2027 ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 10, 2026
हाइलाइट्स
- ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 X के नए रंगों की घोषणा दुनिया भर में की गई
- स्पीड ट्रिपल 1200 RS और टाइगर स्पोर्ट 800 में भी नए रंग शामिल किए गए
- रॉकेट 3 रेंज को दो नए रंगों के विकल्पों में पेश किया गया
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी 2027 मॉडल रेंज में कई मॉडल्स के लिए नए रंग पेश किए हैं. इनमें एंट्री-लेवल स्पीड 400, स्क्रैंबलर 400 X के साथ-साथ बड़ी बाइक्स जैसे स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800 और रॉकेट 3 स्टोर्म रेंज शामिल हैं. ट्रायम्फ मॉडल्स के ये नए रंग कंपनी की UK वेबसाइट पर 2027 के मॉडल्स के तौर पर दिखाए गए हैं. नए रंगों के साथ किसी भी तरह के मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है.
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ट्रायम्फ स्पीड 400 में 'रेसिंग रेड/प्यूटर ग्रे' नाम का नया डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलता है, जबकि स्क्रैम्बलर 400 X में 'मैट प्यूटर ग्रे/मैट खाकी ग्रीन' नाम का नया ग्रे और खाकी ग्रीन कलर ऑप्शन मिलता है.
हालांकि ट्रायम्फ ने अभी सिर्फ़ 399 cc इंजन वाले ग्लोबल-स्पेक मॉडल में ही नया रंग दिखाया है, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि नए 350 cc इंजन वाले इंडिया-स्पेक मॉडल में भी नए रंग दिए जाएंगे ताकि उन्हें नया लुक मिल सके.
भारत में, ट्रायम्फ के पास एक खास 'स्पीड T4' मॉडल भी है, जिसमें 'स्पीड 400' और 'स्क्रैम्बलर 400 X' के मुकाबले इंजन ट्यूनिंग थोड़ी अलग है; इन सभी में 350 cc का इंजन लगा है.
ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS को नए जेट ब्लैक/माउई ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जबकि रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R में से हर एक को दो नए कलर ऑप्शन मिले हैं. ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 को भी नए सैफायर ब्लैक/ग्रेफाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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