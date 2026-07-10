यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च

यामाहा ने लोकप्रिय यामाहा FZ का फ्लेक्स-फ्यूल वाला वर्जन, यामाहा FZ ब्लूल लॉन्च किया है. यह बाइक E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है. FZ ब्लू फ्लेक्स की कीमत रु.1,24,240 (एक्स-शोरूम) है और इसमें वही 149 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जिसे इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलने के लिए बनाया गया है. इंजन की ताकत 11.53 bhp और 12.8 Nm है, जो FZ के स्टैंडर्ड वर्शन की तुलना में 0.7 bhp और 0.5 Nm कम है.

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इसमें स्टैंडर्ड FZ मॉडल वाला ही 5-स्पीड गियरबॉक्स, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर मोनोशॉक और ABS दिया गया है. इसका LED हेडलैंप FZ Rave जैसा ही है, और Blue Flex में भी वही खास डिज़ाइन वाला फ्यूल टैंक है जिसमें नकली एयर वेंट्स और कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इसकी सिंगल-पीस सीट भी वैसी ही है.

FZ ब्लू फ्लेक्स के लॉन्च के साथ, यामाहा फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में कदम रखने वाली तीसरी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई है. इस सेगमेंट में पहले से ही सुजुकी जिक्सर SF 250 FFV और हीरो मोटोकॉर्प की दो फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें - HF डीलक्स और स्प्लेंडर - मौजूद हैं.

FZ ब्लू फ्लेक्स मैटेलिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी और इसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में यामाहा की चुनिंदा ब्लू स्क्वायर डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा.