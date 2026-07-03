कीवे हाइपवोल्ट-R भारत में ₹1.99 लाख में हुई लॉन्च, 5 kWh बैटरी, 14-इंच के पहिए, ABS और मिले बहुत से फीचर्स
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 3, 2026
हाइलाइट्स
- हाइपवोल्ट-R भारत के लिए कीवे का पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है
- इसमें कुल 5 kWh क्षमता वाली दो NMC बैटरी लगी हैं
- इसकी 16 bhp की मिड-ड्राइव मोटर इसे 115 kmph की रफ़्तार देती है
भारत के परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में कीवे हाइपवोल्ट-R की एंट्री हुई है. इसे आज रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की काफी कॉम्पिटिटिव कीमत पर लॉन्च किया गया है. कीवे – जो आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया (AARI) का हिस्सा है और QJ मोटर व बेनेली को भी संभालती है – ने पहली बार भारत में कोई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पेश किया है. इसकी कीमत बहुत समझदारी से तय की गई है; यह टीवीएस X (रु.2.66 लाख) से सस्ती है और एथऱ 450 एपेक्स (रु.1.95 लाख) के लगभग बराबर है. फिर भी, कम से कम कागजों पर तो हाइपरवोल्ट-R कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स और खूबियां देती हुई नज़र आती है.
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कीवे हाइपवोल्ट-R: बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस
शुरुआत के लिए, कीवे हाइपवोल्ट-R में निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल्स वाले दो बैटरी पैक हैं, जिनकी कुल क्षमता 5 kWh है – जो टीवीएस और एथर, दोनों से ज़्यादा है.
इसमें मिड-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर लगी है, जो लगातार 6 kW (8 bhp) और ज़्यादा से ज़्यादा 12 kW (16 bhp) की पावर देती है. यह Hypevolt-R को रुके हुए से 40 kmph की रफ़्तार तक सिर्फ़ 2.3 सेकंड (स्पोर्ट मोड) में पहुँचा सकती है। Hypevolt-R की टॉप स्पीड 115 kmph है.
वहीं, इंडियन ड्राइविंग साइकल के हिसाब से इसकी रेंज 180 किलोमीटर बताई गई है – असल में इसकी रेंज 120 किलोमीटर के आस-पास हो सकती है. कंपनी का दावा है कि बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज करने में लगभग तीन घंटे लगेंगे.
कीवे हाइपवोल्ट-R: ब्रेकिंग, सुरक्षा और ARAS
और चूंकि यह तेज़ी से रफ़्तार पकड़ सकती है, इसलिए कीवे (कीवे) ने यह भी पक्का किया है कि यह तेज़ी से रुक भी सके; इसके लिए इसमें डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. सुरक्षा के अन्य ज़रूरी फ़ीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल शामिल हैं.
सुरक्षा की बात करें तो, हाइपवोल्ट-R एक ऐसा फ़ीचर लेकर आया है जो रु.2 लाख से कम कीमत वाले स्कूटर में पहले कभी नहीं देखा गया – एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम (ARAS). इसमें एक रियर कैमरा है, जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में मदद करता है. उम्मीद थी कि अल्ट्रावॉयलेट अपने Tesseract मॉडल के साथ यह फ़ीचर सबसे पहले मार्केट में लाएगी, लेकिन अब उसे 2027 तक टाल दिया गया है. इसका मतलब है कि स्कूटर में ARAS लाने वाली पहली कंपनी होने का श्रेय कीवे को जाता है.
कीवे हाइपवोल्ट-R: डाइमेंशन और फ़ीचर्स
हाइपवोल्ट-R – जो दिखने में कुछ लोगों को BMW CE 04 की याद दिला सकती है – का व्हीलबेस 1,454 mm है और इसकी सीट की ऊंचाई 770 mm है, जो आसानी से इस्तेमाल करने लायक है. इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ 14-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, लेकिन इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सिर्फ़ 130 mm है और वज़न 140 kg है.
सीट के नीचे सामान रखने की क्षमता 27 लीटर है. इस स्कूटर में 5.0-इंच का कलर TFT डैश दिया गया है, जिसमें ऑटो डे/नाइट UI एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा है.
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