एमजी हेक्टर Hawk 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक 26 अगस्त को पेश होने से पहले दिखाई गई

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी बिल्कुल नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक दिखाई है, जिसका नाम एमजी हेक्टर हॉक होगा. यह ब्रांड की पहली ऐसी ईवी होगी जो हाल ही में सामने आए एमजी एडवांस ड्राइव आर्केटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर (ADAPT) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने इस एसयूवी के लिए रु.21,000 में प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है. भारत में इसे 26 अगस्त को पेश किया जाएगा.

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क्या उम्मीद करें

टीज़र से एसयूवी के फ्रंट का कुछ ही हिस्सा पता चल पाया है. हालांकि, इसमें आमने-सामने पैरेलल DRLs होंगे, जो इसके ज़्यादा शार्प और मस्कुलर फ्रंट डिज़ाइन का संकेत देते हैं. साथ ही, इसका स्टांस सीधा है और इसमें लंबा, सीधा बोनट है.

साइड से देखने पर एसयूवी का स्टांस साफ़ नज़र आता है, जिसमें लंबा प्रोफ़ाइल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस है. इसके अलावा, एसयूवी के साइड में भारी बॉडी क्लैडिंग होगी, जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलेगा.

इसकी ओवरऑल डिज़ाइन के साथ-साथ इसमें रूफ़ रेल्स (जो शायद काम की भी होंगी) और रियर स्पॉइलर भी मिलेंगे. आगे और पीछे के फेंडर्स के आस-पास के पैनल उभरे हुए हैं, जो इसकी मज़बूत रोड प्रेज़ेंस का संकेत देते हैं. इसके अलावा, SUV में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स होंगे, जो इसे प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे.

पीछे की तरफ़, डिज़ाइन काफ़ी सिंपल लगता है और इसमें DRLs के लिए वही पैरेलल, आमने-सामने वाला डिज़ाइन थीम दिया गया है. इसमें शार्क-फिन एंटीना भी मिलेगा. ऑफ़-रोड क्षमता की बात करें तो, अप्रोच और डिपार्चर एंगल अच्छे लगते हैं, जिससे यह SUV मुश्किल रास्तों पर भी चल सकती है.

एसयूवी के अंदर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन से अलग एक आयताकार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बड़ा लग रहा है, जो शायद 12 इंच से ज़्यादा का होगा. सेंटर कंसोल साफ़-सुथरा लग रहा है, जिसमें कोई भी फिजिकल बटन या गियर नॉब दिखाई नहीं दे रहा है. इसके बजाय, इसमें दो कप होल्डर और सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह दी गई है.

फीचर्स की बात करें तो, इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, बीच वाली लाइन में बैठे यात्रियों के लिए तीन हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील का नया डिज़ाइन मिलने की उम्मीद है.

(वुलिंग स्टारलाइट 560 EV)

संक्षेप में कहें तो, यह SUV अपनी ग्लोबल सिबलिंग, वुलिंग स्टारलाइट 560 EV से काफी प्रेरित लगती है.

जेएसडब्ल्यू एमजी ADAPT प्लेटफ़ॉर्म

यह एसयूवी एमजी के 'एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी' (ADAPT) पर आधारित होगी, जिसे कंपनी ने पिछले महीने ही पेश किया था. इस प्लेटफ़ॉर्म को खास तौर पर भारतीय बाज़ार के लिए तैयार किया गया है और यह हाइब्रिड व पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ-साथ 400V और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करेगा.

कंपनी का यह भी कहना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करेगा, जिनमें सेल्फ़-चार्जिंग हाइब्रिड और रेंज-एक्सटेंडर EV शामिल हैं; रेंज-एक्सटेंडर EV में एक ऐसा इंजन होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है.

नया ADAPT प्लेटफ़ॉर्म कई तरह के पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करेगा, जिनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, सीरीज़ हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और डायरेक्ट इंजन ड्राइव शामिल हैं. सीरीज़-हाइब्रिड सेटअप में, इंजन बैटरी सिस्टम के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जबकि पैरेलल-हाइब्रिड सेटअप में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही पहियों को चला सकते हैं. डायरेक्ट-इंजन-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में, इंजन सीधे पहियों को पावर देता है.