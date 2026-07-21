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25 अगस्त के बाद बनीं रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स में मिलेगा मुफ़्त गियर पोज़िशन इंडिकेटर

पुर्ज़ों की सप्लाई से जुड़ी समस्या हल होने के बाद, रॉयल एनफ़ील्ड ने अगस्त 2025 के बाद बने कुछ खास 350cc मॉडल्स में 'गियर पोज़िशन इंडिकेटर' लगाना फिर से शुरू कर दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 21, 2026

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हाइलाइट्स

  • क्लासिक 350, मीटिओर 350, हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350 के चुनिंदा मॉडल्स के लिए गियर पोज़िशन इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन मुफ़्त है
  • रेयर-अर्थ मटीरियल की सप्लाई की कमी दूर होने के बाद इसे लगाने का काम फिर से शुरू हो गया है
  • इसके लिए योग्य मालिक अधिकृत सर्विस सेंटर्स पर जाकर यह अपडेट लगवा सकते हैं

रॉयल एनफील्ड ने अगस्त 2025 के बाद बनी चुनिंदा 350cc मोटरसाइकिलों पर गियर पोज़िशन इंडिकेटर (GPI) मुफ़्त में देना शुरू कर दिया है. यह अपडेट क्लासिक 350, मीटिओर 350, हंटर 350 और गोअन क्लासिक 350 पर लागू होता है, और इसके लिए योग्य मोटरसाइकिलों को यह फ़ीचर ब्रांड के अधिकृत सर्विस नेटवर्क के ज़रिए मिलेगा.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्डऔ शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स लिमिटेड एडिशन रु.5.75 लाख में हुई लॉन्च

 

कंपनी ने इस कंपोनेंट को बनाने के लिए ज़रूरी रेयर-अर्थ मटीरियल की कमी के कारण 'गियर पोज़िशन इंडिकेटर' लगाने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया था. अब सप्लाई चेन की समस्या हल हो गई है, इसलिए रॉयल एनफ़ील्ड ने उन मोटरसाइकिलों में इस फ़ीचर को लगाना फिर से शुरू कर दिया है जो उस दौरान बनी थीं.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner 7

मालिक कंपनी की वेबसाइट पर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) चेक करके पता कर सकते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल इस अपडेट के लिए योग्य है या नहीं. इसके अलावा, ग्राहक अपने नज़दीकी अधिकृत रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, जहाँ VIN की जाँच की जा सकती है और अगर मोटरसाइकिल योग्य है, तो गियर पोज़िशन इंडिकेटर मुफ़्त में लगाया जा सकता है.

 

गियर पोज़िशन इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर अभी लगे हुए गियर को दिखाता है, जिससे राइडर्स के लिए यह जानना आसान हो जाता है कि वे किस गियर में हैं. जहाँ अनुभवी राइडर्स अपने अंदाज़े पर भरोसा कर सकते हैं, वहीं यह फ़ीचर नए राइडर्स के लिए बहुत काम का है; यह उन्हें सही गियर चुनने और बेहतर ढंग से गाड़ी चलाने में मदद करता है.

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