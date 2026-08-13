एमजी हेक्टर Hawk 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक 26 अगस्त को पेश होने से पहले दिखाई गई

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी हेक्टर Hawk 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक 26 अगस्त को पेश होने से पहले दिखाई गई

उम्मीद है कि यह एसयूवी PHEV वर्जन में भी पेश की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • ₹21,000 में प्री-बुकिंग शुरू
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर के ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर बनी पहली एसयूवी
  • भारत में 26 अगस्त को लॉन्च होगी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी बिल्कुल नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक दिखाई है, जिसका नाम एमजी हेक्टर हॉक होगा. यह ब्रांड की पहली ऐसी ईवी होगी जो हाल ही में सामने आए एमजी एडवांस ड्राइव आर्केटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर (ADAPT) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने इस एसयूवी के लिए रु.21,000 में प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है. भारत में इसे 26 अगस्त को पेश किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल

 

क्या उम्मीद करें

Whats App Image 2026 08 13 at 12 00 24

टीज़र से एसयूवी के फ्रंट का कुछ ही हिस्सा पता चल पाया है. हालांकि, इसमें आमने-सामने पैरेलल DRLs होंगे, जो इसके ज़्यादा शार्प और मस्कुलर फ्रंट डिज़ाइन का संकेत देते हैं. साथ ही, इसका स्टांस सीधा है और इसमें लंबा, सीधा बोनट है.

 

साइड से देखने पर एसयूवी का स्टांस साफ़ नज़र आता है, जिसमें लंबा प्रोफ़ाइल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस है. इसके अलावा, एसयूवी के साइड में भारी बॉडी क्लैडिंग होगी, जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलेगा.

 

इसकी ओवरऑल डिज़ाइन के साथ-साथ इसमें रूफ़ रेल्स (जो शायद काम की भी होंगी) और रियर स्पॉइलर भी मिलेंगे. आगे और पीछे के फेंडर्स के आस-पास के पैनल उभरे हुए हैं, जो इसकी मज़बूत रोड प्रेज़ेंस का संकेत देते हैं. इसके अलावा, SUV में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स होंगे, जो इसे प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे.

Screenshot 2026 08 13 114727

पीछे की तरफ़, डिज़ाइन काफ़ी सिंपल लगता है और इसमें DRLs के लिए वही पैरेलल, आमने-सामने वाला डिज़ाइन थीम दिया गया है. इसमें शार्क-फिन एंटीना भी मिलेगा. ऑफ़-रोड क्षमता की बात करें तो, अप्रोच और डिपार्चर एंगल अच्छे लगते हैं, जिससे यह SUV मुश्किल रास्तों पर भी चल सकती है.

Whats App Image 2026 08 13 at 12 00 25

एसयूवी के अंदर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन से अलग एक आयताकार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बड़ा लग रहा है, जो शायद 12 इंच से ज़्यादा का होगा. सेंटर कंसोल साफ़-सुथरा लग रहा है, जिसमें कोई भी फिजिकल बटन या गियर नॉब दिखाई नहीं दे रहा है. इसके बजाय, इसमें दो कप होल्डर और सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह दी गई है.

 

फीचर्स की बात करें तो, इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, बीच वाली लाइन में बैठे यात्रियों के लिए तीन हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील का नया डिज़ाइन मिलने की उम्मीद है.

Wuling Starlight 560 EV

(वुलिंग स्टारलाइट 560 EV)

 

संक्षेप में कहें तो, यह SUV अपनी ग्लोबल सिबलिंग, वुलिंग स्टारलाइट 560 EV से काफी प्रेरित लगती है.

 

जेएसडब्ल्यू एमजी ADAPT प्लेटफ़ॉर्म

MG ADAPT platform 1

यह एसयूवी एमजी के 'एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी' (ADAPT) पर आधारित होगी, जिसे कंपनी ने पिछले महीने ही पेश किया था. इस प्लेटफ़ॉर्म को खास तौर पर भारतीय बाज़ार के लिए तैयार किया गया है और यह हाइब्रिड व पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ-साथ 400V और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करेगा.

 

कंपनी का यह भी कहना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करेगा, जिनमें सेल्फ़-चार्जिंग हाइब्रिड और रेंज-एक्सटेंडर EV शामिल हैं; रेंज-एक्सटेंडर EV में एक ऐसा इंजन होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है.

 

नया ADAPT प्लेटफ़ॉर्म कई तरह के पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करेगा, जिनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, सीरीज़ हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और डायरेक्ट इंजन ड्राइव शामिल हैं. सीरीज़-हाइब्रिड सेटअप में, इंजन बैटरी सिस्टम के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जबकि पैरेलल-हाइब्रिड सेटअप में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही पहियों को चला सकते हैं. डायरेक्ट-इंजन-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में, इंजन सीधे पहियों को पावर देता है.

# MG Hector# MG Hector India# MG Hector SUV# MG Motors# EVs in India# Wuling Starlight 560# MG ADAPT platform# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

एमजी हेक्टर हॉक पर अधिक शोध

एमजी हेक्टर हॉक

एमजी हेक्टर हॉक

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 20 - 27 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Aug 26, 2026

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • कीमतें बढ़ने के बाद, अब मैजेस्टर के दोनों 4x2 वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹42.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं
  • इस ऑफ़र में कार की बिक्री की तारीख से 36 महीने (3 साल) तक के लिए 'एश्योर्ड बाय-बैक गारंटी' शामिल है.
    पोर्श इंडिया ने कायेन, मकान इलेक्ट्रिक और टायकन के लिए बायबैक प्लान लॉन्च किए
  • साइबरस्टर और M9 के 'स्पेशल एडिशन' में से हर एक की सिर्फ़ 50 यूनिट ही उपलब्ध हैं.
    एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • कीमतें बढ़ने के बाद, अब मैजेस्टर के दोनों 4x2 वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹42.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं
  • इस ऑफ़र में कार की बिक्री की तारीख से 36 महीने (3 साल) तक के लिए 'एश्योर्ड बाय-बैक गारंटी' शामिल है.
    पोर्श इंडिया ने कायेन, मकान इलेक्ट्रिक और टायकन के लिए बायबैक प्लान लॉन्च किए
  • साइबरस्टर और M9 के 'स्पेशल एडिशन' में से हर एक की सिर्फ़ 50 यूनिट ही उपलब्ध हैं.
    एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी हेक्टर Hawk 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक 26 अगस्त को पेश होने से पहले दिखाई गई