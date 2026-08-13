2026 हीरो एक्सट्रीम 125R TFT स्क्रीन के साथ आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 13, 2026
हाइलाइट्स
- अपडेटेड एक्सट्रीम 125R TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ देखी गई
- इसे नए सबसे महंगे वैरिएंट के तौर पर पेश किया जा सकता है
- इंजन और मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
हीरो एक्सट्रीम 125R में नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है; इस मोटरसाइकिल को टीएफटी डिस्प्ले के साथ देखा गया है. उम्मीद है कि यह अपडेटेड वर्जन एक्सट्रीम 125R रेंज में सबसे ऊपर होगा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इक्विपमेंट लिस्ट में TPMS भी शामिल किया जा सकता है.
टीएफटी मौजूदा 4.2-इंच कलर LCD की जगह लेगा. एक्सट्रीम 125R में पहले से मौजूद दूसरे फ़ीचर्स, जैसे राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड (इको, रोड और पावर) के भी जारी रहने की उम्मीद है. इस मोटरसाइकिल में दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.
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ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा, एक्सट्रीम 125R में वही 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 8,250rpm पर 11.4 bhp की ताकत और 6,000rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी पहले की तरह ही मिलेगा. मोटरसाइकिल के डाइमेंशन और साइकिल पार्ट्स में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.
अगर TPMS को प्रोडक्शन बाइक में शामिल किया जाता है, तो नए डिस्प्ले पर एक और काम की जानकारी मिलेगी, जिससे राइडर्स टायर प्रेशर पर नज़र रख सकेंगे. साथ ही, एक्सट्रीम 125R इस सेगमेंट की एकमात्र ऐसी बाइक बन जाएगी जिसमें यह फ़ीचर होगा.
एक्सट्रीम 125R का नया कंसोल ऐसे समय में आया है जब 125cc सेगमेंट में TFT डिस्प्ले आम होते जा रहे हैं. टीवीएस रेडर 125 इस सेगमेंट की पहली बाइक थी जिसमें यह फीचर दिया गया था, और इसके बाद होंडा CB125 हॉर्नेट में भी ऐसा ही सेटअप देखने को मिला. उम्मीद है कि बजाज ऑटो भी अपनी अगली पीढ़ी की पल्सर 125 में TFT डिस्प्ले देगी.
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.55 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,152 - 82,710
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,742 - 72,792
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 66,382 - 68,485
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,348 - 86,035
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 59,839
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,766 - 75,712
- हीरो डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 75,838 - 83,245
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 लाख
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 73,551 - 79,786
- हीरो ठाठ बाटएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,813 - 86,501
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.45 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.69 लाख
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,490 - 1.51 लाख
- हीरो विडा X2एक्स-शोरूम कीमत₹ NA
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,994 - 86,725
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.65 - 1.74 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 90,800 - 1.07 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.32 - 1.37 लाख
- हीरो डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,000 - 79,000
- हीरो विडा डर्टे. ई के3एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,990
- हीरो Super Splendor Xtec 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,500 - 90,000
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 82,239
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,703 - 81,471
- हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,710
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,191 - 80,574
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो मावरिक 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.4 लाख
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 - 1.86 लाख
- हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,792
- हीरो ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,567 - 95,786
- हीरो डेस्टिनी प्राइमएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,880
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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