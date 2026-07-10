यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडामारुति सुजुकी 2026 Brezzaलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्स
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च

यामाहा FZ Blue Flex नाम की यह FZ बाइक फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल है और E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा FZ Blue Flex, यामाहा का पहला फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल है
  • इसमें वही 149 cc का इंजन है, लेकिन इसकी पावर पेट्रोल वर्शन के मुकाबले थोड़ी कम है
  • FZ फ्लेक्स फ्लेक्स की ताकत 11.53 bhp और 12.8 Nm टॉर्क है

यामाहा ने लोकप्रिय यामाहा FZ का फ्लेक्स-फ्यूल वाला वर्जन, यामाहा FZ ब्लूल लॉन्च किया है. यह बाइक E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है. FZ ब्लू फ्लेक्स की कीमत रु.1,24,240 (एक्स-शोरूम) है और इसमें वही 149 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जिसे इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलने के लिए बनाया गया है. इंजन की ताकत 11.53 bhp और 12.8 Nm है, जो FZ के स्टैंडर्ड वर्शन की तुलना में 0.7 bhp और 0.5 Nm कम है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च

 

इसमें स्टैंडर्ड FZ मॉडल वाला ही 5-स्पीड गियरबॉक्स, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर मोनोशॉक और ABS दिया गया है. इसका LED हेडलैंप FZ Rave जैसा ही है, और Blue Flex में भी वही खास डिज़ाइन वाला फ्यूल टैंक है जिसमें नकली एयर वेंट्स और कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इसकी सिंगल-पीस सीट भी वैसी ही है.

 

FZ ब्लू फ्लेक्स के लॉन्च के साथ, यामाहा फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में कदम रखने वाली तीसरी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई है. इस सेगमेंट में पहले से ही सुजुकी जिक्सर SF 250 FFV और हीरो मोटोकॉर्प की दो फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें - HF डीलक्स और स्प्लेंडर - मौजूद हैं.

 

FZ ब्लू फ्लेक्स मैटेलिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी और इसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में यामाहा की चुनिंदा ब्लू स्क्वायर डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा.

# Yamaha FZ Flex-Fuel# Yamaha FZ Blue Flex# Yamaha Flex Fuel motorcycle# Bikes# Two wheeler# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल से चलने वाली एरोक्स 155 की तुलना में लगभग दोगुनी है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च
  • यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
    दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
  • फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में 1.93 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन बेचे गए.
    जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
  • 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल में कौन-सी सबसे अच्छी है? आइये फ्रीडम 125, शाइन 125 और सुपर स्प्लेंडर Xtec की कीमतों, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं.
    बजाज फ्रीडम 125 बनाम होंडा शाइन 125 बनाम हीरो सुपर स्प्लेंडर XTec, रोजमर्रा के लिए कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार
  • डुकाटी ने नई डेस्मो 450 SM के साथ अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया; इसे मिसानो में ग्लोबल 'वर्ल्ड डुकाटी वीक' सेलिब्रेशन के दौरान पेश किया गया था.
    वर्ल्ड डुकाटी वीक में डुकाटी डेस्मो450 SM से उठा पर्दा
  • एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल से चलने वाली एरोक्स 155 की तुलना में लगभग दोगुनी है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च
  • यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
    दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
  • फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में 1.93 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन बेचे गए.
    जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
  • 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल में कौन-सी सबसे अच्छी है? आइये फ्रीडम 125, शाइन 125 और सुपर स्प्लेंडर Xtec की कीमतों, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं.
    बजाज फ्रीडम 125 बनाम होंडा शाइन 125 बनाम हीरो सुपर स्प्लेंडर XTec, रोजमर्रा के लिए कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार
  • डुकाटी ने नई डेस्मो 450 SM के साथ अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया; इसे मिसानो में ग्लोबल 'वर्ल्ड डुकाटी वीक' सेलिब्रेशन के दौरान पेश किया गया था.
    वर्ल्ड डुकाटी वीक में डुकाटी डेस्मो450 SM से उठा पर्दा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें