रॉयल एनफील्डऔ शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स लिमिटेड एडिशन रु.5.75 लाख में हुई लॉन्च

रॉयल एनफील्ड ने 'शॉटगन 650' के लिमिटेड-एडिशन वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की है. इसे ताइवान की कस्टम बाइक बनाने वाली कंपनी 'रफ क्राफ्ट्स' के साथ मिलकर तैयार किया गया है. यह कस्टम बाइक 'कैलिबर रॉयल' कस्टम बिल्ड से प्रेरित बॉबर का फैक्ट्री-मेड वर्जन है. भारत, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और APAC में कुल मिलाकर सिर्फ़ 100 यूनिट्स (हर एक पर अलग नंबर होगा) में उपलब्ध होने वाली 'शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स ड्रॉप' की भारत में कीमत रु.5.75 लाख (एक्स-शोरूम) होगी और इसकी 25 यूनिट्स 30 जुलाई, 2026 से उपलब्ध होंगी.

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रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 x रफ कट्स: क्या है खास?

ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टेल्थ ब्लैक के कॉम्बिनेशन से तैयार, शॉटगन 650 x रफ क्रॉफ्ट लिमिटेड-एडिशन मॉडल में हल्के ग्रे एक्सेंट के साथ गोल्ड लीफ स्ट्राइप्स, कास्ट ब्रास का कोलैबोरेशन बैज और टैंक पर लिमिटेड-एडिशन नंबरिंग दी गई है. इसमें मैचिंग ब्लैक बार-एंड मिरर्स, क्विल्टेड लेदर सीट्स, कॉन्ट्रास्ट-कट अलॉय रिम्स और गोल्ड फोर्क इनर ट्यूब्स जैसी प्रीमियम चीज़ें भी शामिल हैं.

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 x रफ़ कट्स डिज़ाइन इंस्पिरेशन

यह 'रफ क्राफ्ट्स' (रफ क्रॉफ्ट) के 'कैलिबर रॉयल' (कैलिबर रॉयल) कस्टम बिल्ड से प्रेरित है. इसे सबसे पहले EICMA 2025 में दिखाया गया था और उसके बाद 'मोटोवर्स 2025' (मोटावर्स 2025) में भारत में पेश किया गया. 'कैलिबर रॉयल' में लंबे प्रोपोर्शन, खास फेयरिंग, ग्लॉस और मैट पेंट में हाथ से की गई फिनिशिंग, गोल्ड लीफ की डिटेलिंग और फ्रेम में छोटे-मोटे बदलाव किए गए थे.

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 x रफ कट्स: कीमत और उपलब्धता

शॉटगन 650 x रफ कट्स लिमिटेड-एडिशन मॉडल हर क्षेत्र में 25 यूनिट्स में उपलब्ध होगा, जो 27-30 जुलाई, 2026 के बीच मिलेगा. हर क्षेत्र के पहले 25 ग्राहकों को लिमिटेड-एडिशन शॉटगन 650 खरीदने का मौका मिलेगा. सेल वाले दिन हिस्सा लेने के लिए, इच्छुक लोग 15 जुलाई, 2026 से 30 जुलाई, 2026 के बीच रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर 'ड्रॉप ज़ोन' में रजिस्टर कर सकते हैं.