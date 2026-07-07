जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 7, 2026
हाइलाइट्स
- टीवीएस 47,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में सबसे आगे है
- चेतक 43,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे नंबर पर है
- एथर एनर्जी ने जून 2026 में 31,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की
जून 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रिटेल बिक्री में टीवीएस मोटर कंपनी सबसे आगे रही. कंपनी ने इस महीने 47,064 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 76% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है. कुल मिलाकर, इस महीने भारत में 1,93,735 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,10,719 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके थे; यानी बिक्री में 74.98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
यह भी पढ़ें: कीवे हाइपवोल्ट-R भारत में ₹1.99 लाख में हुई लॉन्च, 5 kWh बैटरी, 14-इंच के पहिए, ABS और मिले बहुत से फीचर्स
चेतक काफी करीब है
दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो है, जिसके चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री जून 2026 में 43,306 यूनिट रही. इसमें पिछले साल के मुकाबले 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. टीवीएस और बजाज की तरह ही, एथर एनर्जी ने भी जून 2026 में बिक्री के अच्छे आंकड़े दर्ज किए. कंपनी ने जून 2026 में 31,230 यूनिट बेचीं, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 95% की बढ़ोतरी हुई.
विडा ने ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर डिवीज़न 'विडा' ने जून 2026 में 21,820 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया. लेकिन कंपनी ने बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 175% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की; जून 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ़ 7,920 यूनिट्स था.
अन्य विजेताओं में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (जून 2026 में 10,990 यूनिट की बिक्री), रिवर मोबिलिटी (4,399 यूनिट) और बीगॉस (3,917 यूनिट) शामिल हैं. ओला इलेक्ट्रिक ने जून 2026 में 16,150 यूनिट बेचीं, लेकिन इसकी सालाना बिक्री में लगभग 22% की गिरावट आई; जून 2025 में यह आंकड़ा 20,687 यूनिट था.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स