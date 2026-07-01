दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडारेनो नई क्विडनिसान टेक्टॉनहोंडा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाकेटीएमएथर ई एल 01
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक

दिल्ली की नई EV पॉलिसी को मंज़ूरी मिलने के साथ ही, खरीदारों के लिए नए फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव (आर्थिक प्रोत्साहन) शुरू किए जाएंगे और साथ ही नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ने का एक साफ़ रोडमैप भी तैयार किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 1, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दिल्ली EV पॉलिसी 2026, 1 जुलाई 2026 से लागू होगी
  • 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक
  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को रु.30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा

दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'दिल्ली EV पॉलिसी 2026' को मंज़ूरी दे दी है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए देश के सबसे महत्वाकांक्षी रोडमैप में से एक की शुरुआत हो गई है. 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. इस कदम को चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत आखिरकार कई अहम कैटेगरी में सिर्फ़ इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की ही अनुमति होगी.

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

 

नई नीति के तहत, 1 अप्रैल, 2028 से राष्ट्रीय राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण हो सकेगा. इसका सीधा अर्थ यह है कि इस समय सीमा के बाद दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले नए स्कूटर और मोटरसाइकिल का पंजीकरण नहीं हो सकेगा, हालांकि मौजूदा वाहन प्रचलित नियमों के अनुसार चलते रहेंगे.

Raptee HV T30 ENG 07

कमर्शियल गाड़ियों की कैटेगरी में यह बदलाव जल्दी होगा; 1 जनवरी 2027 से ऑटो-रिक्शा और N1 कैटेगरी के सामान ढोने वाले वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए ही होंगे। दो-पहिया वाहनों में यह बदलाव लगभग एक साल बाद होगा.

 

ईवी को तेज़ी से अपनाने के लिए, दिल्ली सरकार ने अलग-अलग तरह के वाहनों की खरीद पर कई तरह के इंसेंटिव देने का ऐलान किया है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले रु.30,000 तक का फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर रु.50,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है. इलेक्ट्रिक N1 गुड्स कैरियर खरीदने वालों को रु.1 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकती है.

Ultraviolette F77 Software update 3

खरीद पर सब्सिडी के अलावा, इस पॉलिसी में स्क्रैपेज इंसेंटिव भी शामिल हैं, जिनका मकसद ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलने की प्रक्रिया को तेज़ करना है. वाहन की कैटेगरी के आधार पर, ये फ़ायदे रु.5,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं और सभी योग्य इंसेंटिव सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे.

 

नई पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक और अहम फोकस एरिया है. दिल्ली का लक्ष्य अगले कुछ सालों में पूरे शहर में 30,000 से ज़्यादा EV चार्जिंग पॉइंट लगाकर अपने पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क को काफी बढ़ाना है, ताकि EV रखने से जुड़ी एक बड़ी चिंता को दूर किया जा सके.

Ather Rizta 11

इस फ़ैसले का असर दिल्ली से बाहर भी देखने को मिल सकता है. इस साल की शुरुआत में क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राजधानी के इस कदम से भारत में कुल टू-व्हीलर बिक्री में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हिस्सेदारी FY2029 तक लगभग 21-23% तक पहुँच सकती है, जबकि ऐसे नियम के बिना यह हिस्सेदारी 18-20% रहने का अनुमान था. रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस पॉलिसी से उस दौरान अतिरिक्त छह लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सड़कों पर आ सकते हैं.

# Delhi EV Policy 2.0# Electric scooters# Electric Commercial vehicles# Electric Two Wheelers# Petrol two-wheeler# Bikes# Electric Two-wheelers# Electric Mobility# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 टाटा टियागो,
    2016 टाटा टियागो
    Revotron XZ w/o Alloy | 56,313 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.13 लाख
    ₹ 7,005/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2019 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 1,05,751 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.49 लाख
    ₹ 5,574/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2017 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    LX | 46,246 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.96 लाख
    ₹ 6,619/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा एक्सयूवी700,
    2022 महिंद्रा एक्सयूवी700
    AX5 5 STR (E) | 46,335 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.45 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 होंडा सिटी,
    2014 होंडा सिटी
    V | 62,154 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.74 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 रेनो क्विड,
    2021 रेनो क्विड
    RXL | 39,003 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.77 लाख
    ₹ 6,196/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा कौरवव,
    2024 टाटा कौरवव
    Creative S 1.2 Revotron 7DCA | 20,679 km | पेट्रोल | DCT
    Rs. 12.82 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 51,052 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.04 लाख
    ₹ 11,285/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 रेनो क्विड,
    2017 रेनो क्विड
    RXT 1.0 BS IV | 41,706 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.43 लाख
    ₹ 5,437/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो,
    2021 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो
    VXI | 1,22,553 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 3.46 लाख
    ₹ 7,316/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई पॉलिसी में खरीद पर इंसेंटिव और स्क्रैपेज के फ़ायदे दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 2028 से टू-व्हीलर समेत कई तरह के वाहनों के लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन का रोडमैप भी तैयार किया गया है.
    दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 125 रेस एडिशन के लिए तीन नए रंग और स्कूटर के डिस्क वैरिएंट के लिए दो रंग के विकल्प पेश किए हैं.
    टीवीएस एनटॉर्क 125 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.82,500
  • भारत में रु.2.00 लाख से कम कीमत वाले कई मोटरसाइकिलों में डुअल-चैनल ABS होता है, जो अचानक परिस्थितियों को संभालने में मदद करता है.
    डुअल चैनल ABS के साथ रु.2 लाख से कम कीमत पर हीरो एक्सट्रीम 125R से लेकर बजाज पल्सर N 160 तक शामिल हैं ये बाइक्स
  • MY2027 कावासाकी KLX230 एक बड़ी कीमत बढ़ोतरी के साथ आती है, लेकिन पिछले मॉडल की तुलना में इसमें कोई यांत्रिक या दिखावे में बदलाव नहीं है.
    कावासाकी KLX230 मॉडल ईयर 2027 के लिए हुई महंगी, कीमत रु.35,000 तक बढ़ीं
  • नई स्पेशल एडिशन में अपडेट किए गए ग्राफिक्स, नया मेंबा ब्लैक रंग और एर्गोनॉमिक्स में सुधार शामिल है.
    अप्रिलिया टुओनो 457 स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.3.99 लाख से शुरू
  • नई पॉलिसी में खरीद पर इंसेंटिव और स्क्रैपेज के फ़ायदे दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 2028 से टू-व्हीलर समेत कई तरह के वाहनों के लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन का रोडमैप भी तैयार किया गया है.
    दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 125 रेस एडिशन के लिए तीन नए रंग और स्कूटर के डिस्क वैरिएंट के लिए दो रंग के विकल्प पेश किए हैं.
    टीवीएस एनटॉर्क 125 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.82,500
  • भारत में रु.2.00 लाख से कम कीमत वाले कई मोटरसाइकिलों में डुअल-चैनल ABS होता है, जो अचानक परिस्थितियों को संभालने में मदद करता है.
    डुअल चैनल ABS के साथ रु.2 लाख से कम कीमत पर हीरो एक्सट्रीम 125R से लेकर बजाज पल्सर N 160 तक शामिल हैं ये बाइक्स
  • MY2027 कावासाकी KLX230 एक बड़ी कीमत बढ़ोतरी के साथ आती है, लेकिन पिछले मॉडल की तुलना में इसमें कोई यांत्रिक या दिखावे में बदलाव नहीं है.
    कावासाकी KLX230 मॉडल ईयर 2027 के लिए हुई महंगी, कीमत रु.35,000 तक बढ़ीं
  • नई स्पेशल एडिशन में अपडेट किए गए ग्राफिक्स, नया मेंबा ब्लैक रंग और एर्गोनॉमिक्स में सुधार शामिल है.
    अप्रिलिया टुओनो 457 स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.3.99 लाख से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • दिल्ली EV पॉलिसी 2.0: दिल्ली में अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक