एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू

एमजी ने फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर बनाई गई साइबस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर और M9 लग्जरी एमपीवी के ‘खास एडिशन’ से पर्दा उठाया है. ये लिमिटेड-रन मॉडल सिर्फ एमजी सिलेक्ट के ज़रिए बेचे जाएंगे और हर मॉडल की सिर्फ 50 यूनिट ही बनाई जाएंगी. दोनों मॉडल्स के लिए प्री-रिज़र्वेशन शुरू हो गए हैं, जबकि इनकी कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी.

ये स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड साइबस्टर और M9 पर आधारित हैं, लेकिन इनमें गुप्ता के ‘सर्पेंट इन्फिनिटी डिज़ाइन मोटिफ’ से प्रेरित खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इस थीम को दोनों गाड़ियों में एम्ब्रॉयडरी, टोनल फ़िनिश और हाथ से की गई डिटेलिंग के ज़रिए शामिल किया गया है.

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हालांकि, अंदरूनी तौर पर दोनों मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साइबस्टर में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप बरकरार है, जो 528 bhp की ताकत और 725 Nm का टॉर्क बनाता है. 77 kWh बैटरी पैक से चलने वाली यह इलेक्ट्रिक रोडस्टर 580 km की रेंज देती है और 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है.

एमजी M9 में 90 kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. इसकी ARAI-सर्टिफाइड रेंज 548 km बताई गई है और यह सात-सीट वाले लेआउट में आती है.

अभी स्टैंडर्ड साइबस्टर की कीमत ₹82.50 लाख है, जबकि M9 की कीमत ₹79.95 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.खास एडिशन की कीमत इनसे ज़्यादा होने की उम्मीद है और इनकी कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी.