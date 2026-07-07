जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान

जून 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रिटेल बिक्री में टीवीएस मोटर कंपनी सबसे आगे रही. कंपनी ने इस महीने 47,064 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 76% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है. कुल मिलाकर, इस महीने भारत में 1,93,735 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,10,719 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके थे; यानी बिक्री में 74.98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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चेतक काफी करीब है

दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो है, जिसके चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री जून 2026 में 43,306 यूनिट रही. इसमें पिछले साल के मुकाबले 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. टीवीएस और बजाज की तरह ही, एथर एनर्जी ने भी जून 2026 में बिक्री के अच्छे आंकड़े दर्ज किए. कंपनी ने जून 2026 में 31,230 यूनिट बेचीं, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 95% की बढ़ोतरी हुई.

विडा ने ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की

हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर डिवीज़न 'विडा' ने जून 2026 में 21,820 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया. लेकिन कंपनी ने बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 175% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की; जून 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ़ 7,920 यूनिट्स था.

अन्य विजेताओं में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (जून 2026 में 10,990 यूनिट की बिक्री), रिवर मोबिलिटी (4,399 यूनिट) और बीगॉस (3,917 यूनिट) शामिल हैं. ओला इलेक्ट्रिक ने जून 2026 में 16,150 यूनिट बेचीं, लेकिन इसकी सालाना बिक्री में लगभग 22% की गिरावट आई; जून 2025 में यह आंकड़ा 20,687 यूनिट था.