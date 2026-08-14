अपडेटेड एम्पियर मैग्नस G मैक्स रु.1.10 लाख में हुई लॉन्च

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड, एम्पीयर ने मैग्नस G मैक्स का एक अपडेटेड वर्शन पेश किया है. इसमें 30 से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ीचर्स हैं जो कंपनी के NxG.io सिस्टम पर काम करते हैं. रु.1.10 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 'सिनेमन कॉपर' रंग का नया विकल्प भी दिया गया है.

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फीचर्स की बात करें तो, मैग्नस G मैक्स में अब हिल होल्ड, क्रूज़ कंट्रोल और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 'फाइंड माय स्कूटर' और 'पिंग माय स्कूटर' जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जो भीड़-भाड़ वाली पार्किंग में स्कूटर को ढूंढने में मालिकों की मदद कर सकते हैं.

इस स्कूटर में 'एम्पीयर कनेक्ट' ऐप के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अपडेटेड यूज़र इंटरफ़ेस दिया गया है. नए 5-इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नेविगेशन और गाड़ी से जुड़ी दूसरी जानकारी देखी जा सकती है. अन्य कनेक्टेड फ़ीचर्स में रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस, लाइव ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, चोरी और टो (tow) होने के अलर्ट, रिमोट व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, सर्विस बुकिंग, चार्जिंग हिस्ट्री और बैटरी की सेहत से जुड़ी जानकारी शामिल हैं.

मैग्नस G मैक्स में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट की सुविधा भी मिलती है, जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट को दूर से ही इंस्टॉल किया जा सकता है और स्कूटर व इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़ी सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है.

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है; मैग्नस G Max में अब भी 3 kWh का बैटरी पैक और 2.4 kW की मोटर दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह असल में 100 km की रेंज और सर्टिफाइड तौर पर 142 km तक की रेंज देती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 65 kmph है। बैटरी पर 5 साल या 75,000 km की वारंटी मिलती है.