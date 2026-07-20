एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 20, 2026
हाइलाइट्स
- एमजी ने साइबस्टर और M9 के खास एडिशन पेश किए
- दोनों के सिर्फ़ 50-50 यूनिट ही उपलब्ध होंगे
- बुकिंग शुरू हो गई है; कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी
एमजी ने फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर बनाई गई साइबस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर और M9 लग्जरी एमपीवी के ‘खास एडिशन’ से पर्दा उठाया है. ये लिमिटेड-रन मॉडल सिर्फ एमजी सिलेक्ट के ज़रिए बेचे जाएंगे और हर मॉडल की सिर्फ 50 यूनिट ही बनाई जाएंगी. दोनों मॉडल्स के लिए प्री-रिज़र्वेशन शुरू हो गए हैं, जबकि इनकी कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी.
ये स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड साइबस्टर और M9 पर आधारित हैं, लेकिन इनमें गुप्ता के ‘सर्पेंट इन्फिनिटी डिज़ाइन मोटिफ’ से प्रेरित खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इस थीम को दोनों गाड़ियों में एम्ब्रॉयडरी, टोनल फ़िनिश और हाथ से की गई डिटेलिंग के ज़रिए शामिल किया गया है.
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हालांकि, अंदरूनी तौर पर दोनों मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साइबस्टर में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप बरकरार है, जो 528 bhp की ताकत और 725 Nm का टॉर्क बनाता है. 77 kWh बैटरी पैक से चलने वाली यह इलेक्ट्रिक रोडस्टर 580 km की रेंज देती है और 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है.
एमजी M9 में 90 kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. इसकी ARAI-सर्टिफाइड रेंज 548 km बताई गई है और यह सात-सीट वाले लेआउट में आती है.
अभी स्टैंडर्ड साइबस्टर की कीमत ₹82.50 लाख है, जबकि M9 की कीमत ₹79.95 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.खास एडिशन की कीमत इनसे ज़्यादा होने की उम्मीद है और इनकी कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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