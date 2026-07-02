रिवोल्ट RVX भारत में रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च; RV400 की लेगी जगह

रिवोल्ट मोटर्स ने भारत में अपनी नई RVX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो को अपडेट किया है. कंपनी की नई फ़्लैगशिप पेशकश के तौर पर RV400 की जगह लेने वाली RVX, Revolt के मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले परफ़ॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बेहतर अनुभव देने का वादा करती है. RVX को रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिसमें लागू PM E-DRIVE इंसेंटिव शामिल नहीं हैं. RVX जल्द ही देश भर में Revolt के 200 से ज़्यादा डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध होगी. RVX तीन कलर ऑप्शन – पर्ल ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू और एक्लिप्स रेड – में उपलब्ध है.

खासकर दिल्ली के खरीदारों के लिए, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित EV इंसेंटिव्स से RVX को खरीदना और भी आसान हो गया है. कंपनी का कहना है कि दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर, RVX को ₹94,990 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर खरीदा जा सकता है.

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नई RVX में एक नई विकसित 4 kW की मिड-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) लगी है, जो 5.3 kW का पीक आउटपुट देती है. यह इसे अब तक की रिवोल्ट की सबसे पावरफुल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल बनाती है. कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक मोटर पिछले पहिये पर 230 Nm तक का टॉर्क देती है, जिससे RVX 3.9 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. इसके अलावा, RVX में एक नया 'बूस्ट मोड' भी है, जिससे यह 90 kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकती है. बूस्ट मोड के अलावा, राइडर अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पोर्ट, सिटी और इको राइडिंग मोड भी चुन सकते हैं.

RVX में 3.24 kWh का हटाने योग्य NMC बैटरी पैक लगा है. रिवोल्ट के अनुसार, RVX एक बार चार्ज करने पर 160 km की IDC-सर्टिफाइड राइडिंग रेंज देती है. चार्जिंग का समय भी बेहतर किया गया है; कम्पैटिबल फास्ट चार्जर से कनेक्ट करने पर बैटरी पैक लगभग 80 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, RVX में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क सेटअप और पीछे मोनोशॉक दिया गया है, साथ ही दोनों सिरों पर CBS के साथ डिस्क ब्रेक भी हैं. इसमें फाइनल ड्राइव के लिए बेल्ट की जगह चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, और यह दोनों सिरों पर 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm है. RVX का कर्ब वेट 120 kg और सीट की ऊंचाई 815 mm है.

फीचर्स की बात करें तो, RVX में 3.5-इंच का IP67-रेटेड PMVA डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टेलीमैटिक्स सपोर्ट मिलता है. राइडर्स को ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट, कॉल और मैसेज अलर्ट, जियो-फेंसिंग, व्हीकल ट्रैकिंग और इमोबिलाइज़र जैसे कनेक्टेड फीचर्स का भी फायदा मिलता है. इसके अलावा, RVX में हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड और वॉक असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए है.

मुकाबले की बात करें तो रिवोल्ट RVX का सीधा मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई ओबेन रोर EVO से है, जिसकी कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) है.