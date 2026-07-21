25 अगस्त के बाद बनीं रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स में मिलेगा मुफ़्त गियर पोज़िशन इंडिकेटर
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 21, 2026
हाइलाइट्स
- क्लासिक 350, मीटिओर 350, हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350 के चुनिंदा मॉडल्स के लिए गियर पोज़िशन इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन मुफ़्त है
- रेयर-अर्थ मटीरियल की सप्लाई की कमी दूर होने के बाद इसे लगाने का काम फिर से शुरू हो गया है
- इसके लिए योग्य मालिक अधिकृत सर्विस सेंटर्स पर जाकर यह अपडेट लगवा सकते हैं
रॉयल एनफील्ड ने अगस्त 2025 के बाद बनी चुनिंदा 350cc मोटरसाइकिलों पर गियर पोज़िशन इंडिकेटर (GPI) मुफ़्त में देना शुरू कर दिया है. यह अपडेट क्लासिक 350, मीटिओर 350, हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350 पर लागू होता है, और इसके लिए योग्य मोटरसाइकिलों को यह फ़ीचर ब्रांड के अधिकृत सर्विस नेटवर्क के ज़रिए मिलेगा.
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कंपनी ने इस कंपोनेंट को बनाने के लिए ज़रूरी रेयर-अर्थ मटीरियल की कमी के कारण 'गियर पोज़िशन इंडिकेटर' लगाने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया था. अब सप्लाई चेन की समस्या हल हो गई है, इसलिए रॉयल एनफ़ील्ड ने उन मोटरसाइकिलों में इस फ़ीचर को लगाना फिर से शुरू कर दिया है जो उस दौरान बनी थीं.
मालिक कंपनी की वेबसाइट पर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) चेक करके पता कर सकते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल इस अपडेट के लिए योग्य है या नहीं. इसके अलावा, ग्राहक अपने नज़दीकी अधिकृत रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, जहाँ VIN की जाँच की जा सकती है और अगर मोटरसाइकिल योग्य है, तो गियर पोज़िशन इंडिकेटर मुफ़्त में लगाया जा सकता है.
गियर पोज़िशन इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर अभी लगे हुए गियर को दिखाता है, जिससे राइडर्स के लिए यह जानना आसान हो जाता है कि वे किस गियर में हैं. जहाँ अनुभवी राइडर्स अपने अंदाज़े पर भरोसा कर सकते हैं, वहीं यह फ़ीचर नए राइडर्स के लिए बहुत काम का है; यह उन्हें सही गियर चुनने और बेहतर ढंग से गाड़ी चलाने में मदद करता है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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