताकत और 14.9Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो शहर में स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ-साथ हाईवे पर आरामदायक राइड के लिए भी पर्याप्त पावर देता है. होंडा ने यह भी कन्फर्म किया है कि इंजन E85-कम्प्लायंट है, जिससे यह ज़्यादा इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के साथ भी चल सकता है.
अपकमिंग कार्स
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अपकमिंग बाइक्स
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- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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