सिंपल एनर्जी 2 सितंबर को अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर करेगा लॉन्च

सिंपल एनर्जी ने घोषणा की है कि वह 2 सितंबर को परिवारों के लिए अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी. इसके साथ ही, कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए परफॉर्मेंस-केंद्रित पेशकशों से आगे बढ़ेगी. नए मॉडल का नाम 'अराइव' (Arrive) होने की संभावना है; इसे पूरी तरह से कंपनी ने खुद विकसित किया है और रोज़ाना आने-जाने के लिए डिज़ाइन किया है. हालांकि तकनीकी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन सिंपल एनर्जी का दावा है कि यह नया स्कूटर प्रैक्टिकैलिटी, आधुनिक तकनीक और इस्तेमाल में आसानी का मेल होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके.

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सिंपल का नया फ़ैमिली-ओरिएंटेड स्कूटर, कंपनी के सिंपल वन और हाल ही में लॉन्च हुए सिंपल अल्ट्रा के अनुभव पर आधारित है; ये दोनों ही परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश किए गए थे. सिंपल एनर्जी उन शुरुआती भारतीय मैन्युफ़ैक्चरर्स में से एक है जिन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए 'हेवी रेयर अर्थ-फ़्री' इलेक्ट्रिक मोटर बनाई हैं और फ़िलहाल अपनी मोटर और बैटरी पर लाइफ़टाइम वारंटी देती है.

ज़्यादातर बड़े ईवी बनाने वाली कंपनियाँ पहले से ही फ़ैमिली स्कूटर सेगमेंट में मुक़ाबला कर रही हैं, ऐसे में उम्मीद है कि यह नया मॉडल सिंपल एनर्जी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने में मदद करेगा. कंपनी 2 सितंबर को होने वाले अपने ऑफ़िशियल लॉन्च इवेंट में इस स्कूटर की स्पेसिफ़िकेशन्स, फ़ीचर्स और कीमत का खुलासा करेगी.