एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सिरोस ईवीहोंडामर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू

साइबरस्टर और M9 के 'स्पेशल एडिशन' में से हर एक की सिर्फ़ 50 यूनिट ही उपलब्ध हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 20, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एमजी ने साइबस्टर और M9 के खास एडिशन पेश किए
  • दोनों के सिर्फ़ 50-50 यूनिट ही उपलब्ध होंगे
  • बुकिंग शुरू हो गई है; कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी

एमजी ने फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर बनाई गई साइबस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर और M9 लग्जरी एमपीवी के ‘खास एडिशन’ से पर्दा उठाया है. ये लिमिटेड-रन मॉडल सिर्फ एमजी सिलेक्ट के ज़रिए बेचे जाएंगे और हर मॉडल की सिर्फ 50 यूनिट ही बनाई जाएंगी. दोनों मॉडल्स के लिए प्री-रिज़र्वेशन शुरू हो गए हैं, जबकि इनकी कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी.

MG Cyberster M9 Couture Editions 1

ये स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड साइबस्टर और M9 पर आधारित हैं, लेकिन इनमें गुप्ता के ‘सर्पेंट इन्फिनिटी डिज़ाइन मोटिफ’ से प्रेरित खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इस थीम को दोनों गाड़ियों में एम्ब्रॉयडरी, टोनल फ़िनिश और हाथ से की गई डिटेलिंग के ज़रिए शामिल किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार

 

हालांकि, अंदरूनी तौर पर दोनों मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साइबस्टर में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप बरकरार है, जो 528 bhp की ताकत और 725 Nm का टॉर्क बनाता है. 77 kWh बैटरी पैक से चलने वाली यह इलेक्ट्रिक रोडस्टर 580 km की रेंज देती है और 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है.

MG Cyberster M9 Couture Editions 2

एमजी M9 में 90 kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. इसकी ARAI-सर्टिफाइड रेंज 548 km बताई गई है और यह सात-सीट वाले लेआउट में आती है.

 

अभी स्टैंडर्ड साइबस्टर की कीमत ₹82.50 लाख है, जबकि M9 की कीमत ₹79.95 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.खास एडिशन की कीमत इनसे ज़्यादा होने की उम्मीद है और इनकी कीमतें 3 अगस्त को बताई जाएंगी.

# JSW MG Motor India# MG Motors# MG Cyberster Couture Editions# MG M9 Couture Editions# MG Couture Editions# Gaurav Gupta# MG Cyberster# MG M9# Cyberster sports car# M9 MPV# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार बनाने वाली कंपनी ने कन्फर्म किया है कि नए प्लेटफ़ॉर्म पर एक प्लग-इन हाइब्रिड और एक EV, FY2027 तक लॉन्च की जाएगी.
    भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार
  • आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड और EV को हेक्टर और हेक्टर प्लस के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल
  • कार बनाने वाली कंपनी 16 जुलाई को भारत के लिए अपनी नई 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' में से पहली गाड़ी पेश करने जा रही है.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वित्त वर्ष 2027 में दो EV और एक प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल करेगी लॉन्च
  • नवंबर 2025 में विंडसर की होलसेल बिक्री 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई.
    एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची
  • मजेस्टर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और यह 4x2 तथा 4x4, दोनों कॉन्फ़िगरेशन्स में आती है.
    एमजी मजेस्टर भारत में रु.40.99 लाख में हुई लॉन्च
  • कार बनाने वाली कंपनी ने कन्फर्म किया है कि नए प्लेटफ़ॉर्म पर एक प्लग-इन हाइब्रिड और एक EV, FY2027 तक लॉन्च की जाएगी.
    भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार
  • आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड और EV को हेक्टर और हेक्टर प्लस के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल
  • कार बनाने वाली कंपनी 16 जुलाई को भारत के लिए अपनी नई 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' में से पहली गाड़ी पेश करने जा रही है.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया वित्त वर्ष 2027 में दो EV और एक प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल करेगी लॉन्च
  • नवंबर 2025 में विंडसर की होलसेल बिक्री 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई.
    एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स के पार पहुँची
  • मजेस्टर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और यह 4x2 तथा 4x4, दोनों कॉन्फ़िगरेशन्स में आती है.
    एमजी मजेस्टर भारत में रु.40.99 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू