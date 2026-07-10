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2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने

ट्रायम्फ ने स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800, रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R मॉडल के लिए नए रंग भी पेश किए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 X के नए रंगों की घोषणा दुनिया भर में की गई
  • स्पीड ट्रिपल 1200 RS और टाइगर स्पोर्ट 800 में भी नए रंग शामिल किए गए
  • रॉकेट 3 रेंज को दो नए रंगों के विकल्पों में पेश किया गया

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी 2027 मॉडल रेंज में कई मॉडल्स के लिए नए रंग पेश किए हैं. इनमें एंट्री-लेवल स्पीड ​​400, स्क्रैंबलर 400 X के साथ-साथ बड़ी बाइक्स जैसे स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800 और रॉकेट 3 स्टोर्म रेंज शामिल हैं. ट्रायम्फ मॉडल्स के ये नए रंग कंपनी की UK वेबसाइट पर 2027 के मॉडल्स के तौर पर दिखाए गए हैं. नए रंगों के साथ किसी भी तरह के मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च

2027 Triumph Scrambler 400 X New Colour Matt Pewter Grey Matt Khaki Green m1

ट्रायम्फ स्पीड 400 में 'रेसिंग रेड/प्यूटर ग्रे' नाम का नया डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलता है, जबकि स्क्रैम्बलर 400 X में 'मैट प्यूटर ग्रे/मैट खाकी ग्रीन' नाम का नया ग्रे और खाकी ग्रीन कलर ऑप्शन मिलता है.

2027 Triumph Scrambler 400 X New Colour Matt Pewter Grey Matt Khaki Green m2

हालांकि ट्रायम्फ ने अभी सिर्फ़ 399 cc इंजन वाले ग्लोबल-स्पेक मॉडल में ही नया रंग दिखाया है, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि नए 350 cc इंजन वाले इंडिया-स्पेक मॉडल में भी नए रंग दिए जाएंगे ताकि उन्हें नया लुक मिल सके.

2027 Triumph Speed 400 New Colour Racing Red Pewter Grey m2

भारत में, ट्रायम्फ के पास एक खास 'स्पीड T4' मॉडल भी है, जिसमें 'स्पीड 400' और 'स्क्रैम्बलर 400 X' के मुकाबले इंजन ट्यूनिंग थोड़ी अलग है; इन सभी में 350 cc का इंजन लगा है.

2027 Triumph Speed Triple 1200 RS m1

ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS को नए जेट ब्लैक/माउई ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जबकि रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R में से हर एक को दो नए कलर ऑप्शन मिले हैं. ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 को भी नए सैफायर ब्लैक/ग्रेफाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

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