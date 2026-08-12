यामाहा R2 की प्री-बुकिंग ₹10,000 में हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 12, 2026
हाइलाइट्स
- रु.10,000 में प्री-बुकिंग शुरू
- 27 अगस्त, 2026 को लॉन्च होने की उम्मीद है
- संभावित कीमत रु.2 लाख से रु.2.50 लाख के बीच होगी
यामाहा मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली यामाहा R2 स्पोर्टबाइक के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिसे 27 अगस्त, 2026 को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. प्री-बुकिंग की रकम रु.10,000 तय की गई है, जिसे बाइक खरीदने पर कुल कीमत में एडजस्ट कर दिया जाएगा. नई यामाहा R2 की कीमत और पूरी जानकारी 27 अगस्त को बताई जाएगी. प्री-बुकिंग की रकम पूरी तरह से रिफंडेबल है और 5 सितंबर, 2026 से बुकिंग कैंसिल की जा सकती है.
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यामाहा R2 एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट सेगमेंट में आएगी और उम्मीद है कि इसे यामाहा R15M और R3 के बीच रखा जाएगा. हालांकि, R3 अब भारतीय बाज़ार में नहीं बिकती है, क्योंकि पिछले साल के आखिर में इसे बंद कर दिया गया था. लॉन्च होने के बाद, नई यामाहा R2 का मुकाबला केटीएम RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR जैसी बाइक्स से होगा. स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और पावरट्रेन जैसी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया-स्पेसिफिक R2 में सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा, जो शायद R15 के 155 cc इंजन का ही बड़ा वर्जन (बोर्ड-आउट वर्शन) हो सकता है.
अभी तक आने वाली R2 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसके कॉम्पिटिशन को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि इसके सिंगल-सिलेंडर इंजन का आउटपुट कॉम्पिटिशन के आस-पास ही होगा - यानी लगभग 25-26 bhp और इसी के आस-पास पीक टॉर्क. उम्मीद है कि R15 की तरह ही इस इंजन में भी वेरिएबल वॉल्व टेक्नोलॉजी होगी और यह एक हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड यूनिट होगी, जिसकी रेडलाइन 10,000 rpm से ज़्यादा होगी.
यामाहा R2 की कीमत रु.2 लाख से रु.2.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.
लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स
- यामाहा एफजेड-एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.21 - 1.29 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 - 1.14 लाख
- यामाहा फैशिनो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 74,910 - 95,200
- यामाहा ऐरोक्स 155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.43 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15 वी4.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.73 - 1.78 लाख
- यामाहा एमटी-15 वी2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 - 1.68 लाख
- यामाहा रे-जेडआर 125 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,862 - 1.21 लाख
- यामाहा आर15एस वी3.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.56 लाख
- यामाहा एफजेड वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी4.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एक्सएसआर155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.5 - 1.6 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.54 लाख
- यामाहा एफजेड-एस एफआई V4 DLXएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा आर15एमएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.86 - 1.96 लाख
- यामाहा एफजेडएस एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 लाख
- यामाहा FZ-X हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.39 लाख
- यामाहा एफजेड-एस फाई हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 लाख
- यामाहा एफजेड रेवएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एफजेड फ्लेक्स-फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.24 लाख
- यामाहा एफजेड फाईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- यामाहा EC-06एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.68 लाख
- यामाहा एरोक्स ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.82 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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