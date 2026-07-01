एथऱ 450X ओवरटोन्स सीरीज़ हुई लॉन्च, फास्ट चार्जिंग के साथ मिले नए रंग

एथर एनर्जी ने 'एथर 450X ओवरटोन्स सीरीज़' लॉन्च की है. यह 450X का अपडेटेड वर्जन है जिसमें तीन नए डुअल-टोन रंग और अपडेटेड सॉफ़्टवेयर हैं, साथ ही यह तेज़ी से चार्ज होने का वादा भी करता है. एथर 450X ओवरटोन्स तीन नए रंगों – स्टिल व्हाइट, स्पेस ग्रे और लूनर ग्रे – में उपलब्ध है. इसमें नए सुरक्षा फ़ीचर्स और वॉइस कमांड्स दिए गए हैं, जबकि इसके बाकी फ़ीचर्स पहले जैसे ही हैं.

450X अभी भी सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, और नए कलर ऑप्शन की कीमत रु.1,000 ज़्यादा होगी, जिससे डुअल-टोन कलर मिलाकर कुल सात कलर ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे. एथर 450X में ऑटो होल्ड, मैजिक ट्विस्ट और मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स के साथ-साथ इनफ़िनिट क्रूज़ फ़ीचर भी मिलता रहेगा.

Atherstack 7 सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म भी पेश किया गया है, जिसमें क्रैश अलर्ट, पार्कसेफ और लॉकसेफ जैसे कई सुरक्षा फ़ीचर शामिल हैं. यह सॉफ़्टवेयर ‘वाइस ऑन एथर’ फ़ीचर भी लाता है, जिससे राइडर्स वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके नेविगेट कर सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं और गाड़ी के ज़रूरी फ़ंक्शन (जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस) को कंट्रोल कर सकते हैं.

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इस अपडेट के तहत, एथर ने 450X में स्टैंडर्ड तौर पर एक नया 900W चार्जर दिया है, जो 700W वाले चार्जर की जगह लेगा. कंपनी का कहना है कि नए चार्जर से चार्जिंग का समय 30% तक कम हो जाना चाहिए.

एथर एनर्जी के फ़्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर के 126 km रेंज वाले वर्जन की कीमत सिंगल-टोन कलर ऑप्शन के लिए ₹1.52 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) से शुरू होती है, जबकि 450X ओवरटोन्स सीरीज़ में नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन की कीमत ₹1.53 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है.

ज़्यादा रेंज (162 km) वाले वर्जन की कीमत ₹10,500 ज़्यादा है, और एथरस्टैक प्रो पैकेज लेने पर, जिससे और भी फ़ीचर मिलते हैं, ₹24,500 अतिरिक्त खर्च करने होंगे.