एमजी M9 और साइबस्टर की कीमतें रु.5 लाख तक बढ़ीं

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी 'सेलेक्ट' डीलरशिप के ज़रिए बेचे जाने वाले दो इलेक्ट्रिक मॉडल्स की कीमतों में बदलाव किया है.साइबस्टर की कीमत में रु.5.01 लाख की बढ़ोतरी के बाद अब यह रु.82.50 लाख की हो गई है, जबकि M9 लग्ज़री MPV की कीमत में रु.4.04 लाख का इज़ाफ़ा हुआ है और अब इसकी कीमत रु.79.94 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) हैं. इस साल दोनों मॉडल्स की कीमतों में यह दूसरी बार बदलाव किया गया है.

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मॉडल पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर एमजी M9 रु.75.90 लाख रु.79.94 लाख रु.4.04 लाख ज्यादा एमजी साइबस्टर रु.77.49 लाख रु.82.50 lakh रु.5.01 लाख ज्यादा

एक्स-शोरूम कीमतें

यह ताज़ा बदलाव MG द्वारा अप्रैल में इनपुट लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने के कुछ ही महीनों बाद आया है. जून 2026 में, कंपनी ने 1 जुलाई, 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा भी की थी. इसका कारण इनपुट और ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी को बताया गया था, जिसके चलते ही इन दोनों मॉडल्स की कीमतों में यह बढ़ोतरी हुई है.

कीमत बढ़ने के अलावा, दोनों इलेक्ट्रिक कारों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. एमजी M9 में अभी भी 90 kWh का बैटरी पैक है जो फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है. इसकी ARAI-सर्टिफाइड रेंज 548 km है और यह 7-सीटर के तौर पर आती है. इसमें मसाज और वेंटिलेटेड दूसरी-रो की सीटें, डुअल सनरूफ, लेवल 2 ADAS सुइट और 13-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

मैकेनिकल तौर पर भी साइबस्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 77 kWh का बैटरी पैक और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो 528 bhp की ताकत और 725 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इससे यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है. एमजी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 580 km की रेंज देती है.

एक और खबर यह है कि एमजी ने हाल ही में फैशन डिज़ाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर साइबस्टर और M9 के 'खास एडिशन' पेश किए हैं. ये स्पेशल एडिशन सिर्फ़ 50-50 यूनिट्स तक ही सीमित होंगे और इनकी बिक्री खास तौर पर एमजी सिलेक्ट के ज़रिए की जाएगी; इनके लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया गया है. इनकी कीमतों का ऐलान 3 अगस्त को किया जाएगा.

हालांकि मैकेनिकल तौर पर ये स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन 'स्पेशल एडिशन' में गुप्ता के ‘सर्पेंट इन्फिनिटी डिज़ाइन मोटिफ’ से प्रेरित कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इनमें खास एम्ब्रॉयडरी, टोनल फ़िनिश और अंदर-बाहर हाथ से की गई बारीक कारीगरी शामिल है.