दिल्ली EV पॉलिसी को मंज़ूरी: रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 30, 2026
हाइलाइट्स
- दिल्ली EV पॉलिसी 2026, 1 जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक चलेगी
- 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल वाले दो-पहिया वाहनों को धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा
- दिल्ली 2030 तक 30,000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट जोड़ेगी
दिल्ली सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंज़ूरी दी है. इसके तहत रु.30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में पूरी छूट मिलेगी. साथ ही, इसमें कुछ खास तरह के वाहनों के लिए धीरे-धीरे सिर्फ़ इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ने की समय-सीमा भी तय की गई है. दिल्ली कैबिनेट से मंज़ूर हुई यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. इसमें नई खरीद पर इंसेंटिव, पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने (स्क्रैपेज) पर फ़ायदे और पूरी राजधानी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की योजनाएँ शामिल हैं.
प्राइवेट खरीदारों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है. उम्मीद है कि इससे मास-मार्केट सेगमेंट में EV खरीदना और अपनाना ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा.
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इस पॉलिसी में कुछ खास कैटेगरी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने के लिए एक चरणबद्ध रोडमैप भी बताया गया है. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ़ नई इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और N1 गुड्स कैरियर का ही रजिस्ट्रेशन होगा. शायद नई पॉलिसी का सबसे अहम कदम 1 अप्रैल 2028 से नए टू-व्हीलर्स के लिए सिर्फ़ इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन की योजना है. एक बार यह नियम लागू हो जाने के बाद, दिल्ली में नई पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य नहीं होंगे.
सरकार ने कई कैटेगरी में खरीद पर इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को रु.30,000 तक का फ़ायदा मिल सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वाले रु.50,000 तक का इंसेंटिव पा सकते हैं. N1-कैटेगरी के इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर (जिनमें छोटे कमर्शियल वाहन शामिल हैं) रु.1 लाख तक की सब्सिडी के लिए पात्र होंगे.
जो वाहन मालिक अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बदलकर EV (इलेक्ट्रिक वाहन) लेंगे, उन्हें गाड़ी की कैटेगरी के आधार पर ₹5,000 से ₹1 लाख तक का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा. पॉलिसी के अनुसार, इस स्कीम के तहत मिलने वाले सभी फायदे सीधे लाभार्थियों को 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) सिस्टम के ज़रिए दिए जाएंगे.
इसके अलावा, बढ़ते EV नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए सरकार की योजना पॉलिसी के दौरान दिल्ली में 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाने की है.
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