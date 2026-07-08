यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च

यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाज़ार के लिए अपने दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर, एरोक्स इलेक्ट्रिक (एरोक्स इलेक्ट्रिक) की कीमतों का ऐलान किया है. इससे पहले कंपनी ने रिवर इंडी (रिवर इंडी) पर आधारित EC-06 लॉन्च किया था. एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत रु.2.82 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसके पेट्रोल वाले मॉडल से लगभग दोगुनी और EC-06 से करीब रु.1.09 लाख ज़्यादा है. इसके साथ ही, यह भारत में बिकने वाला यामाहा का सबसे महंगा टू-व्हीलर भी बन गया है.

यह भी पढ़ें: जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान

एरोक्स इलेक्ट्रिक में 9.4 kW (12.6 bhp) की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 48 Nm का टॉर्क बनाता है. यह मोटर दो हटाने योग्य 1.5 kWh बैटरी पैक (कुल 3 kWh क्षमता) से पावर लेती है, जिन्हें घर पर अलग-अलग चार्ज किया जा सकता है. यामाहा का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 117 km (IDC) तक चल सकती है, और 'पावर मोड' में 'बूस्ट फ़ंक्शन' चालू होने पर यह 95.5 kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकती है.

एक बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज करने में 3 घंटे 10 मिनट लगते हैं, जबकि दोनों पैक को एक साथ चार्ज करने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लगता है. राइड मोड की बात करें तो, आप इको, स्टैंडर्ड और पावर राइडिंग मोड में से चुन सकते हैं, जबकि बूस्ट फ़ंक्शन एक बार में 10 सेकंड के लिए पूरी पावर देता है. इस पैकेज में रिवर्स मोड भी मिलता है.

फीचर्स की बात करें तो, एरोक्स इलेक्ट्रिक में फुल-एलईडी लाइटिंग, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 'आंसर बैक' फ़ंक्शन वाली स्मार्ट की (स्मार्ट की) दी गई है. यह फ़ंक्शन इंडिकेटर्स को फ़्लैश करता है और बज़र बजाता है, जिससे पार्किंग में स्कूटर को ढूंढना आसान हो जाता है.

देखने में, एरोक्स इलेक्ट्रिक काफी हद तक अपने पेट्रोल वाले मॉडल जैसी ही है और इसमें वही मैक्सी-स्कूटर वाली स्टाइलिंग दी गई है. हालांकि, यामाहा ने इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की एर्गोनॉमिक्स में कुछ बदलाव किए हैं, और बैटरी पैक व बॉडीवर्क में बदलाव की वजह से सीट के नीचे मिलने वाली स्टोरेज स्पेस को कम कर दिया गया है. इस स्कूटर का वज़न 139 किलोग्राम (कर्ब वेट) है और इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है.