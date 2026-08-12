यामाहा R2 की प्री-बुकिंग ₹10,000 में हुई शुरू

यामाहा मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली यामाहा R2 स्पोर्टबाइक के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिसे 27 अगस्त, 2026 को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. प्री-बुकिंग की रकम रु.10,000 तय की गई है, जिसे बाइक खरीदने पर कुल कीमत में एडजस्ट कर दिया जाएगा. नई यामाहा R2 की कीमत और पूरी जानकारी 27 अगस्त को बताई जाएगी. प्री-बुकिंग की रकम पूरी तरह से रिफंडेबल है और 5 सितंबर, 2026 से बुकिंग कैंसिल की जा सकती है.

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यामाहा R2 एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट सेगमेंट में आएगी और उम्मीद है कि इसे यामाहा R15M और R3 के बीच रखा जाएगा. हालांकि, R3 अब भारतीय बाज़ार में नहीं बिकती है, क्योंकि पिछले साल के आखिर में इसे बंद कर दिया गया था. लॉन्च होने के बाद, नई यामाहा R2 का मुकाबला केटीएम RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR जैसी बाइक्स से होगा. स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और पावरट्रेन जैसी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया-स्पेसिफिक R2 में सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा, जो शायद R15 के 155 cc इंजन का ही बड़ा वर्जन (बोर्ड-आउट वर्शन) हो सकता है.

अभी तक आने वाली R2 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसके कॉम्पिटिशन को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि इसके सिंगल-सिलेंडर इंजन का आउटपुट कॉम्पिटिशन के आस-पास ही होगा - यानी लगभग 25-26 bhp और इसी के आस-पास पीक टॉर्क. उम्मीद है कि R15 की तरह ही इस इंजन में भी वेरिएबल वॉल्व टेक्नोलॉजी होगी और यह एक हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड यूनिट होगी, जिसकी रेडलाइन 10,000 rpm से ज़्यादा होगी.

यामाहा R2 की कीमत रु.2 लाख से रु.2.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.