सिंपल एनर्जी 2 सितंबर को अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर करेगा लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 23, 2026
हाइलाइट्स
- सिंपल एनर्जी फैमिली ई-स्कूटर सेगमेंट में कदम रखेगी
- इसे प्रैक्टिकैलिटी और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने खुद डेवलप किया है
- पूरी जानकारी 2 सितंबर को बताई जाएगी
सिंपल एनर्जी ने घोषणा की है कि वह 2 सितंबर को परिवारों के लिए अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी. इसके साथ ही, कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए परफॉर्मेंस-केंद्रित पेशकशों से आगे बढ़ेगी. नए मॉडल का नाम 'अराइव' (Arrive) होने की संभावना है; इसे पूरी तरह से कंपनी ने खुद विकसित किया है और रोज़ाना आने-जाने के लिए डिज़ाइन किया है. हालांकि तकनीकी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन सिंपल एनर्जी का दावा है कि यह नया स्कूटर प्रैक्टिकैलिटी, आधुनिक तकनीक और इस्तेमाल में आसानी का मेल होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके.
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सिंपल का नया फ़ैमिली-ओरिएंटेड स्कूटर, कंपनी के सिंपल वन और हाल ही में लॉन्च हुए सिंपल अल्ट्रा के अनुभव पर आधारित है; ये दोनों ही परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश किए गए थे. सिंपल एनर्जी उन शुरुआती भारतीय मैन्युफ़ैक्चरर्स में से एक है जिन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए 'हेवी रेयर अर्थ-फ़्री' इलेक्ट्रिक मोटर बनाई हैं और फ़िलहाल अपनी मोटर और बैटरी पर लाइफ़टाइम वारंटी देती है.
ज़्यादातर बड़े ईवी बनाने वाली कंपनियाँ पहले से ही फ़ैमिली स्कूटर सेगमेंट में मुक़ाबला कर रही हैं, ऐसे में उम्मीद है कि यह नया मॉडल सिंपल एनर्जी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने में मदद करेगा. कंपनी 2 सितंबर को होने वाले अपने ऑफ़िशियल लॉन्च इवेंट में इस स्कूटर की स्पेसिफ़िकेशन्स, फ़ीचर्स और कीमत का खुलासा करेगी.
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 24, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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