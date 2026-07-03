कीवे हाइपवोल्ट-R भारत में ₹1.99 लाख में हुई लॉन्च, 5 kWh बैटरी, 14-इंच के पहिए, ABS और मिले बहुत से फीचर्स

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
रेनो नई क्विडनिसान टेक्टॉनहोंडामारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डहोंडाट्रायंफकेटीएमएथर ई एल 01
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

कीवे हाइपवोल्ट-R भारत में ₹1.99 लाख में हुई लॉन्च, 5 kWh बैटरी, 14-इंच के पहिए, ABS और मिले बहुत से फीचर्स

भारत के लिए कीवे (Keeway) के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में रियर कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फ़ीचर्स भी हैं; इसकी कीमत TVS X से कम है और यह लगभग एथर (Ather) के 450 Apex जितनी ही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 3, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हाइपवोल्ट-R भारत के लिए कीवे का पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है
  • इसमें कुल 5 kWh क्षमता वाली दो NMC बैटरी लगी हैं
  • इसकी 16 bhp की मिड-ड्राइव मोटर इसे 115 kmph की रफ़्तार देती है

भारत के परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में कीवे हाइपवोल्ट-R की एंट्री हुई है. इसे आज रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की काफी कॉम्पिटिटिव कीमत पर लॉन्च किया गया है. कीवे – जो आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया (AARI) का हिस्सा है और QJ मोटर व बेनेली को भी संभालती है – ने पहली बार भारत में कोई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पेश किया है. इसकी कीमत बहुत समझदारी से तय की गई है; यह टीवीएस X (रु.2.66 लाख) से सस्ती है और एथऱ 450 एपेक्स (रु.1.95 लाख) के लगभग बराबर है. फिर भी, कम से कम कागजों पर तो हाइपरवोल्ट-R कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स और खूबियां देती हुई नज़र आती है.

 

यह भी पढ़ें: रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 1

कीवे हाइपवोल्ट-R: बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस

शुरुआत के लिए, कीवे हाइपवोल्ट-R में निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल्स वाले दो बैटरी पैक हैं, जिनकी कुल क्षमता 5 kWh है – जो टीवीएस और एथर, दोनों से ज़्यादा है.

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 5

इसमें मिड-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर लगी है, जो लगातार 6 kW (8 bhp) और ज़्यादा से ज़्यादा 12 kW (16 bhp) की पावर देती है. यह Hypevolt-R को रुके हुए से 40 kmph की रफ़्तार तक सिर्फ़ 2.3 सेकंड (स्पोर्ट मोड) में पहुँचा सकती है। Hypevolt-R की टॉप स्पीड 115 kmph है.

 

वहीं, इंडियन ड्राइविंग साइकल के हिसाब से इसकी रेंज 180 किलोमीटर बताई गई है – असल में इसकी रेंज 120 किलोमीटर के आस-पास हो सकती है. कंपनी का दावा है कि बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज करने में लगभग तीन घंटे लगेंगे.

 

कीवे हाइपवोल्ट-R: ब्रेकिंग, सुरक्षा और ARAS

और चूंकि यह तेज़ी से रफ़्तार पकड़ सकती है, इसलिए कीवे (कीवे) ने यह भी पक्का किया है कि यह तेज़ी से रुक भी सके; इसके लिए इसमें डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. सुरक्षा के अन्य ज़रूरी फ़ीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल शामिल हैं.

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 4

सुरक्षा की बात करें तो, हाइपवोल्ट-R एक ऐसा फ़ीचर लेकर आया है जो रु.2 लाख से कम कीमत वाले स्कूटर में पहले कभी नहीं देखा गया – एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम (ARAS). इसमें एक रियर कैमरा है, जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में मदद करता है. उम्मीद थी कि अल्ट्रावॉयलेट अपने Tesseract मॉडल के साथ यह फ़ीचर सबसे पहले मार्केट में लाएगी, लेकिन अब उसे 2027 तक टाल दिया गया है. इसका मतलब है कि स्कूटर में ARAS लाने वाली पहली कंपनी होने का श्रेय कीवे को जाता है.

 

कीवे हाइपवोल्ट-R: डाइमेंशन और फ़ीचर्स

हाइपवोल्ट-R – जो दिखने में कुछ लोगों को BMW CE 04 की याद दिला सकती है – का व्हीलबेस 1,454 mm है और इसकी सीट की ऊंचाई 770 mm है, जो आसानी से इस्तेमाल करने लायक है. इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ 14-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, लेकिन इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सिर्फ़ 130 mm है और वज़न 140 kg है.

 

सीट के नीचे सामान रखने की क्षमता 27 लीटर है. इस स्कूटर में 5.0-इंच का कलर TFT डैश दिया गया है, जिसमें ऑटो डे/नाइट UI एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा है.

# Keeway# Keeway EZI# Keeway EZI Hypevolt# Keeway Hypevolt-R# Hypevolt-R# Hypevolt# Electric scooters# Electric scooters in India# EVs# EVs in India# Bikes# Electric Mobility# Electric Two-wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story# Electric Mobility
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई वरना,
    2023 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX (O) | 10,764 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.5 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 58,742 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.37 लाख
    ₹ 9,780/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा,
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 25,472 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.79 लाख
    ₹ 26,403/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2015 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 31,553 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.69 लाख
    ₹ 6,022/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 84,080 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.01 लाख
    ₹ 11,211/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 किया कैरेंस,
    2023 किया कैरेंस
    Prestige 1.4 7 STR | 35,195 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 11.26 लाख
    ₹ 25,209/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 निसान मैग्नाइट,
    2023 निसान मैग्नाइट
    XV Premium | 48,205 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.96 लाख
    ₹ 13,338/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 फॉक्सवैगन टाइगन,
    2021 फॉक्सवैगन टाइगन
    1.0 TSI Highline | 81,823 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 17,955/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वेन्यू,
    2021 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.5 | 77,830 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 6.78 लाख
    ₹ 14,334/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर,
    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर
    High | 28,386 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.59 लाख
    ₹ 16,996/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई रिवोल्ट RVX में ज़्यादा पावरफुल मिड-ड्राइव मोटर, 160 km की IDC रेंज (कंपनी का दावा), फ़ास्ट चार्जिंग और कई कनेक्टेड फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत रु.1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
    रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह
  • 450X ओवरटोन्स सीरीज़ में तीन नए रंग, एक नया 900W चार्जर और अपडेटेड एथरस्टैक 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म शामिल है, जो नए फ़ीचर्स को अनलॉक करता है.
    एथऱ 450X ओवरटोन्स सीरीज़ हुई लॉन्च, फास्ट चार्जिंग के साथ मिले नए रंग
  • हीरो मोटोकॉर्प की EV ब्रांड VIDA ने एक नया डिज़ाइन किया गया लोगो पेश किया है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है.
    विडा ने नया ब्रांड लोगो किया पेश, एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम
  • दिल्ली की नई EV पॉलिसी को मंज़ूरी मिलने के साथ ही, खरीदारों के लिए नए फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव (आर्थिक प्रोत्साहन) शुरू किए जाएंगे और साथ ही नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ने का एक साफ़ रोडमैप भी तैयार किया जाएगा.
    दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक
  • नई पॉलिसी में खरीद पर इंसेंटिव और स्क्रैपेज के फ़ायदे दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 2028 से टू-व्हीलर समेत कई तरह के वाहनों के लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन का रोडमैप भी तैयार किया गया है.
    दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
  • नई रिवोल्ट RVX में ज़्यादा पावरफुल मिड-ड्राइव मोटर, 160 km की IDC रेंज (कंपनी का दावा), फ़ास्ट चार्जिंग और कई कनेक्टेड फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत रु.1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
    रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह
  • 450X ओवरटोन्स सीरीज़ में तीन नए रंग, एक नया 900W चार्जर और अपडेटेड एथरस्टैक 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म शामिल है, जो नए फ़ीचर्स को अनलॉक करता है.
    एथऱ 450X ओवरटोन्स सीरीज़ हुई लॉन्च, फास्ट चार्जिंग के साथ मिले नए रंग
  • हीरो मोटोकॉर्प की EV ब्रांड VIDA ने एक नया डिज़ाइन किया गया लोगो पेश किया है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है.
    विडा ने नया ब्रांड लोगो किया पेश, एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम
  • दिल्ली की नई EV पॉलिसी को मंज़ूरी मिलने के साथ ही, खरीदारों के लिए नए फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव (आर्थिक प्रोत्साहन) शुरू किए जाएंगे और साथ ही नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ने का एक साफ़ रोडमैप भी तैयार किया जाएगा.
    दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक
  • नई पॉलिसी में खरीद पर इंसेंटिव और स्क्रैपेज के फ़ायदे दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 2028 से टू-व्हीलर समेत कई तरह के वाहनों के लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन का रोडमैप भी तैयार किया गया है.
    दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • कीवे हाइपवोल्ट-R भारत में ₹1.99 लाख में हुई लॉन्च, 5 kWh बैटरी, 14-इंच के पहिए, ABS और मिले बहुत से फीचर्स