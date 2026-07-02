रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
रेनो नई क्विडनिसान टेक्टॉनहोंडामारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टरॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह

नई रिवोल्ट RVX में ज़्यादा पावरफुल मिड-ड्राइव मोटर, 160 km की IDC रेंज (कंपनी का दावा), फ़ास्ट चार्जिंग और कई कनेक्टेड फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत रु.1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसे रु.1.24 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) में लॉन्च किया गया है
  • यह 5.3 kW की पीक पावर और 230 Nm का व्हील टॉर्क देता है, और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph बताई गई है
  • इसमें 3.24 kWh की रिमूवेबल बैटरी है, जिसकी IDC रेंज 160 km बताई गई है

रिवोल्ट मोटर्स ने भारत में अपनी नई RVX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो को अपडेट किया है. कंपनी की नई फ़्लैगशिप पेशकश के तौर पर RV400 की जगह लेने वाली RVX, Revolt के मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले परफ़ॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बेहतर अनुभव देने का वादा करती है. RVX को रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिसमें लागू PM E-DRIVE इंसेंटिव शामिल नहीं हैं. RVX जल्द ही देश भर में Revolt के 200 से ज़्यादा डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध होगी. RVX तीन कलर ऑप्शन – पर्ल ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू और एक्लिप्स रेड – में उपलब्ध है.

Revolt RVX India launched carandbike edited 3

खासकर दिल्ली के खरीदारों के लिए, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित EV इंसेंटिव्स से RVX को खरीदना और भी आसान हो गया है. कंपनी का कहना है कि दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर, RVX को ₹94,990 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर खरीदा जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें: एथऱ 450X ओवरटोन्स सीरीज़ हुई लॉन्च, फास्ट चार्जिंग के साथ मिले नए रंग

 

नई RVX में एक नई विकसित 4 kW की मिड-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) लगी है, जो 5.3 kW का पीक आउटपुट देती है. यह इसे अब तक की रिवोल्ट की सबसे पावरफुल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल बनाती है. कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक मोटर पिछले पहिये पर 230 Nm तक का टॉर्क देती है, जिससे RVX 3.9 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. इसके अलावा, RVX में एक नया 'बूस्ट मोड' भी है, जिससे यह 90 kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकती है. बूस्ट मोड के अलावा, राइडर अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पोर्ट, सिटी और इको राइडिंग मोड भी चुन सकते हैं.

Revolt RVX India launched carandbike edited 2

RVX में 3.24 kWh का हटाने योग्य NMC बैटरी पैक लगा है. रिवोल्ट के अनुसार, RVX एक बार चार्ज करने पर 160 km की IDC-सर्टिफाइड राइडिंग रेंज देती है. चार्जिंग का समय भी बेहतर किया गया है; कम्पैटिबल फास्ट चार्जर से कनेक्ट करने पर बैटरी पैक लगभग 80 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

 

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, RVX में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क सेटअप और पीछे मोनोशॉक दिया गया है, साथ ही दोनों सिरों पर CBS के साथ डिस्क ब्रेक भी हैं. इसमें फाइनल ड्राइव के लिए बेल्ट की जगह चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, और यह दोनों सिरों पर 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm है. RVX का कर्ब वेट 120 kg और सीट की ऊंचाई 815 mm है.

Revolt RVX India launched carandbike edited 6

फीचर्स की बात करें तो, RVX में 3.5-इंच का IP67-रेटेड PMVA डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टेलीमैटिक्स सपोर्ट मिलता है. राइडर्स को ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट, कॉल और मैसेज अलर्ट, जियो-फेंसिंग, व्हीकल ट्रैकिंग और इमोबिलाइज़र जैसे कनेक्टेड फीचर्स का भी फायदा मिलता है. इसके अलावा, RVX में हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड और वॉक असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए है.

 

मुकाबले की बात करें तो रिवोल्ट RVX का सीधा मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई ओबेन रोर EVO से है, जिसकी कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) है.

# Revolt Motors# Revolt electric bike# Revolt electric motorcycle# Revolt RVX# Revolt RVX launched# Revolt RVX features# electric mobility# electric two-wheelers# Bikes# Electric Two-wheelers# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2025 टाटा नेक्सन,
    2025 टाटा नेक्सन
    Revotron XE | 11,931 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.17 लाख
    ₹ 18,291/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई वरना,
    2023 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX (O) | 10,764 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.5 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 58,742 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.37 लाख
    ₹ 9,780/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा,
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 25,472 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.79 लाख
    ₹ 26,403/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2015 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 31,553 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.69 लाख
    ₹ 6,022/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 84,080 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.01 लाख
    ₹ 11,211/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2021 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 8,980 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.27 लाख
    ₹ 9,556/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 किया कैरेंस,
    2023 किया कैरेंस
    Prestige 1.4 7 STR | 35,195 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 11.26 लाख
    ₹ 25,209/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 निसान मैग्नाइट,
    2023 निसान मैग्नाइट
    XV Premium | 48,205 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.96 लाख
    ₹ 13,338/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 फॉक्सवैगन टाइगन,
    2021 फॉक्सवैगन टाइगन
    1.0 TSI Highline | 81,823 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 17,955/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 450X ओवरटोन्स सीरीज़ में तीन नए रंग, एक नया 900W चार्जर और अपडेटेड एथरस्टैक 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म शामिल है, जो नए फ़ीचर्स को अनलॉक करता है.
    एथऱ 450X ओवरटोन्स सीरीज़ हुई लॉन्च, फास्ट चार्जिंग के साथ मिले नए रंग
  • हीरो मोटोकॉर्प की EV ब्रांड VIDA ने एक नया डिज़ाइन किया गया लोगो पेश किया है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है.
    विडा ने नया ब्रांड लोगो किया पेश, एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम
  • दिल्ली की नई EV पॉलिसी को मंज़ूरी मिलने के साथ ही, खरीदारों के लिए नए फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव (आर्थिक प्रोत्साहन) शुरू किए जाएंगे और साथ ही नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ने का एक साफ़ रोडमैप भी तैयार किया जाएगा.
    दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक
  • नई पॉलिसी में खरीद पर इंसेंटिव और स्क्रैपेज के फ़ायदे दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 2028 से टू-व्हीलर समेत कई तरह के वाहनों के लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन का रोडमैप भी तैयार किया गया है.
    दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 125 रेस एडिशन के लिए तीन नए रंग और स्कूटर के डिस्क वैरिएंट के लिए दो रंग के विकल्प पेश किए हैं.
    टीवीएस एनटॉर्क 125 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.82,500
  • 450X ओवरटोन्स सीरीज़ में तीन नए रंग, एक नया 900W चार्जर और अपडेटेड एथरस्टैक 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म शामिल है, जो नए फ़ीचर्स को अनलॉक करता है.
    एथऱ 450X ओवरटोन्स सीरीज़ हुई लॉन्च, फास्ट चार्जिंग के साथ मिले नए रंग
  • हीरो मोटोकॉर्प की EV ब्रांड VIDA ने एक नया डिज़ाइन किया गया लोगो पेश किया है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है.
    विडा ने नया ब्रांड लोगो किया पेश, एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम
  • दिल्ली की नई EV पॉलिसी को मंज़ूरी मिलने के साथ ही, खरीदारों के लिए नए फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव (आर्थिक प्रोत्साहन) शुरू किए जाएंगे और साथ ही नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ने का एक साफ़ रोडमैप भी तैयार किया जाएगा.
    दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक
  • नई पॉलिसी में खरीद पर इंसेंटिव और स्क्रैपेज के फ़ायदे दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 2028 से टू-व्हीलर समेत कई तरह के वाहनों के लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन का रोडमैप भी तैयार किया गया है.
    दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 125 रेस एडिशन के लिए तीन नए रंग और स्कूटर के डिस्क वैरिएंट के लिए दो रंग के विकल्प पेश किए हैं.
    टीवीएस एनटॉर्क 125 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.82,500
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह