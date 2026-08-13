2026 हीरो एक्सट्रीम 125R TFT स्क्रीन के साथ आई नज़र

हीरो एक्सट्रीम 125R में नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है; इस मोटरसाइकिल को टीएफटी डिस्प्ले के साथ देखा गया है. उम्मीद है कि यह अपडेटेड वर्जन एक्सट्रीम 125R रेंज में सबसे ऊपर होगा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इक्विपमेंट लिस्ट में TPMS भी शामिल किया जा सकता है.

टीएफटी मौजूदा 4.2-इंच कलर LCD की जगह लेगा. एक्सट्रीम 125R में पहले से मौजूद दूसरे फ़ीचर्स, जैसे राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड (इको, रोड और पावर) के भी जारी रहने की उम्मीद है. इस मोटरसाइकिल में दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.

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ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा, एक्सट्रीम 125R में वही 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 8,250rpm पर 11.4 bhp की ताकत और 6,000rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी पहले की तरह ही मिलेगा. मोटरसाइकिल के डाइमेंशन और साइकिल पार्ट्स में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

अगर TPMS को प्रोडक्शन बाइक में शामिल किया जाता है, तो नए डिस्प्ले पर एक और काम की जानकारी मिलेगी, जिससे राइडर्स टायर प्रेशर पर नज़र रख सकेंगे. साथ ही, एक्सट्रीम 125R इस सेगमेंट की एकमात्र ऐसी बाइक बन जाएगी जिसमें यह फ़ीचर होगा.

एक्सट्रीम 125R का नया कंसोल ऐसे समय में आया है जब 125cc सेगमेंट में TFT डिस्प्ले आम होते जा रहे हैं. टीवीएस रेडर 125 इस सेगमेंट की पहली बाइक थी जिसमें यह फीचर दिया गया था, और इसके बाद होंडा CB125 हॉर्नेट में भी ऐसा ही सेटअप देखने को मिला. उम्मीद है कि बजाज ऑटो भी अपनी अगली पीढ़ी की पल्सर 125 में TFT डिस्प्ले देगी.